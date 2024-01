Les gagnants des PLD et ADF Innovation Awards dévoilés alors que la Paris Packaging Week touche à sa fin

Publicité

La Paris Packaging Week met en lumière les emballages les meilleurs et les plus innovants de l’année écoulée dans les secteurs du luxe, des boissons haut de gamme et des aérosols, comme l’ont annoncé les lauréats des PLD et ADF Innovation Awards.

18 janvier – Easyfairs, organisateur de la Paris Packaging Week, a clôturé ces deux journées mémorables en révélant les lauréats des PLD et ADF Innovation Awards.

Pour clôturer en beauté deux journées exceptionnelles à Paris Expo Port de Versailles, les jurys respectifs présidant les deux prix ont remis 17 prix et neuf certificats au total pour célébrer les meilleures innovations mondiales dans les domaines des parfums, des cosmétiques, des soins personnels, des boissons haut de gamme, aérosols et systèmes de distribution.

Plus précisément, les PLD et ADF Innovation Awards mettent en lumière les emballages les meilleurs et les plus innovants de l’année écoulée dans les secteurs du luxe, des boissons haut de gamme et des aérosols, les visiteurs de la Paris Packaging Week pouvant voir et s’inspirer des finalistes lors d’une cérémonie dédiée aux Innovation Awards. galerie lors de l’événement.

Les PLD Innovation Awards – lancés en 2020 – célèbrent les meilleures innovations et lancements en matière d’emballage sur le marché mondial des boissons haut de gamme et de luxe au cours de l’année écoulée. Le jury de 12 personnes examinant la promotion 2024 s’est réuni le 8 décembre 2023 à Jujin NY Luxury Packaging Company et comprenait des représentants de Moët Hennessy, Champagne Taittinger, Pernod Ricard, Bacardi, Rémy Cointreau et The Coca Cola Company.

Le président du jury des PLD Innovation Awards, Christophe Mantoz d’Eurostampa, a déclaré : « Cette année en particulier, il y a eu de très beaux projets et en tant que jury, il a été très difficile de trouver un accord ensemble sur qui devrait remporter le prix. Mais vous pouvez simplement dire quels sont les projets sur lesquels les équipes de développement ont eu beaucoup de plaisir à travailler. Certains emballages vous donnaient simplement l’impression de faire partie de quelque chose d’exceptionnel.

Créée avec la plus grande passion et dévouement par une équipe de neuf artisans en collaboration avec Ceramica Servin, un atelier familial basé au Mexique, la forme du flacon en céramique a été conçue par Karen Gonzalez. Fabriquée à la main en petits lots de seulement 500 par an, pendant 10 jours, chaque bouteille a nécessité sept heures de peinture à la main et est ornée de la signature personnelle de l’artisan derrière sa création.

Daniel Barajas, lauréat du PLD, a déclaré : « Cela représente une plante d’agave ; ça commence simple et c’est un hexagone et ce sont les feuilles qui sortent d’un agave. Et c’est aussi une représentation de ce qui vient de la nature.

« La réponse que nous avons eue de la part des consommateurs, du public et des juges a été incroyable, et c’est magique lorsque les choses qui se produisent commencent à se produire. Tout dépend de l’énergie dont dispose le produit. C’est quelque chose de spécial et quand vous l’avez sur votre table, cela vous fait du bien et vous rappelle qu’il y a de l’humanité derrière cela. Il n’y a aucune machine derrière le processus et nous sommes honorés de recevoir ce prix.

“Nous voulions quelque chose de classique, d’élégant et quelque chose que vous puissiez reconnaître comme une bouteille, mais en même temps nous voulions innover, nous voulions une transformation et quelque chose que vous puissiez identifier comme beau où que vous soyez.”

Au total, le jury a décidé de décerner 11 prix et trois certificats comme suit :

NOUVEAU : Innovation Marketing de Masse (<15€)

Récompenses : LatCub® Premium – Heineken

Certificat : Vodka – Stratus Packaging

NOUVEAU : Innovation Marketing de Masse (15€ – 30€)

Prix ​​: En marge – Dénomination

Innovation Super & Ultra Premium (30€ – 100€)

Récompense : Rhum JM Canopée – Westrock

Certificat : Grey Goose Night Vision 2023 – Bacardi

Innovation Luxe (100€ – 1000€)

Récompense : Bouteille de Tequila Barajas – Tequila Barajas Sarl

Récompense : Horizon Single Cru – Martell

Hyper Luxe et Sur Mesure (>1000€)

Récompenses : Hennessy Paradis – Hennessy / Pusterla 1880 / Danzer

Certificat : Grand Marnier Quintessence – Rituel « Verseur Ruban – Grand Marnier / Chic

Prix ​​Spécial du Jury : Collection Femme Jeanne Martell – Martell et Cie –

Développement d’emballages Ultra Prestige

Innovation durable PLD

Récompenses : Perrier-Jouët Belle Epoque Cocoon – Edition Limitée par Fernando Laposse – Maison Perrier-Jouët (MMPJ, Pernod Ricard)

Récompenses : Hautes de Glaces – Rémy Cointreau

Refonte de l’emballage

Récompense : Coffret Institutionnel Iconique Dom Pérignon – Dom Pérignon / Pusterla 1880

Emballage à valeur ajoutée

Récompense : Calendrier de l’Avent Dugas – La Bibliothèque Whisky / Rhum – Dugas, distributeur de spiritueux d’exception / MPO

Le jury des ADF Innovation Awards, composé de 19 membres, composé de représentants de L’Oréal, Unilever International, Procter & Gamble, Henkel et Coty, a décidé de décerner six prix et de délivrer six certificats pour célébrer les meilleures innovations et lancements du secteur. l’année dernière sur le marché mondial des technologies d’aérosols et de distribution.

Alain D’Haesse, président du jury des ADF Innovation Awards, a déclaré : « Le processus a été fluide et efficace car nous disposons d’un formidable panel d’experts qui savent de quoi ils parlent.

« La tendance est à la durabilité dans toutes les catégories de produits et dans toutes les catégories. Il est clair que cette tendance ou ce mouvement arrive, même s’il n’est pas courant sur le marché. La direction est claire.

« J’aimerais remercier tous ceux qui ont soumis une candidature. C’est fantastique de voir des gens se mettre au défi et faire évaluer quelque chose par leurs pairs. Cela créait un niveau de compétition élevé, et la concurrence était féroce. Les gagnants peuvent donc être particulièrement fiers de ce qu’ils ont accompli et, espérons-le, cela dynamisera les départements de développement.

Leopold Wernich, directeur général de Tubex, producteur de bombes aérosols en aluminium, était ravi de remporter un prix et trois certificats pour son travail global en faveur du développement durable. “C’est formidable de voir l’équipe reconnue pour son travail de création d’une technologie unique qui ouvre de nouvelles possibilités de conception”, a-t-il déclaré. “Nous essayons de créer des produits qui présentent des avantages écologiques et économiques, et cette reconnaissance est une preuve supplémentaire que nous sommes désormais considérés comme des experts, et pour cela, nous devrions être vraiment fiers et honorés.”

Les gagnants de chacune des six catégories étaient les suivants :

ADF Innovation durable

Prix ​​: Minimaliste – TUBEX GmbH

Certificat : Nivea Deo Spray + Nouveau centre de production d’aérosols de Leipzig – Beiersdorf AG, siège social

Certificat : CFPA et BPA-NI pour les coupelles de montage en acier – ArcelorMittal Flat Europe

Soins personnels

Récompense : DENTIFRICE CRÉMEUX PureOra36500 – Kao Corporation

Certificat : SAGE® Azalea Flow Control – DTS Europe

Certificat : Recharge par Respray Solutions Kft – TUBEX GmbH

Certificat : Nivea perle & beauté – TUBEX GmbH

Ménage

Prix : Désinfectant d’air Lysol – Reckitt

Application industrielle et technique

Récompense : Boîte en acier monobloc pour Förch TF60 – xtracan GmbH

Concept de l’année

Récompense : Kao Salon Color Wizard – Kao Germany GmbH

Certificat : Arc-en-ciel – TUBEX GmbH

NOUVEAU : Technologie d’aérosol FEA de l’année

Récompense : Rabanne Shimmer Bomb – ENVASES GROUP

