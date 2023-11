Les « gagnants » de Scott Van Pelt pour les matchs de football universitaire de la semaine 11

Scott Van PeltHôte, SportsCenter avec SVPLecture de 5 minutes

SVP choisit ses gagnants CFB de la semaine 11 Après une semaine 10 de 3-3-1, Scott Van Pelt tente d’améliorer son bilan avec la liste des vainqueurs de cette semaine.

3-3-1 la semaine dernière. La marche continue. Au moins, nous aimons tous Trombone Shorty, n’est-ce pas ? Bonne chanson. J’en ai noté neuf cette semaine, parce que pourquoi pas ?

Cotes par ESPN BET

Le choix du vendredi

Cowboys du Wyoming contre UNLV Rebels (-5,5, 50,5)

22 h 45 HE, Stade Allegiant, Las Vegas

Le choix de Van Pelt : Wyoming +5,5

Commençons un vendredi soir. Nous plaisantons toujours sur la façon dont ça devient bizarre à Laramie ; laissez-moi vous parler d’un endroit à son propre niveau : Vegas. UNLV, c’est bien – avoir une année géniale, mais les Cowboys arrivent en ville avec une botte de bronze et nous les prenons.

Vice-président principal : A remporté 9 des 11 derniers choix du vendredi

Les choix du samedi

Penn State représente le premier véritable test pour le Michigan. Scott Taetsch/Getty Images

Wolverines du Michigan n°3 (-4,5, 44,5) aux Nittany Lions de Penn State n°10

Midi HE, Beaver Stadium, University Park, Pennsylvanie.

Le choix de Van Pelt : État de Pennsylvanie +4,5

Prêt à sortir un lance-flammes samedi midi ? Je suis. Commençons par Penn State. Le Michigan est formidable – peut-être la meilleure équipe du pays – mais quelle est la meilleure équipe contre laquelle ils ont joué ? Nous sommes à la mi-novembre et ils n’ont pas vraiment été sur le terrain avec une équipe qui leur est proche. C’est peut-être parce qu’ils sont que bien. Mais les Nittany Lions vont leur faire le prouver, et je les soutiens chez moi.

Vice-président principal : 9-10 de tous les temps lors de la sélection contre le Michigan

Texas Tech Red Raiders contre Kansas Jayhawks, n°16 (-4, 62,5)

Midi HE, David Booth Kansas Memorial Stadium, Lawrence, Kan.

Le choix de Van Pelt : Technologie texane +4

Détruisez-les… ​​nous aimons les Red Raiders tôt le matin à Lawrence pour garder cela une fois serré.

Vice-président principal : 6-4 de tous les temps en choisissant Texas Tech

N°8 Alabama Crimson Tide (-11, 47,5) aux Kentucky Wildcats

Midi HE sur ESPN, Kroger Field, Lexington, Ky.

Le choix de Van Pelt : Kentucky +11

L’Alabama sur la grande victoire à domicile contre LSU à midi à Lexington contre une équipe qui peut traîner ? J’aime que le Royaume-Uni fasse exactement cela.

Vice-président principal : 6-3 de tous les temps lors de la sélection du Kentucky

Monarques du Vieux Dominion à Liberty Flames (-13,5, 59,5)

13 h HE sur ESPN+, Williams Stadium, Lynchburg, Virginie.

Le choix de Van Pelt : Ancien Dominion +13,5

La liberté n’a pas perdu. C’est un chariot. Old Dominion a été bon avec nous dans un endroit similaire sur la route chez James Madison, qui est également invaincu. Prendre les monarques plus quelques TD.

Vice-président principal : 1 à 4 de tous les temps en choisissant Old Dominion

NC State Wolfpack (-2, 42,5) aux diacres démoniaques de Wake Forest

14 h HE, stade Allegacy Federal Credit Union, Winston-Salem, Caroline du Nord

Le choix de Van Pelt : Forêt de réveil +2

Chante-le avec moi : dadadadadad — Allez Deacs ! Je ne sais pas comment NC State peut remporter des victoires consécutives contre Clemson et Miami. On a l’impression qu’il y a un potentiel de nids-de-poule.

Vice-président principal : 3-2 de tous les temps en choisissant Wake Forest

Les Hurricanes de Miami aux Seminoles de l’État de Floride, n°4 (-14, 51,5)

15 h 30 HE sur ABC, Doak Campbell Stadium, Tallahassee, Floride.

Le choix de Van Pelt : Miami +14

Miami vient de perdre contre [NC] State et a marqué six points. Pas très bien. Prenons-les contre Florida State, invaincu, n’est-ce pas ? Bien sûr. Aimer.

Vice-président principal : 4-2 de tous les temps en choisissant Miami

N°18 Utah Utes contre N°5 Washington Huskies (-9,5, 49,5)

15 h 30 HE, Stade Husky, Seattle

Le choix de Van Pelt : Utah +9,5

Contre combien d’invaincus affrontez-vous, espèce d’idiot ? Je ne sais pas, mais je n’ai pas encore fini parce que je veux les points et l’Utah alors qu’ils visitent Seattle et les Huskies.

Vice-président principal : 5-4 de tous les temps lors de la sélection de l’Utah

Cowboys de l’État d’Oklahoma n ° 15 (-2,5, 65,6) chez UCF Knights

15 h 30 HE sur ESPN, FBC Mortgage Stadium, Orlando, Floride.

Le choix de Van Pelt : UCF +2,5

Notre dernière pièce de la semaine… cette phrase pue le pooptown. UCF à domicile contre le brûlant État de l’Oklahoma. Mike Gundy a fait un super travail – en a remporté cinq de suite. Mais les Knights à domicile obtenant un petit nombre sont notre dernier jeu de la semaine.

Vice-président principal : 2-1 de tous les temps lors de la sélection de l’UCF

Il est neuf heures. Nous avons commencé à Vegas, alors terminons avec Vegas… Je suis comme le gars en mauvaise chemise non rentrée qui a bu un verre de vodka de trop et va à la machine à sous à 3 heures du matin pour plus d’argent au blackjack, mais bon sang, je suis je vais descendre en me balançant.