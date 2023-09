Les « gagnants » de My Mum Your Dad révélés dans le dernier épisode avec une ÉNORME tournure alors que Davina McCall laisse les téléspectateurs en larmes

LES fans de My Mum Your Dad ont été laissés en larmes après une finale émouvante qui a vu certains parents célibataires trouver l’amour.

Et les fans ont pu le voir se dérouler un jour plus tôt que prévu.

Le dernier épisode de My Mum Your Dad a été diffusé sur ITVHub ce soir[/caption] Érotème

L’animatrice Davina devient très émue lors du dernier épisode[/caption]

La finale de My Mum Your Dad a été déplacée sur le hub ITV jeudi soir après la diffusion de l’avant-dernier épisode sur ITV en raison d’un remaniement du programme de dernière minute.

Les téléspectateurs qui sont passés au hub ont pu voir quelles mamans et quels papas se sont connectés et ceux qui sont repartis célibataires.

Leurs enfants sont également entrés dans le manoir et ont béni les couples après les avoir surveillés secrètement pendant des jours dans le bunker.

Mais malheureusement, ils n’ont pas tous eu une fin heureuse.

Les derniers « gagnants » qui ont trouvé l’amour étaient Natalie et Paul, Sharon et Elliott, ainsi que Roger et Janey, qui ont tous obtenu l’approbation de leurs enfants.

Monique est restée célibataire après avoir décidé de mettre fin à ses relations avec Martin M.

Il n’y avait pas de prix en argent pour les acteurs qui ont atteint la finale, mais les téléspectateurs étaient heureux de voir certains d’entre eux trouver l’amour.

L’un d’eux a déclaré sur Twitter : « Hé, y aura-t-il une suite après cette série car je meurs d’envie de savoir comment les trois couples s’entendront par la suite ? S’il vous plaît.

Un autre est intervenu : « Alors que la série se termine, j’espère qu’ils auront une sorte de retrouvailles ou qu’ils verront qui est toujours ensemble #MyMumYourDad. »

« J’espère qu’ils se réuniront dans quelques mois pour voir comment les choses se déroulent, cet indice s’adresse à vous @ITV au cas où vous ne l’auriez pas déjà prévu », a ajouté un troisième.

Pendant ce temps, d’autres ont retenu leurs larmes pendant l’épisode.

L’un d’eux a déclaré : « La façon dont cette série me fait pleurer des larmes comme si je les connaissais tous. Ce spectacle devrait être accompagné de panneaux d’avertissement indiquant que des mouchoirs seront nécessaires. Ces lettres de leurs parents me font pleurer, mon Dieu.

«Je pleure déjà…», a ajouté un autre.

Un troisième a tweeté : « Je viens de regarder le dernier épisode, et c’était une fin si belle mais émouvante pour la série. J’espère vraiment que nous aurons des retrouvailles pour savoir si l’un des couples est toujours ensemble. S’il vous plaît, faites en sorte que cela se produise.