Les gagnants de Love Island “révélés” avant même que le spectacle ne commence – et ils ne sont pas ceux auxquels vous pourriez vous attendre

Les gagnants de la série d’hiver de LOVE Island ont été « révélé » – avant que les stars n’entrent dans la villa.

Les «premiers favoris» de la superbe gamme de la série Love Island 2023 ont été signalés – tandis que ceux qui font face à une «lutte difficile» ont déjà été révélés.

Instagram

Le casting complet de l”émission de matchmaking a maintenant été révélé[/caption]

La maquilleuse Lana Jenkins, de Luton, a été pressentie pour remporter la couronne.

Pendant ce temps, le fermier vedette de TikTok, Will Young, est en tête des sondages pour les gars.

Lana a obtenu une cote de 2/1 pour gagner avec les chiffres de Will exactement les mêmes.

Lee Phelps, porte-parole des bookmakers William Hill, a déclaré: «Sur les 10 insulaires qui se dirigent vers la villa sud-africaine, Lana et Will sont les premiers à sortir en tête.

“Les chances suggèrent que Tanya et Ron font face à une lutte difficile pour trouver l’amour et gagner le public.

“Bien sûr, nous n’en sommes qu’au tout début, et nous nous attendons à voir les probabilités fluctuer à chaque rendez-vous, discussion et recouplage qui ont lieu.”

Alex Apati des autres bookmakers Ladbrokes a accepté et a déclaré: “Will Young a déjà le soutien social et il semble que les parieurs soient également à bord, la star de TikTok étant le premier favori.”

C’est venu après que la superbe Lana a estimé que nous pourrions avoir l’un des “je t’aime” les plus rapides de l’histoire de Love Island.

Elle a expliqué : “Je tombe amoureuse rapidement. J’ai tendance à savoir assez tôt si je pourrais tomber amoureux de cette personne et puis, tant que tout va bien, je lui dirai probablement que je l’aime dans environ une semaine.

La maquilleuse est également apparue à la télévision auparavant, en disant: “Dans mon travail de maquilleuse, j’ai travaillé avec de nombreuses célébrités.

“De plus, quand j’avais six ans, je vivais en Espagne et j’étais dans un épisode de Benidorm en tant que figurant.” Superstar!

Pendant ce temps, Will Young est déjà une personnalité des médias sociaux sur TikTok.

Il compte plus d’un million d’adeptes de ses bouffonneries à la ferme où il a été vu en train de faire des bêtises – souvent torse nu.

Il a déclaré : « Ayant grandi dans une ferme, il a été assez difficile de jongler entre les relations et le travail.

“Love Island me donnera du temps loin de la ferme pour sortir uniquement et trouver l’amour. Je pense que je suis au moment de ma vie où je suis assez mûr pour aller chercher une femme.

TVI

La maquilleuse basée à Luton, Lana Jenkins, a été désignée comme l’une des préférées de l’émission[/caption] TVI

Will Young, qui s’est fait connaître en tant qu’agriculteur sur TikTok, est également surnommé l’un des “premiers favoris”[/caption] TVI

Le casting de la villa 2023 a maintenant été révélé[/caption]