Les «gagnants» de Love Island 2023 nommés par les fans alors que la finale se profile après le vote du public pour les favoris – pouvez-vous deviner qui?

Les fans de LOVE Island ont nommé leur gagnant alors que l’émission révélait le couple le plus voté du public dans une tournure de choc.

Maya Jama avait l’air magnifique alors qu’elle se pavanait dans la villa pour le dernier dumping qui est venu avec une toute nouvelle tournure.

TVI

Whitney et Lochan ont été couronnés le meilleur couple

Ils ont battu leurs compatriotes insulaires

Dans un bouleversement de format, en plus de révéler qui avait reçu le moins de votes, Maya a nommé le couple qui avait atterri en haut de la pile.

Cela a laissé les fans convaincus que la paire ira jusqu’au bout et remportera le prix.

L’honneur est allé aux favoris des fans Whitney Adebayo, 25 ans, et Lochan Nowacki, 25 ans.

Commentant la révélation qu’ils avaient le plus de votes, un fan a déclaré: « Whitney et Lochan notre couple préféré, il était temps qu’ils le sachent. »

Une autre a ajouté : « Whitney n’est même pas choquée, elle sait qu’elle est la it girl de cette saison. »

Un troisième a écrit: « Yassss Whitney sait que nous l’aimons la princesse du peuple. »

Avant qu’un quatrième n’écrive: « Whitney et Lochan 1er, je sais que c’est vrai. »

Au cours de l’épisode tendu, Whitney et Lochan ont eu un rôle énorme à jouer car au lieu de révéler qui était en bas de la liste, Maya a admis que le public avait choisi Whitney Adebayo, 25 ans, et Lochan Nowacki, 25 ans, comme couple numéro un. .

Après avoir laissé tomber cette information explosive, Maya a informé le groupe que Kady et Ouzy, Amber et Josh et Mitch et Ella B avaient tous reçu le moins de votes.

Laissant les insulaires en haleine, toute personne dont le nom n’avait pas été mentionné a été renvoyée à la villa par Maya.

Avec les quatre couples devant elle, Maya a révélé que comme Amber et Josh avaient reçu le moins de votes dans l’ensemble, ils rentreraient tous les deux immédiatement à la maison.

Cependant, dans une tournure brutale, Whitney et Lochan ont ensuite été forcés de se débarrasser eux-mêmes d’un autre couple de l’île.

Les couples restants ont été forcés de plaider pour qu’ils restent dans la villa plutôt que leur compagnon.

Après avoir pesé toutes les options, le couple le plus sexy de la villa a choisi de garder Ella B et Mitch dans la villa et a donc renvoyé Kady et Ouzy chez eux.

Kady, 27 ans, est revenu à l’émission après s’être fait connaître lors de la deuxième série du programme en 2016.

TVI

Maya a annoncé la bonne nouvelle