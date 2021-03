Les gagnants de loterie les plus malchanceux de tous les temps qui ont raté MILLIONS en raison de la perte de billets et de problèmes de paiement

VOUS Pensez que le fait de voir vos numéros de loterie ferait de vous l’une des personnes les plus chanceuses du monde – mais pour certains, cela a été la chose la plus malchanceuse qui leur soit jamais arrivée.

C’était le cas pour un jeune couple cette semaine qui a raté le jackpot de 182 millions de livres sterling de l’Euromillions – quand ils ont réalisé que le paiement de leur billet gagnant n’avait pas été effectué.

Rachel Kennedy, 19 ans, et Liam McCrohan, 21 ans, du Hertfordshire étaient «absolument navrés» quand ils ont réalisé que leurs chiffres habituels avaient augmenté, mais ils n’avaient rien gagné.

Le couple, tous deux étudiants, avait joué les numéros gagnants de 6, 12, 22, 29, 33, 6 et 11 pendant cinq semaines consécutives avant que les sept chiffres n’apparaissent dans le tirage de vendredi.

Le compte de Rachel a été configuré pour acheter automatiquement un billet Euromillions avec ses numéros habituels, mais comme son compte ne disposait pas des bons fonds, le paiement du billet n’a pas été effectué.

«J’ai appelé le numéro en pensant que j’avais gagné 182 millions de livres sterling et ils ont dit: » Oui, vous avez les bons numéros, mais vous n’aviez pas les fonds sur votre compte pour le paiement du billet, donc cela n’a pas été fait » », A déclaré Rachel.

«J’étais au sommet du monde quand je pensais avoir gagné, mais quand j’ai découvert que je ne l’avais pas fait, Liam était en fait plus bouleversé que moi.

Incroyablement, ils ne sont pas le seul couple à manquer des millions dans des circonstances tout aussi improbables.

Voici quelques-uns des gagnants de loto les plus terriblement malchanceux.

‘Je suis content de ne pas avoir obtenu les 3 millions de livres sterling’

Martyn et Kay Tott ont eu le choc de leur vie lorsqu’ils ont réalisé qu’ils avaient gagné 3 millions de livres sterling en 2001 – six mois après l’achat du billet.

Au moment où ils ont vu un appel pour que le gagnant se présente, ils n’ont pas pu trouver le billet.

Mais le couple était sûr d’avoir gagné car les numéros de jackpot correspondaient à ceux qu’ils utilisaient chaque semaine.

Sans le billet, ils ont dû prouver à l’opérateur de loterie Camelot qu’ils avaient vraiment acheté les numéros gagnants.

Les enregistrements informatiques de leur Londis local prouvaient que Kay avait vraiment acheté le billet.

Mais il y avait un hic – une règle peu connue selon laquelle les billets perdus doivent être signalés dans les 30 jours.

Avoir cet argent enlevé était de la torture Martyn Tott

Après 45 jours douloureux de délibérations, Camelot a dit au couple dévasté qu’ils n’allaient pas recevoir l’argent.

Les Totts ont lancé une campagne publique d’aide, avec des célébrités comme Richard Branson et même le premier ministre de l’époque, Tony Blair, exprimant leur soutien.

Mais Camelot n’a pas bougé et, sous la tension de leur étonnant malheur, le mariage de Martyn et Kay s’est effondré.

Martyn a même passé cinq ans à se battre pour le paiement dans des querelles juridiques, mais il n’a jamais mis la main sur l’argent.

«Le fait de retirer cet argent était de la torture», a déclaré Martyn au Mail le dimanche.

«Pendant longtemps, j’ai perdu de vue qui j’étais et en quoi je croyais. Mais je peux honnêtement dire que je suis content de ne pas avoir obtenu les 3 millions de livres sterling maintenant.

« Il n’y a aucune garantie que cela m’aurait apporté le bonheur. »

Quand Erick Onyango a lu à haute voix les numéros gagnants pour un jackpot Powerball américain de 1 million de dollars en 2013, son colocataire Salvatore Cambria a vu que son billet ne correspondait pas.

Alors il l’a froissé et l’a jeté à la poubelle – ce qui s’avérerait être une terrible erreur.

Le comptable Onyango avait lu les mauvais numéros gagnants sur le site Web de la loterie qui n’avait pas été mis à jour.

Et le billet que Cambria avait en main valait vraiment 1 million de dollars – mais il l’avait déjà jeté quand il avait réalisé ce qui s’était passé.

«Ils l’ont retrouvé dans une décharge en Ontario», a déclaré l’avocat du couple, Edward Charles Logan, à la New York Post.

«Il a même été question de trouver un limier à un moment donné.

J’ai percé un trou dans mon [bedroom] mur, droit à travers le Sheetrock Salvatore Cambria

Mais le billet était bel et bien perdu, laissant Onyango et Cambria inconsolables.

« J’ai percé un trou dans mon [bedroom] mur, à travers la plaque de pierre », a déclaré Cambria à propos de sa réaction, qui impliquait également des« pleurs hystériques ».

Même s’ils pouvaient prouver qu’ils avaient acheté d’autres billets au moment de la vente du billet gagnant, ils ne pouvaient pas réclamer leur prix sans le bordereau de prix.

‘Mon cœur s’est arrêté’

Encore plus chanceux que de gagner à la loterie, il est de pouvoir trouver le billet gagnant plus d’un mois après l’avoir oublié.

C’est exactement ce qui est arrivé à Anthony Perosi, un plombier de Staten Island, New York, en 2015.

Il avait acheté un billet Powerball à 2 $ mais n’avait pas vérifié les numéros après qu’un ami lui avait dit par erreur que quelqu’un d’autre avait gagné le jackpot.

Six semaines plus tard, le camion de Perosi est tombé en panne et, tout en pensant à la façon dont il allait devoir débourser de l’argent pour les réparations, il se retourna vers le billet qu’il n’avait jamais vérifié.

Il l’avait caché derrière une pipe dans sa cave – et quand il s’est retiré pour vérifier les chiffres en ligne, il a eu le choc de sa vie: il avait gagné 136 millions de dollars.

Les plus gros prix de loterie non réclamés au monde 63,8 millions de livres sterling en juin 2012, avec le billet vendu dans la région de Stevenage ou Hitchin dans le Hertfordshire. 77,1 millions de dollars sur un billet acheté en Géorgie, aux États-Unis, en juin 2011. 68 millions de dollars achetés à New York, en 2002. 63 millions de dollars en 2015, avec le billet acheté en Californie. 51,7 millions de dollars, achetés dans l’Indiana en 2002. 46 millions de dollars en 2003, avec le billet vendu à Brooklyn, New York. 31 millions de dollars achetés dans le Queens, New York, en 2006.

«J’ai essayé d’inspirer et rien ne pouvait entrer», a déclaré Perosi au New York Times.

«Je pensais avoir une crise cardiaque et mon cœur s’est arrêté. Alors j’ai attrapé le billet, pensant qu’ils le trouveraient dans ma main.

Il a décidé de partager les gains 70-30 avec son fils et, au moment de gagner, a déclaré avoir des projets modestes pour son avenir.

Perosi a déclaré qu’il continuerait à travailler, mais moins qu’avant, une fois son camion réparé.

«J’achèterai probablement un autre véhicule», a-t-il ajouté.