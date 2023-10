Les gagnants de l’attaque du Hamas sont les ayatollahs iraniens

Alors, que cherchait à faire le Hamas, et pourquoi maintenant ? Le groupe a justifié son attaque en affirmant qu’il s’agissait de représailles au traitement discriminatoire réservé par Israël aux sensibilités islamiques à l’égard de la mosquée Al-Aqsa.

Et les chefs militaires israéliens avertissent depuis des mois que leur état de préparation a été dégradé par le mouvement de protestation de masse contre les projets de Netanyahu visant à neutraliser le pouvoir de la Cour suprême ; des réservistes se sont joints à la manifestation et certains ont refusé d’être convoqués pour des déploiements de routine.

Quant au timing, samedi était le lendemain du 50e anniversaire de la dernière attaque furtive majeure contre Israël, déclenchant la guerre du Yom Kippour.

Mais les Palestiniens pourraient à tout moment trouver un grief sérieux et un anniversaire opportun. Ces explications ne sont pas satisfaisantes. Il existe un facteur explicatif bien plus important, et il menace l’ensemble du Moyen-Orient.

L’indice est l’identité du grand sponsor du Hamas – l’Iran. Les ayatollahs font passer clandestinement des armes et de l’argent au Hamas depuis que les terroristes ont pris le contrôle de Gaza en 2007.

Le grand événement qui se profile est qu’Israël se rapproche d’une normalisation des relations diplomatiques avec l’Arabie Saoudite, avec l’intermédiaire de Washington dans les négociations. S’il est réalisé, ce partenariat à trois constituerait le pire cauchemar de l’Iran.