Les gagnants de la Pro League obtiendront des places directes pour la Coupe du monde et les Jeux olympiques de la saison 2023-24: FIH

Les vainqueurs de la FIH Pro League de la saison 2023-24 dans les catégories masculine et féminine se qualifieront directement pour les Coupes du monde 2026 et les Jeux olympiques 2028, a déclaré vendredi le PDG de l’organisme mondial de hockey, Thierry Weil.

“A partir de la saison 5 et de la saison 6, les vainqueurs de la Pro League masculine et féminine se qualifieront directement pour la Coupe du monde 2026. Les gagnants des saisons 7 et 8 auront une entrée directe aux Jeux olympiques de 2028 », a déclaré Weil, PDG de la Fédération internationale de hockey (FIH), lors d’une interaction virtuelle.

Le PDG de la FIH a écarté les craintes que les qualifications directes accordées aux vainqueurs de la Pro League aient un impact sur les compétitions continentales.

« La place directe pour les vainqueurs des épreuves continentales restera, tout comme la place directe pour le pays hôte de la Coupe du monde et des Jeux olympiques. Deux places dans chaque section iront aux vainqueurs de la Pro League et le reste sera attribué dans le cadre d’un tournoi », a déclaré Weil.

Par ailleurs, la FIH a également prévu des changements majeurs dans la Pro League à partir de la quatrième édition – saison 2022-23 – l’instance mondiale introduira un système de relégation et de promotion.

L’équipe classée dernière à la fin de la saison dans les compétitions masculines et féminines sera reléguée en Coupe des Nations, tandis que les vainqueurs de la Coupe des Nations seront promus en Pro League.

La quatrième saison de la Pro League, une version abrégée qui se déroulera en grappes, débutera le 28 octobre au stade Kalinga de Bhubaneswar avec les hôtes indiens affrontant la Nouvelle-Zélande.

Les Black Sticks devraient revenir en Pro League après un an en raison des restrictions de voyage liées au COVID-19.

Outre l’Inde et la Nouvelle-Zélande, l’Espagne est la troisième équipe à figurer dans cette fenêtre.

“Ces changements étaient nécessaires pour limiter les déplacements des équipes et s’assurer que la Pro League n’affecte pas d’autres tournois internationaux”, a déclaré Weil.

