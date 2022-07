Les gagnants de la loterie qui semblent méconnaissables – transformation d’un adolescent de l’EuroMillions en mec qui a dépensé 10 millions de livres sterling et est maintenant un charbonnier

C’EST le rêve de la plupart des gens de se réveiller un jour pour découvrir qu’ils sont devenus instantanément millionnaires en gagnant à la loterie.

Alors que certains gagnants ont continué à vivre une vie somptueuse, investissant dans l’immobilier et faisant des dons à des œuvres caritatives, d’autres ont souffert de chagrin et de ruine financière.

Jane Park est devenue millionnaire à 17 ans lorsqu’elle a gagné à la loterie Crédit : JSHPIX.CO

Jane est complètement méconnaissable ces jours-ci Crédit : ©️MediaUse.co.uk

Ils disent que l’argent peut changer les gens, et c’est certainement le cas pour ces gagnants de jackpot, qui sont presque méconnaissables depuis le moment où ils ont acheté leur billet gagnant.

Jane Park

Jane Park est devenue millionnaire à 17 ans lorsqu’elle a remporté 1 million de livres sterling à l’EuroMillions en 2013.

Elle n’a pas perdu de temps à faire des folies sur les vacances, les voitures, les vêtements – et la chirurgie esthétique.

Jane a eu des liftings des fesses et des seins depuis sa victoire de 1 million de livres sterling Crédit : ©️MediaUse.co.uk

Mais tout n’a pas été fluide. L’ancienne administratrice temporaire a admis qu’elle avait failli perdre la vie après avoir subi une opération de lifting des fesses en 2017.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital avec une septicémie présumée après s’être sentie mal.

Cette même année, elle a admis qu’elle envisageait d’intenter une action en justice contre la Loterie nationale, affirmant que cela avait ruiné sa vie.

Elle a déclaré au Sunday People: “J’aimerais ne pas avoir d’argent la plupart du temps. Je me dis:” Ma vie serait tellement plus facile si je n’avais pas gagné.

“Les gens me regardent et pensent : ‘J’aimerais avoir son style de vie, j’aimerais avoir son argent.’ Mais ils ne se rendent pas compte de l’ampleur de mon stress.”

L’année dernière, Jane s’est rendue dans un hôpital privé en Turquie pour faire refaire le lifting des fesses et affiche maintenant fièrement sa nouvelle silhouette sur les réseaux sociaux.

Elle a également subi une opération des seins, passant d’un 34B à un 36FF, qui, selon elle, était “là-haut avec les meilleures choses que j’ai achetées”.

Jim et Maureen Emerton

Jim et Maureen ont réclamé 4,4 millions de livres sterling en 2012 Crédit : PA : Association de la presse

Ils ont dépensé leur argent en chirurgie bariatrique et sont maintenant plus heureux que jamais Crédit : Dan Westwell

En 2012, Jim et Maureen ont décroché le jackpot en remportant 4,4 millions de livres sterling.

Au lieu de dépenser de l’argent pour des choses matérielles, Jim a décidé de dépenser 40 000 £ en chirurgie bariatrique pour lui et sa femme.

Avant le pontage gastrique et la procédure de retrait de la peau, ils pesaient respectivement 18 et 17 pierres et ont depuis perdu 13 pierres entre eux.

L’ancien ouvrier de l’usine automobile a déclaré à Nottinghamshire Live en 2019: “J’avais tout essayé, j’étais allé partout. J’avais essayé de faire du jogging, de la natation … tout, mais rien de tout cela ne fonctionnait. Nous avons décidé de dépenser de l’argent et faites-le correctement.”

Ils ont maintenant modifié leur régime alimentaire et sont plus heureux que jamais.

Michel Carroll

Michael Carroll a dépensé son argent dans des vêtements de marque et des bijoux Crédit : PA : Association de la presse

Il travaille maintenant sept jours sur sept dans une mine de charbon Crédit : Abermedia / Michal Wachucik

L’autoproclamé “Roi des Chavs” Michael a remporté la somme alléchante de 9,7 millions en 2002 à l’âge de 19 ans.

Il a donné 4 millions de livres sterling à ses amis et à sa famille et a remis 1,4 million de livres sterling à sa femme Sandra Aiken.

Mais sa vie a changé pour le pire lorsqu’il a soufflé sur la cocaïne, l’alcool, le jeu et les prostituées.

Il était souvent photographié portant par-dessus des bijoux épais et des vêtements de créateurs.

L’épouse de l’ancien binman l’a également quitté et il a passé les années suivantes à comparaître devant le tribunal plus de 30 fois.

En 2009, elle a déclaré au Mirror : “Mickey pensait qu’il était un gros bonnet, meilleur que tout le monde parce qu’il avait de l’argent, et il s’entourait de parasites.

“Je suis parti parce qu’il gaspillait 10 millions de livres sterling en consommation excessive d’alcool et de drogue et qu’il me trompait avec des prostituées.”

Michael a reçu un ASBO en 2005 et a été emprisonné pour bagarre en 2006 pendant neuf mois. En 2013, il avait fait faillite et vivait de prestations.

Après avoir été incapable de trouver un emploi, il a finalement réussi à en obtenir un dans une mine de charbon en Écosse.

Il s’est également réconcilié et remarié avec son ex-femme.

Callie Rogers

Callie est devenue la plus jeune gagnante de tous les temps à 16 ans Crédit: News Group Newspapers Ltd

Callie a eu trois boulots et est méconnaissable Crédit : Facebook

À 16 ans, Callie est devenue la plus jeune gagnante de loterie britannique lorsqu’elle a reçu 1,8 million de livres sterling en 2003.

Mais des années après sa victoire, il est apparu qu’elle avait gaspillé tous ses gains et qu’elle vivait des avantages.

Elle a également été frappée d’une interdiction de conduire de 22 mois après que sa voiture a dévié d’une route de campagne alors qu’elle était sous cocaïne.

Des documents judiciaires ont révélé qu’elle avait fait exploser sa fortune dans des fêtes folles, trois boulots, de la drogue et des vêtements de créateurs.

Callie a également donné d’énormes sommes d’argent à des amis, à la famille et à des parasites.

Elle a maintenant l’air totalement méconnaissable avec plusieurs tatouages, dont un dessin couvrant son cou et ses bras.

L’ancienne caissière s’est également rasée la tête et l’a teinte en argent.

Sarah Cockings

Sarah Cockings a offert à ses sœurs un travail de seins lorsqu’elle a gagné Crédit : EPA

Elle est également passée sous le bistouri pour son propre travail de boob Crédit : PA : Association de la presse

Sarah a gagné 3 millions de livres sterling à 21 ans en 2005 et a immédiatement offert à ses sœurs un travail de boob.

En 2019, elle a révélé qu’elle était également passée sous le couteau après que l’allaitement ait “détruit” ses seins.

Elle a utilisé ses gains à bon escient lorsqu’elle est retournée à l’université pour rendre sa mère fière et a acheté une maison à ses parents.

Sarah a également acheté une maison pour elle-même et a récemment déclaré qu’elle n’avait pas connu de “mauvaise partie” en devenant millionnaire.

Elle vit maintenant à Tyne and Wear avec son partenaire et leurs trois enfants.

Lara Griffiths

Lara et Roger Griffiths ont gagné 1,83 million de livres sterling 1 crédit

Elle a l’air différente maintenant et reproche à Roger d’avoir perdu l’argent

Roger et Lara Griffiths ont fait sensation lorsqu’ils ont gagné 1,83 million de livres sterling à la loterie en 2005.

Ils ont vécu la grande vie en passant des vacances luxueuses à Dubaï, Monaco et Rome.

Le couple vivait dans le Yorkshire dans une conversion de grange de 800 000 £ avec leurs deux filles.

Mais huit ans après leur victoire, Lara a critiqué Roger pour avoir pris des décisions qui les ont vus perdre leur argent et détruire leur mariage.

Repérant une moue plus pleine et des cheveux blonds, Lara a déclaré au Mail en 2013: “Il a tout foutu en l’air.”

Mais Roger, qui à l’époque prétendait n’avoir que 7 £ sur son compte bancaire, a rejeté ses affirmations et l’a blâmée pour leur spirale descendante.