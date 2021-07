Les gagnants de la loterie du vaccin COVID reçoivent de l’argent, des armes et plus encore

Le Missouri a annoncé un nouveau programme lucratif de loterie de vaccination et la Virginie-Occidentale a distribué 1 million de dollars, des bourses, des armes à feu et des vacances dans sa loterie alors que les autorités de tout le pays se démènent pour redynamiser les efforts de vaccination en retard.

Environ 60% de la population adulte et 50% de l’ensemble de la population américaine sont vaccinés, selon les statistiques des Centers for Disease Control and Prevention. Avec de nouveaux nombres d’infections en augmentation à travers le pays, les responsables de la santé publique et les chefs de gouvernement plaident pour que les vaccins hésitent à se faire vacciner.

En Virginie-Occidentale, une infirmière a remporté 1 million de dollars et deux femmes ont remporté des camions équipés sur mesure lors du concours de vaccination de l’État. Parmi les autres prix dont les gagnants ont été révélés mercredi figuraient deux bourses complètes de quatre ans, cinq permis de chasse à vie, cinq permis de pêche à vie, cinq fusils de chasse personnalisés, cinq fusils de chasse personnalisés et 25 week-ends dans les parcs d’État de Virginie-Occidentale.

Dans le Missouri, la publication baptiste « Word & Way » a publié une déclaration soutenue par plus de 200 dirigeants chrétiens exhortant à la vaccination. Et les résidents ont maintenant la possibilité de gagner des prix de 10 000 $ dans le cadre d’un nouveau programme de loterie annoncé par le gouverneur Mike Parson. La campagne MO VIP organisera des tirages toutes les deux semaines du 13 août au 8 octobre. Dans chacun des cinq tours, 180 gagnants seront tirés au sort, chacun recevant un prix de 10 000 $ – en espèces ou, pour les moins de 18 ans, un compte d’épargne-études.

« C’est un autre outil que nous avons sur la table que nous pouvons utiliser », a déclaré Parson.

Aussi dans l’actualité :

►L’Union européenne a annoncé jeudi qu’elle ferait don de plus de 200 millions de doses de vaccins COVID-19 aux pays à revenu intermédiaire et faible avant la fin de l’année.

►Un homme indonésien infecté est monté à bord d’un vol intérieur déguisé en sa femme, portant un voile et portant de fausses pièces d’identité et un résultat de test PCR négatif, ont indiqué les autorités. Une hôtesse de l’air a découvert la ruse lorsque l’homme a changé de vêtements dans les toilettes.

►Tokyo a atteint un nouveau sommet de six mois dans les nouveaux cas de COVID-19 jeudi, un jour avant le début des Jeux olympiques. Quatre autres résidents du village olympique ont été testés positifs, dont la skateuse Candy Jacobs des Pays-Bas et le joueur de tennis de table Pavel Sirucek de la République tchèque.

►Les enfants de moins de 12 ans pourraient commencer à se faire vacciner contre le coronavirus d’ici quelques semaines, a déclaré le président Joe Biden. Mais ce sera probablement plus long.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34,2 millions de cas confirmés de COVID-19 et 609 900 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 192,2 millions de cas et 4,1 millions de décès. Près de 161,9 millions d’Américains – 48,8% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Un hôpital de Houston a son premier cas de variante lambda du coronavirus, mais les experts en santé publique disent qu’il est encore trop tôt pour dire si la variante atteindra le même niveau de préoccupation que delta. Ce qu’il faut savoir.

Est-ce un rhume ou COVID? Le test est le seul moyen de savoir

La saison de la grippe de l’année dernière était presque inexistante, en grande partie grâce au masquage et à la distanciation sociale requis par la pandémie de coronavirus. Maintenant que les restrictions ont été levées à travers le pays, les experts de la santé constatent une augmentation surprenante des cas de rhume qui sont plus typiques des mois d’automne et d’hiver.

Le rhume et le COVID-19 ont plusieurs symptômes en commun – fièvre, écoulement nasal, mal de gorge, toux et fatigue générale – qui peuvent amener certaines personnes à conclure qu’elles ont contracté le coronavirus.

Le seul véritable moyen de le savoir est de se faire dépister, mais quel que soit le diagnostic, la stratégie pour les deux est la même.

« Restez à la maison et prenez soin de vous et réduisez l’exposition », a déclaré le Dr Len Horovitz, pneumologue et interniste au Lenox Hill Hospital de New York.

–Adrianna Rodriguez

La Chine rejette le projet d’étude de l’origine du virus

La Chine a rejeté jeudi le plan de l’Organisation mondiale de la santé pour la deuxième phase d’une étude sur les origines du COVID-19, rejetant une théorie selon laquelle le virus aurait pu fuir d’un laboratoire chinois comme une rumeur scientifiquement non étayée. Une précédente enquête conjointe incluant l’OMS et la Chine a trouvé qu’il était « extrêmement improbable » que le virus se soit échappé du laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan. Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dévoilé la semaine dernière un plan pour revisiter les laboratoires et les marchés de Wuhan, la ville où les premiers cas ont été identifiés. Tedros a également appelé à une plus grande transparence de Pékin.

« Il nous est impossible d’accepter un tel plan de recherche de l’origine », a déclaré Zeng Yixin, vice-ministre de la Commission nationale de la santé, lors d’une conférence de presse.

Les États-Unis et certains alliés affirment que la Chine n’a pas communiqué les détails des premiers jours de la pandémie. L’ancien vice-président Mike Pence, qui dirigeait l’équipe de réponse aux virus du président Donald Trump, a affirmé la semaine dernière que les preuves suggèrent fortement que le coronavirus « a bondi du laboratoire chinois ».

La Chine accuse les critiques de politiser une question qui devrait être laissée aux scientifiques.

Les nouvelles infections ont plus que triplé en un mois

Les cas de coronavirus ont atteint un point bas aux États-Unis le 22 juin. Au cours du mois qui a suivi, les nouveaux cas hebdomadaires ont plus que triplé, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Les États-Unis avaient signalé environ huit cas par minute. Maintenant, c’est environ 28. Le pays a déjà signalé environ 164 000 cas de plus en juillet que pendant tout le mois de juin. Les cas ont augmenté dans presque tous les États. Certains des changements font écho aux jours sombres du début de la pandémie. Depuis le 22 juin, le rythme des nouveaux cas est en hausse de 762% en Alabama, de 666% en Caroline du Sud et de 603% en Louisiane.

Thèmes récurrents derrière les augmentations : l’hésitation vaccinale et la variante delta.

Certains hôpitaux ont été assiégés. Le nombre de patients COVID-19 probables a triplé au Nevada le 17 juillet par rapport au mois précédent, selon une analyse USA TODAY des données du gouvernement américain. Le nombre de patients COVID a presque doublé en Arkansas et au Mississippi. L’Alaska est passé de 13 patients COVID hospitalisés à 64.

Le rythme des décès a traditionnellement baissé de quelques semaines en retard sur les rapports de cas. COVID-19 tuait environ 217 Américains par jour au plus bas il y a quelques semaines. Maintenant, il en tue environ 245.

– Mike Stucka

Association hospitalière : obliger les soignants à se faire vacciner

La plus grande association hospitalière du pays appelle tous les travailleurs de la santé à se faire vacciner alors que les cas augmentent dans tout le pays. « Pour protéger tous les patients, les communautés et le personnel des risques connus et substantiels de COVID-19, l’American Hospital Association recommande vivement la vaccination de tout le personnel de santé », a déclaré l’organisation dans un communiqué. « L’AHA soutient également les hôpitaux et les systèmes de santé qui adoptent des politiques de vaccination obligatoires contre le COVID-19 pour le personnel de santé, les facteurs et circonstances locaux déterminant si et comment ces politiques sont mises en œuvre. »

L’AHA – qui représente près de 5 000 hôpitaux – est le plus grand groupe de soins de santé à approuver les exigences obligatoires en matière de vaccins pour les agents de santé. Les responsables de la santé ont déclaré que la meilleure protection reste la vaccination, notant que les injections réduisent les risques de maladie grave, d’hospitalisation et de décès.

« Les vaccins sont très robustes », a déclaré à USA TODAY le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security. «Ce que nous voyons maintenant aux États-Unis, comme l’a dit le directeur du CDC, est une pandémie de non vaccinés. C’est là qu’est le risque.

Jeudi, le chef du Henry Ford Health System dans le Michigan a défendu la décision de l’organisation d’exiger que ses employés se fassent vacciner, affirmant que c’était « la bonne chose à faire pour la santé et la sécurité de nos patients, de notre main-d’œuvre et des communautés que nous servons. . »

Un joueur américain de beach-volley testé positif, probablement en dehors des Jeux olympiques

Le joueur américain de beach-volley Taylor Crabb a été testé positif au COVID-19 après son arrivée au Japon et il est peu probable qu’il participe aux Jeux olympiques de Tokyo, selon des informations publiées mercredi. L’Orange County Register et une filiale de NBC à Los Angeles ont chacun rapporté que Crabb, 29 ans, avait enregistré un test positif au cours du week-end, ce qui l’empêcherait probablement de participer à son premier match prévu avec son partenaire Jake Gibb dimanche.

Crabb serait le premier athlète américain à être exclu de la compétition aux Jeux olympiques après avoir été testé positif pour COVID-19 au Japon.

USA Volleyball a confirmé dans un communiqué qu’un de ses membres avait été testé positif pour COVID-19 à son arrivée, mais a refusé de fournir tout autre détail supplémentaire, y compris l’identité de la personne.

« Conformément aux règles et protocoles locaux, l’athlète a été transféré dans un hôtel », a déclaré l’organisation. « Par respect pour la vie privée de l’individu, nous ne pouvons pas fournir plus d’informations pour le moment. »

– Tom Schad, USA AUJOURD’HUI

Contribution : Associated Press.