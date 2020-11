Les gagnants de I’m A Celeb sont renvoyés chez eux après deux semaines d’isolement car les patrons d’ITV n’en ont pas besoin ”

Les anciens gagnants de I’m A Celebrity semblaient déçus car les patrons d’ITV semblaient les renvoyer chez eux car ils n’étaient pas nécessaires pour la nouvelle série, après avoir été isolés pendant deux semaines.

Des stars telles que Joe Swash, Joey Essex, Charlie Brooks et Vicky Pattison semblaient moroses alors qu’elles faisaient leurs valises et retournaient voir leurs familles après avoir découvert qu’elles n’étaient pas utilisées dans l’émission de télé-réalité, selon The Sun.

On pense que les célébrités se sont inscrites pour participer à la 20e série qui se tient au château de Gwrych en raison de la pandémie de coronavirus.

Et ils avaient passé deux semaines à l’écart de leurs proches afin de faire une entrée sûre dans l’émission.







Mais il semble que les étoiles ne soient plus nécessaires puisque Joey et Charlie ont été vus faire leurs valises pour quitter leur logement dans le nord du Pays de Galles.

Une source a déclaré à la publication: “Il n’a jamais été clair quel rôle les quatre stars joueraient dans la série, mais il est évident qu’ils avaient été choisis car ils étaient parmi les anciens candidats les plus populaires.

“Ils se préparaient par isolement pour s’assurer qu’il n’y avait aucun risque qu’ils introduisent un coronavirus sur le plateau et infectent les autres célébrités ou l’équipage et provoquent le chaos.”







Les gagnants du spectacle ont dû passer par la même procédure que les 12 camarades du château.

Ils ont ajouté: “Mais on ne sait pas pourquoi Joe, Vicky, Charlie et Joey n’ont pas atteint la phase finale et ont franchi les portes du château pour rejoindre les autres célébrités.”

Les stars devaient être amenées pour ajouter plus de drame à la nouvelle série, et on pense qu’elles ne savaient pas quelle serait leur implication dans la série.







Selon les rapports, on leur a conseillé de se préparer à «toutes les éventualités» et on leur a dit d’apporter des vêtements appropriés pour leur séjour.

Un représentant d’ITV a refusé de commenter lorsqu’il a été approché par The Mirror.

