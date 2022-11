Les gagnants de How I’m A Celeb ont encaissé des offres Primark, des marques de sous-vêtements et des concerts télévisés alors que les outsiders devraient gagner des millions

Les camarades de camp de CETTE année n’ont peut-être pas réussi à encaisser leurs Dingo Dollars, mais si le sort des anciens gagnants est quelque chose, ils peuvent s’attendre à une meilleure fortune à l’extérieur.

L’acteur de Hollyoaks, Owen Warner, est actuellement le favori pour remporter la couronne de la jungle et s’apprête à compléter ses frais d’apparition de 65 000 £ avec des offres de marque et des offres d’émissions de télévision.

Rex

Ici, nous révélons comment les gagnants précédents ont encaissé depuis qu’ils ont remporté l’émission ITV.

Harry Redknapp – d’une valeur de 14,5 millions de livres sterling

La légende du football Harry Redknapp était un gros problème avant de remporter I’m A Celebrity en 2018, l’aidant à empocher un chèque de paie de 500 000 £ juste pour être dans l’émission.

Il a conquis les téléspectateurs avec sa nature affable et ses douces références à sa femme Sandra – et a décroché quelques bonnes affaires par la suite.

Caractéristiques de Rex

Harry Redknapp a décroché des offres de livres et des concerts à la télévision[/caption]

Son amour des puddings lourds l’a vu jouer dans une publicité désormais tristement célèbre pour Jam Roly Poly pour GoDaddy, et il aurait été payé une somme à six chiffres pour devenir le visage des publicités de McDonald’s avec son fils Jamie.

Lui et sa femme ‘Sarn’ ont également joué dans l’annonce de Noël 2020 de FootAsylum – et il fait souvent la publicité de produits à ses 1,4 million d’abonnés sur Instagram.

Plus d’offres télévisées sont arrivées pour Harry, 75 ans, qui a dirigé deux séries de Harry’s Heroes et Sandbanks Summer sur ITV, et diverses émissions Sky1 avec Jamie – et il a même fait une apparition dans EastEnders l’année dernière.

Il a même sorti quelques livres, dont Le monde selon Harry et Quand Harry rencontre Sandra, sur leur histoire d’amour.





Gino d’Acampo – d’une valeur de 8 millions de livres sterling

Caractéristiques de Rex

Le passage de Gino dans I’m A Celeb l’a propulsé vers un nom familier[/caption]

Le chef de la télévision Gino D’Acampo était un inconnu lorsqu’il est entré dans la jungle en 2009, mais tout a changé après sa victoire.

L’homme de 46 ans, qui possède un manoir de 1,25 million de livres sterling dans le Hertfordshire ainsi qu’une maison en Sardaigne, est désormais une marque de plusieurs millions de livres, comptant 1,5 million d’abonnés Instagram.

Il est un visage familier à la télé, ayant présenté des émissions de cuisine Let’s Do Lunch avec Melanie Sykes et Gino’s Italian Escape.

Il a également occupé le poste de capitaine d’équipe sur Celebrity Juice, a présenté la renaissance de Family Fortunes et a dirigé une série de voyages hilarante avec Gordon Ramsay et Fred Sirieix.

L’année dernière, le chef italien a fait participer sa femme Jessica et leurs trois enfants avec Gino’s Italian Family Adventure – et il a une autre série en six épisodes, Gino’s Italy: Like Mamma Used To Make, qui sortira bientôt.

Gino a ouvert une chaîne de restaurants en 2013 et en possède maintenant de nombreux à Londres et à Manchester.

Il a également publié 15 livres de cuisine et a lancé l’année dernière une société immobilière.

Stacey Solomon – d’une valeur de 5 millions de livres sterling

Caractéristiques de Rex, Instagram

Stacey est maintenant une habituée de Loose Women[/caption]

Depuis qu’elle a été couronnée reine de la jungle en 2010, Stacey Solomon – qui est devenue célèbre sur The X Factor – a mis sa carrière de chanteuse en veilleuse pour se concentrer sur son travail à la télévision.

L’émission lui a valu une campagne publicitaire avec l’Islande – en remplacement de Coleen Nolan – une émission de rencontres sur Sky Living et un travail de présentation sur le spin-off I’m a Celebrity, Extra Camp.

Stacey a également mis en sac une place régulière sur Loose Women, pour un rapport de 3 000 £ par épisode.

Elle a également décroché diverses offres de mode et de beauté, y compris des collections avec Primark et In The Style – qui ont vendu 80% des produits au cours de ses deux premières semaines, enregistrant des ventes de 1,5 million de livres sterling.

Ces dernières années, Stacey est devenue une influenceuse du nettoyage, offrant à ses 5,4 millions d’abonnés Instragam des conseils d’organisation et des relookings, ainsi qu’une série de livres à succès Tap To Tidy.

Elle présente également sa propre émission de style de vie, Sort Your Life Out, qui la voit mettre de l’ordre dans des maisons familiales chaotiques et encombrées.

Mais I’m A Celebrity n’a pas seulement aidé sa carrière, car elle a rencontré son mari – le gagnant Joe Swash – à travers l’émission.

Ils vivent maintenant à 1,2 million de livres sterling Pickle Cottage dans l’Essex et ont cinq enfants entre eux – le fils de Joe, Harry, 15 ans, les fils de Stacey, Zachary, 14 ans et Leighton, 10 ans, ainsi que leurs enfants communs Rex, quatre ans, et Rose, un an.

Giovanna Fletcher – valeur 5 millions de livres sterling

Caractéristiques de Rex

Giovanna était une autre outsider qui a remporté la couronne I’m A Celeb[/caption]

Avant que je ne sois une célébrité, Giovanna Fletcher était sans doute plus connue pour être l’épouse du chanteur McFly Tom Fletcher – à part une interview qu’elle a faite avec la princesse de Galles sur son podcast Happy Mum, Happy Baby.

Mais être couronnée reine du château en 2020 a encore renforcé son profil – elle compte désormais 2 millions de followers sur Instagram.

Elle a ensuite publié son sixième roman Walking on Sunshine et a décroché des collaborations avec des marques telles que la société de bougies SevenSeventeen et Avon.

Le joueur de 37 ans – qui a trois fils avec Tom – a même joué dans la pièce de théâtre 2.22: A Ghost Story au Gielgud Theatre.

L’année dernière, elle a également animé une série de podcasts en six parties Journey to the Magic… avec Walt Disney Travel Company.

Vicky Pattison – d’une valeur de 4,2 millions de livres sterling

Caractéristiques de Rex, Instagram

Vicky a bel et bien mis ses jours à Geordie Shore derrière elle[/caption]

Vicky Pattison s’était déjà fait un nom à Geordie Shore et avait présenté son émission de courte durée dans la salle d’audience Judge Geordie au moment où elle est entrée dans la jungle.

Mais après avoir battu George Shelley et Ferne McCann à la couronne en 2015, elle a fait monter les enchères avec une place régulière sur Loose Women, qu’elle a quitté après neuf mois.

Elle a ensuite présenté Extra Camp et a décroché un créneau de présentation sur This Morning et est devenue capitaine de l’équipe du jeu télévisé C5 It’s Not Me, It’s You.

Trois ans après sa victoire, elle est retournée dans la jungle dans la version australienne de l’émission, terminant quatrième, et a été finaliste sur Celebrity Masterchef.

Plus récemment, elle a dirigé un documentaire intitulé Vicky Pattison : Alcohol and Me.

Elle a publié plusieurs livres et articles de mode ensachés, dont une ligne de lingerie avec Pour Moi et une collection de sacs à main avec LRM.

De plus, elle a sa propre marque de beauté appelée No Filter, dont elle fait la publicité auprès de ses 5,2 millions d’abonnés, ainsi que des selfies « Keep it Real ».

Joe Swash – d’une valeur de 1,5 million de livres sterling

Caractéristiques de Rex

Joe Swash est la moitié du couple ultime de la jungle[/caption]

Joe Swash a remporté la couronne de la jungle en 2008 et a ensuite présenté l’émission dérivée, Get Me Out of Here… Now! pour 10 ans.

L’ancien acteur d’EastEnders, 40 ans, a été déclaré en faillite en 2009, pour une facture d’impôt de 20 000 £, bien que son agent ait nié des difficultés financières et déclaré qu’il y avait eu une confusion.

Depuis lors, en plus des rôles de panto lucratifs, la victoire de Joe a conduit à un rôle de capitaine d’équipe dans le jeu télévisé Hole in the Wall et Fake Reaction et dans l’émission CBBC Gimme a Break.

En 2020, Joe – qui compte 1,9 million d’abonnés sur Instagram – a ajouté une autre plume à sa casquette lorsqu’il a remporté Dancing on Ice.

Mieux encore, sa longue connexion avec I’m A Celeb l’a amené à rencontrer Stacey, ce qui en fait le couple ultime de la jungle.

Jacqueline Jossa – 1,2 million de livres sterling

Caractéristiques de Rex, Instagram

Jac est maintenant une icône de la mode après avoir remporté I’m A Celeb[/caption]

Jacqueline Jossa a quitté EastEnders avant d’entrer dans la jungle en 2019, et le pari a payé lorsqu’elle a été couronnée reine.

Elle a depuis laissé entendre qu’elle serait intéressée à revenir pour “le bon scénario”, mais elle n’est pas à court d’argent.

Jacqueline, 30 ans – qui a deux enfants avec son mari Dan Osborne – est maintenant une icône de la mode ayant sorti plusieurs collections avec In The Style.

Elle a également lancé une gamme de produits de beauté appelée Nixie, dont elle fait régulièrement la publicité auprès de ses 3,5 millions d’abonnés Instagram.

Scarlett Moffatt – d’une valeur de 1 million de livres sterling

Fonctionnalités Rex, canal 4

Scarlett a remporté I’m A Celeb en 2016[/caption]

Scarlett Moffatt, 32 ans, a quitté Gogglebox lorsqu’elle s’est rendue dans la jungle en 2016, battant Joel Dommett et Carol Vorderman pour remporter la couronne.

L’émission a stimulé sa carrière, ouvrant des opportunités de présentation, notamment Extra Camp, qu’elle a co-animé pour deux séries, et le redémarrage de courte durée de Streetmate en 2017.

Elle est même apparue dans le documentaire The British Tribe Next Door, aux côtés de sa famille, dans une série en quatre parties vivant dans un village namibien isolé.

Scarlett a également décroché une place dans Saturday Night Takeaway de Ant And Dec en 2017, mais a été abandonnée deux ans plus tard.

Le joueur de 32 ans a publié une autobiographie à succès et héberge plusieurs podcasts, ainsi que des collaborations lucratives avec la marque de chaussures Deichman et Jet 2 Holidays.

En plus de tout cela, elle est toujours approchée par des marques, comme Three Mobile, pour en faire la publicité auprès de ses 2,3 millions de followers sur Instagram.

Et plus récemment, Scarlett a présenté le documentaire britannique Tourette’s Mystery: Scarlett Moffatt Investigates sur Channel 4.

Géorgie ‘Toff’ Toffolo – d’une valeur de 800 000 £

Caractéristiques de Rex, document de relations publiques

Toff a une série de livres coquins – ainsi que sa propre autobiographie[/caption]

La star de Made in Chelsea Georgia ‘Toff’ Toffolo a noué une amitié improbable avec Stanley Johnson dans la série 2017 de I’m A Celeb, qu’elle a finalement remportée.

Et elle est depuis apparue à la télévision avec lui dans Celebrity Gogglebox et Celebrity Hunted, bien qu’ils soient tous les deux pour des œuvres caritatives.

Après I’m A Celeb, Toff s’est vu offrir un rôle régulier dans This Morning et est apparu sur Celebs Go Dating.

Après avoir publié une autobiographie en 2018, elle a conclu un contrat de quatre livres avec Mills et Boon pour sa série torride Meet Me In….

La jeune femme de 28 ans, qui compte 1,7 million d’abonnés sur Instagram, a également conclu des accords de collaboration avec la maison de couture Shein et la marque de lingerie With Love Lilly.