Les gagnantes de Miss Argentine et Miss Porto Rico sont mariées – Hollywood Life

Crédit image : Gerald Lopez-Cepero / Service photo GDA/Newscom/MEGA

Un match royal ! Anciennes candidates à Miss Univers Marianne Varela et Fabiola Valentin a fait fondre les cœurs partout quand ils ont révélé qu’ils s’étaient mariés après des années de rencontres secrètes dans une charmante vidéo Instagram, publiée sur leurs deux Instagram le 30 octobre 2022.

Les gens étaient ravis de célébrer l’amour de Miss Argentine et Miss Puerto Rico. Les reines de beauté ont annoncé leur mariage avec un magnifique montage de leur relation sur Instagram. La vidéo montrait Mariana et Fabiola s’embrassant, se câlinant et prenant des vacances incroyables ensemble. Il a même capturé le moment où ils se sont fiancés.

La grande révélation est venue à la fin, avec des plans du couple s’embrassant ensemble devant un palais de justice à San Juan, Porto Rico. Les deux mariées étaient magnifiques. Fabiola a porté une robe blazer blanche avec des franges scintillantes tandis que Mariana a opté pour une veste de smoking blanche classique. Donnant au look une touche féminine, elle a ajouté des boucles d’oreilles chandelier et une queue de cheval haute.

Dans la légende, écrite en espagnol, le couple a partagé: “Après avoir décidé de garder notre relation privée, nous leur avons ouvert les portes un jour spécial.” Marquant l’occasion, ils ont ajouté leur date de mariage, le 28 octobre 2022, et plusieurs émojis joyeux.

Fabiola et Mariana se sont rencontrées en 2020 lors du concours Miss Grand International et sont restées des amies proches, selon HOLA ! À partir de là, la relation s’est épanouie.

Amie reine de beauté Abéna Akuaba a envoyé l’amour des dames dans un commentaire Instagram. “Omg félicitations”, a écrit le mannequin / chanteur ghanéen. “MGI a réuni une belle union.”

Les fans dévoués ont peut-être remarqué le lien entre le couple, qui a continué à passer du temps ensemble et à apparaître sur les réseaux sociaux de l’autre après la compétition. Fabiola a posté un doux message à sa désormais épouse sur Instagram en avril 2021. “L’un des grands cadeaux de cette expérience a été votre amitié”, a-t-elle écrit avec quelques photos très câlines de vacances à la plage. « Suivre ce processus avec vous était spécial et réel. Tu me manques, ma fille.

Mariana et Fabiola ont toutes deux été touchées par le soutien. Miss Argentine a envoyé un message gracieux aux fans, en publiant : “Merci pour tout l’amour ! Nous sommes très heureux et bénis. Je souhaite que l’amour que vous nous donnez soit multiplié ! Remerciements infinis. Fabiola a également remercié ses amis et ses fans, se rendant sur son histoire Instagram pour publier: « Quelle bénédiction c’est de lire chaque message. Merci à tous pour vos paroles et vos bons vœux.