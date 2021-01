« Cette annonce est celle avec laquelle nous luttons depuis un certain temps maintenant », at-il admis. « Je ne sais pas exactement quand ni comment le livrer. »

Caleb a également souligné que la réunion de Justine sur Love Island présentait certains défis une fois le spectacle terminé.

«La nature dans laquelle nous nous sommes rencontrés et sommes tombés l’un pour l’autre s’accompagne d’un ensemble unique d’obstacles auxquels rien dans la vie ne peut jamais vous préparer», a-t-il expliqué. «Nous apprécions sincèrement ceux d’entre vous qui nous ont soutenus et nous remercions d’avance ceux d’entre vous qui continueront de nous soutenir en tant qu’individus pour aller de l’avant. C’est un sentiment inexplicable de se donner au monde et le monde demande plus d’entre vous en revenir. »

Il a ajouté: « J’espère que ceux d’entre vous qui nous ont soutenus choisiront la compassion plutôt que la condamnation pendant cette période difficile. Moi-même, Justine, nos proches, etc. sont tous de vraies personnes avec de vraies émotions qui aiment et blessent durement. »

Comme Justine, le natif de l’Oklahoma, âgé de 22 ans, a demandé à ses partisans de lui laisser de l’espace alors qu’il naviguait dans ce prochain chapitre de sa vie.

« Malheureusement, lorsque vous choisissez la vie privée … Les autres pensent souvent que c’est à eux de raconter votre histoire à votre place. Spéculation ou pas. Même avec cela à l’esprit, je choisis toujours la vie privée pour ma propre paix », a-t-il déclaré. « Je vous demande de bien vouloir respecter l’une des Justine ou nos proches [sic] désir d’intimité aussi. «