Les gaffes tactiques de Christophe Galtier alors que le PSG sert le premier tour au Bayern Munich sur un plateau

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich, un concours très médiatisé qui était censé être à indice d’octane élevé s’est avéré être un raté absolu.

Les deux puissances se sont affrontées lors des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League où le Bayern Munich a devancé le PSG avec une victoire nerveuse 1-0 au Parc des Princes. C’était un match où la tactique de Christophe Galtier a lamentablement échoué alors que les géants français ont servi le match sur le plateau du Bayern avec leur approche, en particulier dans les 60 premières minutes. Les deux équipes n’ont pas commencé avec leurs joueurs vedettes puisque Kylian Mbappe et Thomas Muller ont quitté le banc en seconde période.

Le Bayern a également manqué Manuel Neuer et Sadio Mane, qui se remettent toujours de leurs blessures respectives.

Galtier a lancé Warren Zaire-Emery, 16 ans, dans la formation de départ, ce qui a été un choc pour beaucoup alors que Fabian Ruiz et Vitinha ont été mis sur le banc. Emery est devenu le plus jeune joueur à jouer en Ligue des champions, mais cela ne s’est pas bien passé pour lui sur le terrain. Le jeune milieu de terrain a égaré quelques passes cruciales et n’a pas réussi à ajouter du rythme dans le jeu, ce qui était indispensable car le PSG s’est complètement appuyé sur le football contre-attaquant en première mi-temps.

L’équipe locale a étonnamment commencé le match sur un pied arrière alors que le Bayern dominait la possession qui repoussait le PSG alors que leur ligne de milieu de terrain à quatre joueurs était loin dans la quête pour empêcher l’opposition de marquer. La ligne défensive composée de Marquinhos, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Nuno Mendis a été très compacte pour stopper les attaquants du Bayern. Les arrières latéraux – Mendes et Hakimi – n’ont pas pu faire les courses car le PSG a manqué de créativité en première mi-temps.

Lionel Messi, qui a commencé aux côtés de Neymar en tant qu’attaquant, a joué plus comme un milieu de terrain car les assignés manquaient de créativité. Messi a essayé de faire quelques courses rapides avec ses compétences typiques en chute d’épaule, mais le Bayern avait un plan simple contre lui – Faute. Matthijs de Ligt et Benjamin Pavard l’ont encrassé à de nombreuses reprises avec une majorité intentionnelle d’empêcher le septuple vainqueur du Ballon d’Or d’avoir un impact.

Cependant, Messi a chuté au milieu de terrain et a réussi à produire quelques passes clés, mais il n’y avait pas de Mbappe dans la formation de départ pour en profiter. Il a eu une chance tardive de marquer l’égalisation mais le tir a touché Pavard et le ballon a été dévié au-dessus du filet.

Neymar a eu une mauvaise sortie car il n’a pas réussi à ajouter grand-chose sur le terrain et a eu du mal avec le rythme à quelques occasions cruciales. Le Brésilien n’était pas à son meilleur, n’a pas causé beaucoup de problèmes avec son dribble – qui est un atout majeur de son jeu. Il a également été victime d’une faute à plusieurs reprises comme Messi.

Cependant, c’est plutôt l’échec de Galtier qui n’a pas réussi à s’adapter en l’absence de Mbappe. Le PSG a manqué de rythme tout au long de la première mi-temps car Hakimi et Mendes n’ont pas réussi à faire des courses. Il ne sera pas juste de reprocher à Emery de ne pas avoir fait preuve de beaucoup de maturité compte tenu de son âge et de son expérience.

Des joueurs comme Carlos Soler ont eu l’occasion de causer des problèmes sur les flancs, mais le manque de rythme a encore une fois fait reculer le PSG.

Sans Sergio Ramos, le PSG aurait peut-être encaissé plus de buts.

Kingsley Coman a de nouveau hanté son ancien club avec un but à la 53e minute et il est indéniable que c’était un hurleur complet de Gianluigi Donnarumma qui n’a pas réussi à retenir le tir qui a été frappé presque directement vers lui.

Mbappe a été mis sur le terrain à la 57e minute, le Français n’a mis que quelques minutes à s’installer car le gameplay que le PSG tentait d’exécuter lui convenait le plus et non les titulaires. La jeune superstar a causé des problèmes sur le flanc gauche et a même trouvé le chemin des filets à deux reprises, mais les deux buts ont été déclarés hors-jeu.

Le PSG a chargé dans les dernières minutes et créé plusieurs occasions mais le Bayern s’est assuré de terminer le match avec l’avantage malgré un carton rouge à Pavard pour une faute sur Messi.

Compte tenu du mauvais spectacle des Français, les Bavarois auraient dû marquer plus.

En première mi-temps, le Bayern s’est davantage concentré sur la construction, ce qui n’a pas permis à des joueurs comme Leroy Sane et Jamal Musiala de se libérer davantage car le PSG était trop défensif dans sa surface. Leur approche consistait à mettre le ballon sur les pieds de Joao Cancelo sur le côté droit du terrain et à compter sur les Portugais pour créer des passes magiques à l’intérieur de la surface pour Coman et Eric Maxim Choupo-Moting.

Quatre fois vainqueur de l’UCL avec le Real Madrid – Sergio Ramos est apparu dans le méga affrontement alors qu’il défendait à nouveau comme un guerrier et il a confortablement arrêté Sane et Musiala qui sont relativement jeunes et ont beaucoup de rythme dans leur jeu.

Le Bayern a un avantage après la première mi-temps, mais l’égalité est toujours grande ouverte car le PSG devrait se rendre à l’Allianz Arena avec un trio MNM (Messi, Neymar, Mbappe) en forme, mais Gatlier doit sûrement retravailler sa tactique pour surclasser le Géants allemands et avancer dans la compétition. Il doit trouver un moyen de permettre au milieu de terrain de déplacer librement la chute, ce qui était introuvable lors du match aller.

