Les gaffes de Ferrari, la récupération de Mercedes et le geste surprise de Fernando Alonso

Le passage de Fernando Alonso à Aston Martin pour remplacer Sebastian Vettel à la retraite l’année prochaine a suscité l’intérêt de la Formule 1 après le Grand Prix de Hongrie.

Un aperçu de cinq points de discussion alors que le championnat du monde se dirige vers sa fermeture annuelle des vacances d’été :

Les problèmes de Ferrari

Le patron de l’équipe, Mattia Binotto, a fait face à une pression croissante lundi après le flop de dimanche alors que Ferrari a commencé le Grand Prix de Hongrie deuxième et troisième, avec Carlos Sainz et Charles Leclerc, mais a terminé quatrième et sixième.

Le champion du monde Max Verstappen et son coéquipier Red Bull Sergio Perez sont passés des 10e et 11e aux premiers et cinquièmes avec une démonstration complète de travail d’équipe intelligent et de stratégie.

Red Bull est en tête du championnat des constructeurs avec 431 points. Ferrari en a 334. Mercedes montante est troisième sur 304.

Bien que Ferrari ait eu la voiture la plus rapide pendant une grande partie de la saison, notamment en qualifications, ils ont gaspillé cet avantage avec des appels de stratégie ratés, des erreurs de pilote, des pannes de moteur et autres pannes techniques et un manque de cohérence et de fiabilité.

L’ancien pilote Johnny Herbert, un expert de Sky Sports F1, a qualifié leur dernier flop d ‘”embarrassant”.

Leclerc, à 80 points de retard dans la course au titre, a plaidé pour rester en piste avec des pneus à gomme moyenne tout en menant avec 30 tours à faire, mais a été appelé, est passé aux durs et a chuté dans l’ordre.

Binotto est resté calme et a blâmé une baisse inattendue des performances de la voiture et des pneus, mais en a promis une autre dans une série d’examens approfondis.

Récupération Mercedes

La reprise de Mercedes après un début de saison lamentable et cahoteux a ravivé le septuple champion Lewis Hamilton, ravivant non seulement sa conviction qu’il obtiendra une 104e victoire en carrière cette année, mais aussi le dynamisant pour une offre pour un huitième titre de pilote record. . La série de cinq podiums consécutifs du Britannique de 37 ans, dont deux secondes consécutives, a confirmé que l’équipe est de retour en tant que force compétitive, voire gagnante. Hamilton a déclaré: “Bien sûr, si nous prenons ce rythme dans la seconde moitié de la saison, nous pouvons commencer à combattre ces autres gars!”

Le déménagement d’Alonso déclenche une “saison idiote”

La décision rapide de Fernando Alonso de prendre le siège de Sebastian Vettel a déclenché des spéculations sur la “saison idiote” prévoyant plus d’action sur le marché des pilotes pour 2023.

Le premier poste à pourvoir sera chez Alpine. Le pilote de réserve Oscar Piastri, vainqueur des titres de Formule 3 2020 et de Formule 2 2021, est un candidat évident. L’Australien, managé par l’ancien pilote Red Bull et compatriote Mark Webber, est considéré comme un talent majeur.

Un autre siège vacant pourrait être chez Williams, où Nicholas Latifi sera en fin de contrat cette année. Williams pourrait être intéressé par Piastri, s’il manque le siège Alpine, ou la réserve Mercedes Nyck de Vries.

Le Néerlandais a impressionné lors des essais libres pour Williams en Espagne et pour Mercedes en France.

Un outsider pourrait être le pilote de réserve de Williams, Jamie Chadwick, qui a dominé la série W uniquement féminine cette saison, mais une décision pour une pilote féminine peut ne pas être simple.

L’avenir de Mick Schumacher, fils du septuple champion Michael, est un autre sujet de discussion car il est en fin de contrat cette année avec Haas.

Rebondir et marsouiner

Pendant que les pilotes se rendent sur les plages européennes pour leurs vacances, de nombreuses équipes continueront à travailler sur des solutions aux problèmes de «marsouinage» et de rebond qui ont affecté de nombreuses voitures cette saison.

L’instance dirigeante de la FIA devrait introduire des mesures pour contrôler le problème et protéger les pilotes à partir du Grand Prix de Belgique, mais certaines équipes, notamment Red Bull, restent opposées à tout changement affectant la formule “effet de sol” introduite cette saison.

Red Bull a conçu une voiture moins sujette au marsouinage et en a récolté les fruits. Le patron de l’équipe, Christian Horner, a mis en garde contre des failles dans le paddock et la voie des stands si de nouvelles règles sont introduites à la mi-saison.

Comportement abusif Le comportement abusif des fans lors des courses et sur les réseaux sociaux a suscité une réaction de la Formule 1.

Il a lancé une campagne “Drive it Out” samedi, mais il y a eu des rapports continus de comportements abusifs et des reportages filmés sur les réseaux sociaux montrant des fans de Max Verstappen qui auraient brûlé des marchandises de Lewis Hamilton au Hungaroring.

“Ce n’est pas acceptable”, regrette le Néerlandais de 24 ans. “Je ne suis définitivement pas d’accord avec ça parce que c’est dégoûtant.”

Les récents incidents en Autriche et en Hongrie en suivent d’autres lorsque les fans ont applaudi les conducteurs qui avaient écrasé leur voiture ou les ont généralement hués ou maltraités.

