Les gadgets Samsung les plus excitants que nous voulons en 2022 et au-delà

Avec le lancement du Gamme Galaxy S22, Nouveau Téléphones de la série Galaxy A et comprimés, l’année a été chargée pour Samsung. Mais l’entreprise n’est pas encore terminée. Il en tient un autre Événement déballé le 10 aoûtoù la rumeur dit qu’il sortira de nouveaux téléphones pliables et plus encore.

J’espère que Samsung ne s’arrêtera pas là. Avec une gamme aussi large, Samsung a de nombreuses possibilités de mettre à jour et d’améliorer des produits moins connus, comme ses téléphones Galaxy “Fan Edition”. J’espère également avoir une indication de l’endroit où Samsung prévoit d’emmener ses pliables au-delà du Z Flip et du Z Fold.

Voici un aperçu des autres produits Samsung que j’espère voir en 2022 et au-delà.

Montre Samsung Galaxy 5

La Montre Galaxy 4, qui a fait ses débuts en août dernier, a marqué une étape importante pour les smartwatches de Samsung. C’est le premier modèle à être livré avec la nouvelle version du logiciel Wear OS de Google qui a été créé en partenariat avec Samsung. Certains des avantages de ce partenariat sont déjà évidents dans la Galaxy Watch 4, en particulier sa compatibilité avec la large sélection d’applications disponibles dans la boutique Google Play.

Lexy Savvides / Crumpe



Mais nous espérions voir davantage de fonctionnalités inspirées de Google, comme l’a écrit mon collègue Scott Stein dans son Test de la Galaxy Watch 4. Par exemple, la Galaxy Watch 4 n’est même pas venue avec Google Assistant au lancement, bien que cela ait changé. Espérons que le prochain modèle conservera les fonctionnalités que nous aimons déjà – comme sa grande variété de fonctionnalités de suivi de la santé et son excellent affichage – tout en infusant davantage l’expérience Google dans le logiciel. Ce serait également formidable de voir une durée de vie de la batterie plus longue, étant donné que la Galaxy Watch 4 n’a duré qu’entre un et deux jours pendant les tests de CNET.

Quant à ce que nous nous attendons à voir dans la Galaxy Watch 5, l’ajout d’un capteur de température devrait être le plus gros ajout, selon le site technologique coréen ETNouvelles. Les rapports du blog Sam Mobile indiquent également une plus grosse batterie pourrait être en magasin, ainsi que un nouveau modèle “Pro” qui remplacerait l’actuelle Galaxy Watch 4 Classic.

Nouveaux écouteurs Samsung Galaxy

Samsung a sorti de nouveaux écouteurs en août au cours des deux dernières années, il y a donc une chance qu’il fasse de même en 2022. La question, cependant, est de savoir si l’entreprise peut lancer une nouvelle version du haut de gamme. Galaxy Buds Prole standard Galaxy bourgeons 2 ou en forme de haricot Galaxy Buds en direct.

Quel que soit le modèle, une nouvelle paire d’écouteurs pourrait être en préparation, selon Galaxie Club. Le blog basé aux Pays-Bas a émis l’hypothèse en décembre qu’un entrée de batterie récente sur le site Web coréen de certification de la sécurité des produits pourrait appartenir à l’étui de chargement d’une nouvelle paire d’écouteurs Samsung.

Nous ne le saurons pas avec certitude tant que Samsung n’aura pas fait d’annonce. Mais si Samsung lance une nouvelle version du Galaxy Buds Pro, nous aimerions voir un design avec un ajustement plus serré pour une meilleure suppression du bruit.

Des produits comme les Galaxy Buds et Galaxy Watch de Samsung deviennent une partie de plus en plus importante de l’expérience du smartphone, ce qui me fait penser que Samsung continuera à sortir régulièrement de nouveaux écouteurs. L’attrait d’un appareil ne concerne pas seulement le téléphone lui-même, mais aussi son bon fonctionnement avec d’autres produits que nous utilisons souvent avec nos téléphones, comme les écouteurs, les trackers de fitness et les montres intelligentes.

C’est une stratégie qui a bien fonctionné pour Apple, qui est devenu un acteur majeur sur le marché des wearables grâce à la Montre Apple et AirPods. Je suis sûr que Samsung continuera à rivaliser à cet égard.

Patrick Hollande/Crumpe



Samsung Galaxy ZFlip 4

Samsung Galaxy ZFlip 3 est le téléphone pliable le plus pratique actuellement disponible. Mais il comporte des compromis importants par rapport aux téléphones Galaxy non pliables de Samsung, en particulier en ce qui concerne l’appareil photo et la durée de vie de la batterie.

Si Samsung conserve son modèle actuel, nous pourrions voir un autre Z Flip 4 en août qui, espérons-le, comblera ces lacunes. Les rumeurs du célèbre leaker Twitter Ice Universe suggèrent que le prochain téléphone à clapet de Samsung aura une charnière plus étroite et Le nouveau Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm processeur, tandis qu’un rapport d’un média coréen L’élec dit qu’il pourrait avoir un écran de couverture légèrement plus grand.

Un tel changement rendrait encore plus facile la visualisation des notifications sans ouvrir l’appareil, ce qui était l’un des plus gros défauts du Z Flip d’origine. Samsung a corrigé cela sur le Z Flip 3 en rendant l’écran de couverture quatre fois plus grand. Mais rendre l’affichage encore légèrement plus grand pourrait grandement contribuer à rendre l’affichage avant du Z Flip encore plus utile pour lire les notifications. J’espère également que Samsung continuera d’ajouter de nouvelles fonctionnalités logicielles qui tirent parti de l’écran pliable du Flip, comme Mode flexible.

UN Brevet Samsung couvert par le blog technique Passons au numérique montrant un appareil qui ressemble au Z Flip, mais avec une caméra rotative située à l’intérieur de la charnière, a également suscité quelques spéculations. Mais un mouvement comme celui-ci semble loin, d’autant plus que les changements de conception de Samsung sur le Z Flip ont été pour la plupart incrémentiels jusqu’à présent.

Samsung a lancé le Galaxy Z Flip original en février 2020, tandis que la version 5G est venu quelques mois plus tard en août. Ça aussi a annoncé le Galaxy Z Flip 3 en août 2021. Le calendrier de Samsung a varié, mais le fait qu’il ait déjà lancé trois versions de ce téléphone en deux ans me fait croire qu’il pourrait faire partie intégrante du cycle de mise à niveau annuel de Samsung.

Patrick Hollande/Crumpe



Samsung Galaxy Z Fold 4

Alors que le Galaxy Z Flip 3 est conçu pour les personnes qui souhaitent rendre leur téléphone plus compact, le Galaxy Z Fold adopte l’approche inverse. Ouvrez-le et vous trouverez un écran de 7,6 pouces de la taille d’une tablette à l’intérieur. La Galaxy Z Fold 3 est la troisième itération du téléphone pliable grand format de Samsung, et c’est de loin le plus raffiné.

Mais il semble toujours gênant de l’utiliser comme un téléphone ordinaire lorsqu’il est fermé, ce qui reste son plus gros inconvénient. Samsung a déjà essayé de résoudre ce problème en rendant le Z Fold 3 plus fin et plus léger que le Z Fold 2, et j’espère que cela continuera dans cette direction.

Sur la base des améliorations entre les deuxième et troisième générations du Z Fold, je m’attendrais à voir un nouveau processeur, quelques améliorations de conception et, espérons-le, une meilleure autonomie de la batterie sur la prochaine version. Ce serait également formidable de voir des améliorations logicielles qui font un meilleur usage de ce grand écran interne.

Les rumeurs suggèrent qu’au moins certains de ces éléments de la liste de souhaits pourraient être dans les cartes pour le prochain pliable à grand écran de Samsung. Leaker Ice Universe prétend avoir publié une liste de spécifications du Z Fold 4 sur Twitter. Selon les spécifications divulguées, le Z Fold 4 pourrait avoir un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, la même taille d’écran que le Z Fold 3 à l’intérieur et à l’extérieur, un système de triple caméra avec un objectif principal de 50 mégapixels comme le Galaxy S22 et la même batterie de 4 400 mAh.

Samsung a lancé le Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Fold 2 en août 2021 et 2020, respectivement, tandis que le premier Galaxy Z Fold est sorti en septembre 2019. Dans cet esprit, il semble probable que nous verrons le prochain Z Fold lors de l’événement Unpacked de Samsung le 10 août.

Sean Booker / Crumpe



Un nouveau type de Samsung pliable

Les téléphones pliables comme le Galaxy Z Fold et le Z Flip sont encore relativement nouveaux pour la plupart des gens. Mais Samsung réfléchit déjà à ce qui pourrait suivre, comme l’entreprise l’a prouvé à CES 2022 quand il a présenté plusieurs nouveaux concepts pliables. Si récent les fuites sont vraiesl’un de ces gadgets pourrait bientôt devenir plus qu’un concept.

Dans ce qui semble être un tweet supprimé depuis, Univers de glace a précédemment déclaré que Samsung prévoyait de lancer un troisième appareil pliable “mystérieux” cette année. Mais Ross Young, analyste et PDG de Supply Chain Consultants, a répondu que il a peut-être été repoussé à 2023.

Parmi les concepts que Samsung a démontrés récemment, je suis le plus enthousiasmé par le Flex S. Ce concept se plie comme un accordéon et possède deux charnières, ce qui donne ce qui ressemble à trois panneaux d’affichage réunis. Il peut être utilisé comme un téléphone ordinaire lorsqu’il est complètement plié, mais se défait pour devenir un écran de la taille d’une tablette qui semble plus grand que le Galaxy Z Fold 3.

En ce qui concerne les pliables, je préfère généralement les appareils qui offrent plus d’espace d’écran – comme le Galaxy Z Fold 3 – aux appareils de type flip-phone. Les téléphones ordinaires sont déjà suffisamment compacts, donc je vois plus d’intérêt à avoir un téléphone qui peut fournir plus d’espace sur l’écran pour lire et regarder des vidéos quand j’en ai besoin. Le concept Flex S du CES 2022 semble être une évolution du Galaxy Z Fold à cet égard.

Seul Samsung sait quelle est la prochaine étape de son pipeline. Mais compte tenu des concurrents comme TCL expérimentent également publiquement de nouveaux designs pliables, il ne serait pas surprenant de voir une autre idée de Samsung dans un proche avenir. En plus de rester compétitif, les études de marché indiquent que Ventes des pliables commencent à accélérer, incitant Samsung à rester un précurseur dans ce domaine.

Lisa Eadicicco/Crumpe



Samsung Galaxy S22 FE

Les smartphones “Fan Edition” de Samsung sont une alternative plus abordable aux appareils de la série Galaxy S. La Galaxy S20 FE lancé en 2020 comme une version moins chère du Galaxie S20mais le Galaxy S21 FE n’est arrivé qu’au début de 2022, juste avant les débuts du Galaxy S22.

Il est donc difficile de savoir quand Samsung pourrait sortir le Galaxy S22 FE, s’il le fait du tout. Une rumeur du blog Sam Mobile indique que Samsung a peut-être mis au rebut le Galaxy S22 FE. Ce faisant serait une décision intelligente pour Samsung, principalement parce que le Galaxy S21 FE se sentait perdu dans la gamme de la société entre le Galaxy S22 et la série Galaxy A économique.

Cela dit, je pense qu’il y a une opportunité pour Samsung de sortir un téléphone qui est un pas en avant par rapport au 450 $ Galaxy A53 mais n’est pas aussi cher que son prochain téléphone phare Galaxy S. Un Galaxy S22 FE au prix de 600 $ avec un écran légèrement plus grand et une autonomie de batterie plus longue que le Galaxy S22 pourrait être une option vraiment convaincante. Le problème avec le Galaxy S21 FE à 700 $, à mon avis, était que l’écart de prix entre le FE et le S22 n’était peut-être pas assez important pour le faire ressortir.

Samsung est peut-être mieux connu pour ses smartphones Galaxy lorsqu’il s’agit d’appareils mobiles. Mais des produits comme la Galaxy Watch 4 et les Galaxy Buds prouvent que la société se concentre également davantage sur les appareils adjacents aux smartphones. Quant à la suite après les montres intelligentes et les écouteurs, c’est une question à laquelle seul Samsung peut répondre. Mais j’espère toujours voir une paire de lunettes intelligentes un jour.