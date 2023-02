Les futurs voyageurs de l’espace fantasment sur l’alcool dans l’espace depuis longtemps

Si nous nous retrouvons un jour sur la planète Mars, pourrons-nous encore nous trinquer avec un verre de bière ou de vin à la main ? Alors que le tourisme spatial devient de plus en plus une réalité, une multitude de projets envisageant d’envoyer de l’alcool dans l’espace aident les gens à imaginer une existence festive en orbite.

Nous avons vu que le vieillissement du vin en mer peut avoir des effets positifs, grâce à l’obscurité et à la température constante. L’espace extra-atmosphérique pourrait-il également s’avérer conférer des propriétés uniques à un alcool dans le contexte d’un lieu vieillissant ? Une distillerie américaine a récemment annoncé sur la chaîne de télévision américaine ABC News son intention d’envoyer ses fûts de bourbon sur l’orbite terrestre pour un an de vieillissement. Ce projet, développé par Mystic Farm and Distillery, pourrait être exécuté dans le cadre d’un lancement depuis SpaceX d’Elon Musk. Après avoir déjà fait vieillir sa boisson 55% maïs et 45% blé de manière traditionnelle, la distillerie de Durham, en Caroline du Nord, souhaite créer une édition spéciale supplémentaire. Ainsi, seules 1 500 bouteilles feront partie de l’expédition, toutes authentifiées par NFT. Si vous voulez faire partie de la mission Mystic Galactic, cela vous coûtera 75 000 $. Le prix à payer pour un accès exclusif aux saveurs de l’espace… En détenant ce jeton numérique, les propriétaires auront également un accès privilégié aux données de la mission via une application. Et ils pourront même suivre le processus en temps réel via un flux vidéo en direct.

Vin sur la lune et vodka sur Mir

Qu’elle soit ou non enracinée dans un véritable désir d’explorer si des conditions d’apesanteur peuvent donner une nouvelle dimension au goût d’un alcool, cette campagne est un incroyable coup marketing pour cette entreprise de Caroline du Nord. Au-delà de la mission elle-même, elle nous montre à quel point de nombreuses personnes souhaitent créer un lien entre la vie dans l’espace et l’alcool, élément associé au plaisir social et aux fêtes dans de nombreuses cultures. Avec presque toutes les missions spatiales, la question se pose, les médias voulant connaître les menus des astronautes et savoir si l’alcool sera associé aux repas. En 2017, la BBC s’est penchée sur cette relation complexe entre l’univers spatial et l’alcool. En effet, Buzz Aldrin figure dans les légendes et l’histoire entourant le sujet. Le deuxième homme à avoir marché sur la lune a déclaré dans un livre qu’il avait eu une petite cérémonie de communion au cours de laquelle il avait siroté un peu de vin avant de sortir du module lunaire, en compagnie de Neil Armstrong. Plus tard, des Russes auraient emporté du cognac et de la vodka à bord de la station Mir, certains rapports suggérant qu’il était même conseillé aux cosmonautes de consommer de l’alcool pour des raisons de santé… Lors du lancement de la première station spatiale américaine, Skylab, au début des années 1970 , il était prévu à l’origine que les astronautes boivent du xérès. Après quelques polémiques, la NASA a finalement décidé d’interdire l’alcool dans l’espace. Une mesure qui est toujours en place aujourd’hui.

Pourtant au début des années 2000, avec les premiers vols spatiaux privés, dont celui de Dennis Tito au coût de 20 millions de dollars, le tourisme spatial a un peu changé la donne, car certains de ces voyageurs très fortunés peuvent avoir du mal à imaginer des vacances. sans apéritif. Cela a conduit à une multitude d’initiatives visant à créer des boissons à consommer dans l’espace. En 2011, une brasserie australienne, de la banlieue de Sydney, produit une bière spécialement conçue pour être bue dans l’espace. Plus récemment, la maison de champagne Mumm s’est penchée sur la question, en développant une bouteille spécifiquement conçue pour être débouchée à bord de la station spatiale internationale lors d’un vol privé. Les bulles de la cuvée Cordon Rouge devraient être propulsées dans l’espace cette année lors de la prochaine mission Axiom Space.

On pourrait penser que le sujet est superficiel par rapport aux expériences menées à bord de l’ISS liées à des études médicales, par exemple pour accélérer la production de cellules souches ou pour anticiper la résistance aux antibiotiques. Mais les résultats de la deuxième phase du Deep Space Food Challenge, mené par la Nasa pour trouver des solutions pour nourrir les humains dans l’espace, viennent de démontrer que l’alcool pouvait aussi alimenter le travail des astronautes. Parmi les start-up sélectionnées, figure un projet new-yorkais follement innovant (par Air Company), qui consiste à transformer le dioxyde de carbone expulsé par un astronaute en molécules d’alcool, a annoncé la Nasa. L’idée ne serait cependant pas d’en faire des cocktails, mais plutôt de l’utiliser comme aliment pour nourrir de la levure afin de produire des protéines, des graisses et des glucides pour nourrir une équipe d’astronautes.

