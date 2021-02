Les futurs vaccins dépendent des sujets de test en pénurie: les singes

Incapable de fournir aux scientifiques des singes, qui peuvent coûter plus de 10 000 dollars chacun, une douzaine d’entreprises se sont retrouvées à la recherche d’animaux de recherche au plus fort de la pandémie.

M. Lewis, le directeur général de Bioqual, était chargé de fournir des singes de laboratoire aux sociétés pharmaceutiques comme Moderna et Johnson & Johnson, qui avaient besoin des animaux pour développer leurs vaccins Covid-19. Mais alors que le coronavirus a balayé les États-Unis l’année dernière, il y avait peu de singes spécialement élevés dans le monde.

La dernière pénurie a ravivé les discussions sur la création d’une réserve stratégique de singes aux États-Unis, un stock d’urgence similaire à ceux maintenus par le gouvernement pour le pétrole et les céréales.

La pandémie a souligné à quel point la Chine contrôle l’approvisionnement en biens vitaux, y compris des masques et des médicaments, dont les États-Unis ont besoin en cas de crise.

Alors que de nouvelles variantes du coronavirus menacent de rendre obsolète le lot actuel de vaccins, les scientifiques se précipitent pour trouver de nouvelles sources de singes, et les États-Unis réévaluent leur dépendance à l’égard de la Chine, une rivale avec ses propres ambitions biotechnologiques.

Des scientifiques américains ont recherché dans des installations privées et financées par le gouvernement en Asie du Sud-Est ainsi qu’à Maurice, une petite nation insulaire au large de l’Afrique du Sud-Est, des stocks de leurs sujets de test préférés, les macaques rhésus et les macaques cynomolgus, également connus sous le nom de macaques à longue queue.





Mais aucun pays ne peut compenser ce que la Chine fournissait auparavant. Avant la pandémie, la Chine fournissait plus de 60% des 33818 primates, principalement des macaques cynomolgus, importés aux États-Unis en 2019, selon les estimations des analystes basées sur les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Les États-Unis ont jusqu’à 25 000 singes de laboratoire – principalement des macaques rhésus à face rose – dans leurs sept centres de primates. Environ 600 à 800 de ces animaux ont fait l’objet de recherches sur les coronavirus depuis le début de la pandémie.