Les futurs téléphones Android auront un moyen surprenant de prouver que votre vidéo n’est pas une IA

À quelle fréquence doutez-vous de la réalité de ce que vous voyez en ligne ? Au cours des dernières années, alors que les outils d’IA générative permettant de créer des vidéos se sont répandus dans le grand public, les deepfakes sont passés du statut de parodies de niche de célébrités et de politiciens à un problème quotidien.

De plus en plus, nous pouvons avoir besoin ou vouloir prouver que les images, vidéos et sons que nous capturons et partageons avec les gens sont réels. Les entreprises technologiques commencent à intervenir en nous donnant les outils nécessaires pour le faire. De Nikon à Adobe, les entreprises qui s’occupent de contenu numérique adhèrent à une norme connue sous le nom de C2PA, une norme qui filigrane le contenu pour prouver sa provenance.

L’une des entreprises à la pointe de la technologie est Truepic, basée à San Diego, qui a développé la technologie de filigrane inviolable. Au cours des dernières années, il a travaillé avec le fabricant de puces Qualcomm pour intégrer sa technologie aux téléphones équipés de puces Snapdragon afin que vous puissiez prouver où et quand votre photo a été prise.

Cette année, les sociétés intensifient leur collaboration en matière de sécurité de l’IA afin que les fabricants de téléphones utilisant la puce Snapdragon 8 Elite récemment annoncée par Qualcomm puissent permettre aux utilisateurs de prouver non seulement la provenance des photos, mais également de la vidéo et de l’audio.

« Si nous voulons inaugurer l’ère de l’IA, nous voulons nous assurer que cela est fait de manière responsable, et cela au moins sur un appareil Snapdragon. Lorsqu’une image ou une vidéo est prise, vous savez quelle en est la provenance, si elle est réelle. , s’il a été modifié et toute la chronologie de cela », explique Judd Heape, vice-président de la gestion des produits de Qualcomm.

Dans le monde de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, 70 % de ce qui est développé est appliqué aux images, explique Heape, il est donc de plus en plus important de prouver la véracité de ce que nous observons.

La puce Snapdragon 8 Elite alimentera la plupart des téléphones Android phares qui sortiront en 2025. Katie Collins/CNET

Les outils Truepic ont d’abord été développés à des fins professionnelles – pour prouver les réclamations d’assurance automobile et le journalisme – mais la prochaine étape logique pour la technologie était d’être intégrée aux téléphones, car la plupart des contenus de nos jours ne sont pas filmés par des personnes équipées de reflex numériques ou de caméras vidéo. , dit Heape. Son intégration dans la puce du téléphone offre un niveau de sécurité supplémentaire.

« Si vous envisagez de filmer quelque chose avec Snapdragon, il ne s’agit pas simplement d’un logiciel fonctionnant sur Android », explique Heape. « C’est en fait dans le matériel donc ça ne peut pas être altéré. »

C’est aux fabricants de téléphones individuels de décider s’ils souhaitent profiter des capacités Truepic de la puce Snapdragon 8 Elite, et au moins deux le feront au cours de l’année prochaine. « Vous verrez quelqu’un faire le premier pas, probablement en 2025, pour mettre cela sur un véritable téléphone », déclare Heape.

Avec de plus en plus d’entreprises, dont Meta, et même des sociétés d’IA comme OpenAI, qui adhèrent à la coalition standard C2PA, ainsi que la pression des régulateurs et des législateurs, les fabricants de téléphones seront confrontés à une charge croissante pour apporter leur contribution. Espérons que cela signifie que chaque fois que nous soupçonnons quelque chose que nous voyons, nous serons en mesure de vérifier si c’est le travail de l’IA.

« Dans mon monde idéal, dans trois ans, vous ferez défiler votre flux de médias sociaux et vous pourrez voir un logo sur l’image qui vous indique sa provenance », explique Heape. C’est une vision attrayante, dans laquelle un minimum de confiance est restaurée dans nos mondes en ligne.