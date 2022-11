Les futurs smartphones pliables de Samsung pourraient avoir un slot S Pen

Samsung a lancé le Galaxy Z Fold4 en août avec la prise en charge du S Pen, mais il n’avait pas d’emplacement pour S Pen comme le Galaxy S22 Ultra. Eh bien, cela pourrait changer avec les futurs smartphones pliables de Samsung puisque lors d’une réunion avec ses fournisseurs le mois dernier, Samsung a confirmé que l’absence d’un emplacement de stylet dédié sur la série Galaxy Z Fold est l’un des défis à relever pour faire la gamme plus populaire.

Le conglomérat coréen avait initialement prévu d’inclure un emplacement S Pen sur le Galaxy Z Fold4, et il voulait également des caméras phares sur le smartphone pliable, mais il n’a pas réussi à le faire en raison des limitations de poids et d’épaisseur.

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung veut s’améliorer sur ces deux fronts pour rendre la gamme Fold plus populaire en plus de rendre ses pliables plus légers, plus fins et plus durables. La société a également mis l’accent sur le développement d’un logiciel qui s’adapte au rapport d’écran 4:3 de la série Fold et souhaite réduire le pli de l’écran pour une meilleure expérience utilisateur.

En plus de parler des défis auxquels est confrontée la série Galaxy Fold, Samsung a déclaré à ses fournisseurs qu’il s’attend à ce que le marché des smartphones pliables ait un TCAC pouvant atteindre 80 % d’ici 2025.

La société s’attend également à ce qu’Apple entre dans l’espace pliable en 2024, mais avec des ordinateurs portables et des tablettes d’abord au lieu de smartphones. En outre, Samsung a révélé que les utilisateurs d’iPhone dans la vingtaine et la trentaine en Corée du Sud changeaient leurs appareils pour les smartphones pliables de Samsung à un taux 3 à 4 fois plus élevé qu’auparavant, et jusqu’à 90 % des utilisateurs actuels de smartphones pliables devraient acheter des smartphones pliables. comme prochain appareil.

