Les futurs projets télévisés de Holly Willoughby révélés après avoir quitté This Morning pour donner la priorité à sa famille

Holly Willoughby, la favorite de TELLY, insiste sur le fait qu’elle ne se précipitera pas pour retourner travailler sur Dancing On Ice après avoir quitté son poste de co-animatrice de This Morning.

Elle dit que ses emplois à la télévision sont suspendus jusqu’à ce que le calme revienne dans sa vie après des mois de bouleversements.

Holly a quitté le magazine la semaine dernière « pour ma famille » à la suite d’un prétendu complot visant à la kidnapper et à l’assassiner.

Les patrons d’ITV ont assuré à la présentatrice de 42 ans qu’il n’y avait « aucune pression » pour qu’elle soit prête à peindre sur les paillettes pour Dancing on Ice en janvier.

La chaîne est prête à l’accompagner pour rester en congé « aussi longtemps qu’elle en aura besoin ».

Une source a déclaré : « Les 12 derniers mois ont fait des ravages sur Holly.

« Tout le monde autour d’elle – famille, amis et son équipe – était tous d’accord sur le fait qu’une pause vraiment décente du travail lui ferait du bien.

« ITV lui a assuré qu’il n’y avait aucune pression pour être prête pour Dancing on Ice même si elle reste un membre très apprécié de la famille.

« Après tout, le travail sur le skate show commence en décembre avec les tournages et la promotion, et personne ne veut placer des attentes irréalistes sur les épaules de Holly et lui faire sentir qu’elle doit se précipiter, surtout parce que personne ne sait comment et quand le procès se déroulera.

« Tout le monde s’accorde à dire que tout mettre sur la glace – pour ainsi dire – est pour le mieux. »

L’émission de patinage est déjà confrontée à des bouleversements après que Phillip Schofield, 61 ans, a démissionné de tous ses emplois chez ITV après avoir admis cet été une liaison avec un coureur d’équipage.

Stephen Mulhern, 46 ans, qui a remplacé Schofield lorsqu’il avait Covid, est le favori pour accueillir aux côtés de Holly, si elle revient cette année.

L’agent de sécurité Gavin Plumb, 36 ans, de Harlow, Essex, a été accusé d’incitation au kidnapping et de complot en vue de meurtre.