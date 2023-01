Les futurs projets de bébé de Bre Tiesi et Nick Cannon dévoilés – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Sam Craft/AP/Shutterstock/Garrett Press/MEGA

Bre Tiesi est un et fait. Le joueur de 31 ans Vendre le coucher du soleil star et mère de Nick Canonle fils de 6 mois Amour légendaire a consulté son histoire Instagram le lundi 9 janvier pour répondre à certaines questions des fans, dont une qui lui demandait si elle souhaitait agrandir sa famille. Potentiellement une façon indirecte de dire “Non”, a-t-elle écrit, “Moi et Ledgy pour la vie”.

Avoir Legendary, qui, comme les fans le savent, a 11 demi-frères et sœurs, semble avoir réalisé l’un des rêves de vie de Bre. “J’ai toujours voulu avoir des enfants !” elle a répondu à un fan. «J’ai l’impression de l’avoir eu plus tard que je ne le pensais, mais c’était le moment parfait… J’ai vu beaucoup de monde, j’ai atteint beaucoup de mes objectifs initiaux, j’ai encore de grands rêves et je [am] heureux de dire qu’il se passera beaucoup de choses en 2023 !

Bre a également riposté à un adepte qui a affirmé qu’il y avait un «coût» à être une «mère célibataire» d’un. “Coût?? Soyons également réalistes, 99 % des femmes font tout et s’occupent ensuite de leur conjoint », a-t-elle commencé. “Je suis loin d’être une mère célibataire. J’ai de l’aide et un système de soutien. J’applaudis vraiment les femmes qui n’ont aucune aide.”

Bre a répondu à plusieurs questions sur la maternité et son fils, dont une lui demandant de décrire sa personnalité. “C’est un bébé tellement heureux qui sourit et rit toujours, il est très curieux, zéro peur, il sait ce qu’il veut et ne le dit pas clairement”, a-t-elle commencé avec un emoji riant. “Il est si fort que tout le monde commente sa prise et quand il vous arme fort pour vous habiller, etc., il ne joue pas.” Mais malgré sa force, Bre a également déclaré que son premier-né était “tellement doux” avec son chien.

“Il se nourrit de câlins, il attrape maintenant votre visage et le mange”, a-t-elle poursuivi. “Il a été si alerte et engagé depuis qu’il est né.” La fière mère a également déclaré que Legendary aimait l’eau, détestait les promenades en voiture et préférait allaiter plutôt que de manger de la nourriture pour bébé. Partant sur une note amusante, elle a ajouté qu’il avait hérité de son “attitude obstinée”.

Alors que Legendary a son attitude, il a potentiellement reçu les talents musicaux de Nick, comme elle l’a révélé dans une autre diapositive qu’il aime jouer du piano. Ce n’est qu’une question de temps avant que Legendary ne s’attaque au travail de Nick !

Legendary devra peut-être d’abord se battre avec ses nombreux frères et sœurs. Ses demi-frères et sœurs les plus âgés sont les jumeaux de 11 ans, Monroe et marocainNick partage avec son ex-femme Mariah Carey. Il a également des jumeaux de 19 mois, Sion et Zillionavec Abby De La Rosa Nick et Abby partagent également une fille de 2 mois, Beau Zeppelin. De plus, le rappeur et personnalité de la télévision partage Sagon doré5, Reine puissante2 et Lève-toi Messie4 mois, avec modèle Cloche de Bretagne. Il a eu sa première fille, Cole de glace Onyx3 mois, avec LaNisha Cole en 2022 également. Enfin, Nick et Alyssa Scott accueilli leur deuxième enfant, Halo Marie Canon, fin décembre. Lui et Alyssa ont accueilli un garçon nommé Zen en 2021, mais il est décédé tragiquement à l’âge de 5 mois en décembre de la même année des suites d’une tumeur au cerveau.

