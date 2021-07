Les futurs parents Ronda Rousey et Travis Browne offrent aux fans une vidéo unique révélant le genre

Ronda Rousey et son mari Travis Browne sont tous sur le point de devenir les parents de leur premier enfant ensemble. Le couple a publié une vidéo pour annoncer qu’ils accueilleront une fille. Pour faire connaître la nouvelle passionnante à leurs fans, ils ont réalisé une vidéo unique de style anime qu’ils ont partagée en ligne. Ils se sont inspirés de Pokemon pour révéler le sexe de leur premier bébé.

Contrairement à d’autres révélations élaborées sur le genre, l’ancienne star de l’UFC et la star de la WWE ont décidé de rester discrètes.

Mais ce n’était pas loin d’être amusant alors que le couple suivait la voie animée. La vidéo montrait un œuf tacheté de vert qui a éclos pour révéler une photo échographique. « C’est une fille », lisez le texte sous la photo du bébé. L’ancienne championne de l’UFC et de la WWE n’a jamais hésité à exprimer qu’elle est une superfan de Pokémon. Rousey avait l’habitude de modérer un forum Pokemon en ligne, donc l’incorporation du jeu dans sa vidéo révélant le genre est logique

Dans la vidéo, Rousey dit : « Notre révélation de genre est enfin là. Nous ne voulions pas faire quelque chose qui mettrait le feu à 100 acres, voire des milliers; certaines personnes sont des idiots. Nous ne voulions pas faire ça. Nous gardons donc les choses simples. Nous le gardons en sécurité. Nous gardons le style Browsey Acres », en référence au domaine où elle vit avec son mari.

Vous pouvez voir la vidéo de révélation de genre inspirée de Pokemon ci-dessous:

L’ancienne de l’UFC a annoncé en avril qu’elle était enceinte de quatre mois. Tout en faisant ses débuts avec son baby bump aux côtés de Browne dans une vidéo, elle a ri et a déclaré: « Je ne peux plus le cacher, il est donc temps de le montrer. » Il comprenait un doux extrait du couple, qui s’est marié à Hawaï en août 2017, découvrant la grossesse. La date d’accouchement du bébé est le 22 septembre. Rousey a écrit dans la légende: « Cela a été tout un voyage pour arriver à ce point – et nous sommes ravis de partager avec vous tout ce que M. Browne et moi attendons du bébé le plus méchant sur la planète le 22 septembre. Il y a trop de choses à raconter dans un seul article, mais pour l’instant, voici un petit récapitulatif de ce que nous avons fait au cours des quatre derniers mois.

La WWE voudrait que Rousey revienne sur le ring, ce qu’elle ne sera pas honoré de si tôt pour des raisons évidentes. La dernière fois qu’elle a concouru pour la compagnie de lutte, c’était en 2019.

Lire tous les Dernières nouvelles, dernières nouvelles et Actualités du coronavirus ici