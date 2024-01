Les futurs médecins sont souvent mal préparés à travailler avec des patients suicidaires

Le suicide est une épidémie sociétale et un crise de santé publique stupéfiante. En 2021, quelqu’un se suicide toutes les 11 minutes aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Ce taux équivaut à près de 50 000 Américains chaque année. 1,7 million de personnes supplémentaires ont tenté de se suicider en 2021, et plus de 12 millions d’autres ont déclaré avoir des pensées suicidaires.

Pourtant, la plupart des facultés de médecine n’aborde pas adéquatement le sujet du suicidelaissant les nouveaux médecins mal équipés pour identifier et évaluer les patients suicidaires et les orienter vers un traitement.

Mais il existe un mouvement croissant visant à aborder les problèmes de santé mentale dans les facultés de médecine, notamment à la Florida International University, où nous sommes tous les trois professeurs agrégés de psychiatrie et de santé comportementale.. Notre programme donne la priorité à la formation d’une nouvelle génération de médecins qui seront préparés et motivés à discuter du suicide avec leurs patients. Les changements peuvent être aussi simples que d’apprendre aux étudiants en médecine à ne pas porter de jugement et à éliminer la stigmatisation autour du sujet..

Lorsqu’une personne se suicide, la phrase « suicide commis » est souvent utilisé, comme s’il s’agissait d’un péché ou d’un crime. Cela s’explique en partie par le fait qu’historiquement, la plupart des religions ont considéré le suicide comme un péché et, par conséquent, il est traité comme tabou.

Le verbe « commettre » dans le contexte du suicide peut suggérer un acte criminel. En revanche, utiliser des termes tels que « s’est suicidé » ou « s’est suicidé » est moins stigmatisant et plus neutre, c’est pourquoi ces expressions sont recommandé par les défenseurs de la santé mentale comme meilleures pratiques.

En raison de la stigmatisation entourant le suicide, les facultés de médecine ne fournissent pas aux futurs médecins le langage, le confort et les compétences nécessaires pour le reconnaître et l’aborder correctement avec leurs patients.

Le taux de suicide a atteint un niveau record en 2022 mais a diminué chez les jeunes

Le premier point de contact pour les patients cherchant un traitement pour des problèmes de santé mentale est généralement leur médecin traitant. Environ 44 % des personnes qui se sont suicidées dans le monde ont consulté leur prestataire de soins primaires. dans le mois suivant leur décès.

Pourquoi tant d’Américains se suicident-ils peu de temps après avoir consulté un prestataire de soins primaires ?

Il existe une combinaison de facteurs, notamment la stigmatisation persistante des problèmes de santé mentale, accès limité aux professionnels de la santé mentale et le fait que les prestataires de soins primaires finissent par être le premier point de contact avec le patient. Une étude de 2023 a révélé qu’environ un tiers des patients recevaient soins de santé mentale fournis par leur fournisseur de soins primaires.

Beaucoup de ces médecins ne détectent pas les signes de idées suicidaires. Il est également possible que les médecins n’aient tout simplement pas le temps nécessaire à consacrer aux patients, même lorsqu’une intervention est nécessaire. De nombreux médecins qui ne sont pas psychiatres le sont également pas préparé ou mal à l’aise à l’idée de suicide et pas formés pour poser des questions d’une importance vitale sur le suicide.

À l’Université internationale de Floride, où nous sommes professeurs agrégés de psychiatrie et de santé comportementale, nous formons tous les étudiants en médecine, dès la première année, à la manière d’aborder le suicide avec les patients. Cela contribue à normaliser le sujet comme n’étant qu’un autre élément de leur formation médicale, ce qui, à son tour, le déstigmatise.

Nous insistons ensuite sur le besoin de confort et de familiarité avec le sujet, ainsi qu’avec les nombreux mythes qui l’entourent. Par exemple, il existe une fausse croyance selon laquelle interroger un patient sur son suicide augmentera la probabilité qu’il passe à l’acte. La recherche indique le contraire.

Enfin, on explique aux étudiants que les médecins doivent créer un environnement sûr pour que leurs patients puissent discuter ouvertement de sujets sensibles. En bref, les médecins doivent poser des questions sur le suicide d’une manière qui ne soit ni péjorative ni dédaigneuse. Ils ne doivent pas s’excuser auprès du patient ni se dérober au sujet.

Des déclarations telles que « Je suis désolé de devoir aborder ce sujet » ou « Je suis désolé si cette question semble trop personnelle » peuvent être une indication d’inconfort ou de malaise. Au lieu de cela, les médecins devraient poser des questions directes et spécifiques telles que : « Avez-vous pensé à mettre fin à vos jours ? » ou “Avez-vous des pensées suicidaires?”

Une fois l’évaluation des risques terminée, un patient serait hospitalisé s’il présente un risque – les médecins n’ont pas l’obligation de signaler ou d’agir en cas de dépression.

Bien que les pratiques universelles de dépistage du suicide ne soient pas encore devenues des pratiques exemplaires à l’échelle nationale, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un processus de dépistage standard serait bénéfique. La formation à l’évaluation et à la prévention du suicide pourrait être rendue obligatoire pour le renouvellement de l’autorisation médicale, ce qui inclurait des pratiques de dépistage universelles.

Par exemple, adopter les meilleures pratiques pourrait inclure la proposition de dépistage du suicide lors des visites de routine chez les médecins afin d’identifier les personnes à risque qui autrement ne pourraient pas être identifiées.

Autre exemple : plus de la moitié des 15 000 enfants et adolescents qui ont été vus aux urgences d’un hôpital pédiatrique pour des raisons non psychiatriques entre le 18 mars 2013 et le 31 décembre 2018 ont également été avoir des idées et des comportements suicidaires. Ces exemples soulignent la nécessité cruciale de former les médecins à l’évaluation et à la prévention du suicide. Actuellement, il y a seulement neuf déclarent que exiger une formation sur l’évaluation et la prévention du suicide pour que les médecins renouvellent leur licence médicale.

De plus, les médecins peuvent faire preuve d’empathie, de compassion et adopter une approche sans jugement, plutôt que de donner au patient l’impression d’être contre-interrogé par un avocat. Interagir avec empathie permet au patient de se sentir plus compris et plus à l’aise pour divulguer des informations sensibles.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez envisagez de vous suicider, veuillez appelez ou envoyez un SMS au 988 pour une assistance confidentielle et gratuite.

Rodolfo Bonnin est doyen adjoint pour la gestion des connaissances institutionnelles à la Florida International University. Leonard M. Gralnik est chef de l’éducation et directeur médical principal à la Florida International University, et Nathaly Shoua-Desmarais est vice-doyenne à la réussite et au bien-être des étudiants. Tous trois sont professeurs agrégés de psychiatrie et de santé comportementale à l’école.