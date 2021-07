Les futurs jouets d’IA pourraient être plus intelligents que les parents et moins protecteurs

« Alors qu’un jouet d’IA commence à apprendre à l’enfant, cela signifie que le jouet dans les 15 prochaines années sera plus intelligent que le parent et rassemblera toutes ces données qui pourraient un jour blesser l’enfant », a déclaré Will.i.am, auteur-compositeur-interprète. et président du comité de sélection des Smart Toy Awards du Forum économique mondial, s’exprimant récemment au Sommet mondial Evolve de CNBC.

L’idée d’un jouet d’enfant qui écoute une famille 24h/24 et 7j/7 est troublante. Bien que les jouets intelligents puissent être des outils éducatifs utiles pour les enfants, ils présentent également des risques pour la vie privée que les fabricants de jouets et les experts en protection de la vie privée sont encore en train d’apprendre à équilibrer.

Alors que ROYBI Robot est un jouet intelligent qui gère la collecte de données de manière éthique et responsable, selon Seth Bergeson, chercheur en intelligence artificielle et en apprentissage automatique au Forum économique mondial, il existe d’autres jouets intelligents qui ont risqué la confidentialité des données personnelles et des données.

Un exemple de ce dernier est ROYBI Robot, qui crée des leçons personnalisées pour enseigner aux enfants des matières éducatives comme les sciences, les langues et les mathématiques. Il dispose d’une caméra et d’un microphone pour détecter les réactions faciales et émotionnelles des enfants, mais toutes les informations collectées sont contrôlées via le compte d’un parent ou d’un tuteur.

En général, les jouets intelligents apprennent des enfants et offrent une expérience de jeu adaptative et réactive. Cependant, il existe deux grandes catégories de jouets intelligents qui s’inscrivent dans ce cadre. Tout d’abord, des compagnons intelligents, qui apprennent de l’enfant et interagissent avec lui pendant les activités. Deuxièmement, des jouets programmables conçus avec un apprentissage automatique qui se déplacent et effectuent des tâches pour enseigner aux enfants des compétences éducatives.

Hello Barbie de Mattel est sorti en 2015 même si des inquiétudes ont précédé le lancement, mais il a rencontré une campagne sur les réseaux sociaux intitulée « #HellnoBarbie » pour démontrer l’opposition des consommateurs à la poupée. Hello Barbie n’est plus fabriquée mais peut être trouvée d’occasion sur eBay.

Semblable à My Friend Cayla, Hello Barbie a été conçu pour parler avec les enfants, recueillir des informations à leur sujet et créer un profil de l’enfant afin de développer de meilleures conversations à l’avenir. Par exemple, si un enfant a parlé à Hello Barbie de sa saveur de crème glacée préférée ou des sports qu’il pratique, Barbie a créé un personnage de l’enfant.

« C’est un exemple vraiment gênant et une mise en garde pour un jouet », a déclaré Bergeson. « Il y avait plusieurs FTC [Federal Trade Commission] plaintes déposées aux États-Unis La nation allemande vient d’interdire complètement le jouet et l’a qualifié de dispositif d’espionnage dissimulé, et a ordonné aux familles de détruire le jouet s’ils l’avaient à la maison.

Entre 2014 et 2017, une entreprise de jouets nommée Genesis Toys a vendu Mon amie Cayla commercialisé comme une poupée interactive qui pourrait écouter et répondre aux enfants. Le problème : il enregistrait ses conversations avec les enfants, ainsi que les conversations avec les parents, les frères et sœurs et toute autre personne autour de la poupée, a déclaré Bergeson, et était capable de partager les données avec des sociétés tierces.

EPIC, avec d’autres parties, a déposé une plainte auprès de la FTC en 2016 concernant Genesis Toys et ses poupées My Friend Cayla ainsi qu’un autre produit, les robots intelligents iQue. EPIC a déclaré que ces jouets collectent, utilisent et divulguent des enregistrements de voix d’enfants sans le consentement des parents, ce qui constitue une violation directe de la COPPA, selon le rapport de plainte déposé.

« Le but de la COPPA est de contrôler les systèmes, de limiter et de restreindre les tentatives de collecte de données sur les enfants », a déclaré Alan Butler, directeur exécutif de l’Electronic Privacy Information Center (EPIC), un centre de recherche d’intérêt public axé sur les questions de confidentialité.

La loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants (COPPA) protège les enfants de 13 ans et moins et leurs informations personnelles sur Internet contre la saisie sans l’approbation expresse des parents, selon la Federal Trade Commission.

L’intelligence artificielle est extrêmement importante pour la société, que cela nous plaise ou non. Ça va devenir de plus en plus important de jouer.

Un an après le rapport, ces jouets étaient toujours disponibles sur Amazon mais ont été retirés d’autres détaillants comme Walmart, Target et Toys « R » Us. Désormais, aucun de ces jouets n’est vendu chez aucun détaillant américain, à l’exception des marchés de jouets d’occasion comme eBay. Selon Ailo Ravna, conseiller politique principal au Conseil norvégien des consommateurs, il n’est pas clair si Genesis Toys est opérationnel aujourd’hui. Ravna a déclaré que les poupées My Friend Cayla et les robots iQue ne semblent pas être vendus en Europe et que le site Web de la société n’a pas été mis à jour depuis des années.

« Pour tout nouvel appareil entrant sur le marché, s’il n’est pas conforme à la COPPA, il enfreint la loi », a déclaré Butler. « Il y a beaucoup de jouets sur le marché et il faut s’assurer qu’ils sont tous conformes à la COPPA. »

Il n’y a pas d’examen préalable des jouets avant leur mise sur le marché, et cela peut devenir plus difficile lorsque les jouets sont fabriqués en dehors des États-Unis, selon Butler, qui a ajouté que même si la FTC est assez agressive pour faire respecter la COPPA, il doit y avoir un meilleur système en place réglementant les jouets et identifiant les problèmes avant qu’ils ne soient disponibles à la vente.