Les futurs casques VR Quest de Meta utiliseront des puces Qualcomm personnalisées pendant des années

Nous ne connaissons pas une tonne de détails sur Meta prochain casque VRattendu en octobre, mais nous savons qu’il comportera une puce Qualcomm à l’intérieur… tout comme les casques de l’entreprise pendant des années.

Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, et le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, ont annoncé la nouvelle lors d’une conférence de presse au salon technologique IFA de Berlin. Qualcomm a déjà fabriqué les puces des casques VR de Meta en remontant à l’Oculus Go, et a annoncé un partenariat avec Microsoft pour fabriquer des puces de nouvelle génération pour ses futures lunettes intelligentes AR au CES de janvier à Las Vegas.

Le partenariat Qualcomm promet “plusieurs générations d’appareils et d’expériences haut de gamme alimentés par des plates-formes VR personnalisées dans les années à venir”, selon un communiqué de Qualcomm.

Dans un commentaire de Mark Zuckerberg fourni par Qualcomm, le partenariat apportera “des chipsets de réalité virtuelle personnalisés – alimentés par les plates-formes et la technologie Snapdragon XR – pour notre future feuille de route des produits Quest”.

Lorsqu’on lui a demandé de plus amples commentaires sur le partenariat par e-mail, un représentant de Qualcomm a précisé que les nouvelles puces personnalisées seront alimentées par la plate-forme Snapdragon XR de Qualcomm, mais n’utiliseront pas Espaces Muflier, une boîte à outils logicielle AR que Qualcomm construit pour relier les téléphones et les lunettes AR. Au lieu de cela, ces futurs produits utiliseront Meta Plate-forme de présence pour la réalité virtuelle.

Selon Qualcomm, les puces pourraient également apparaître dans d’autres appareils non Meta. “Les chipsets VR qui sont conçus dans le cadre de cette collaboration ne sont pas exclusifs à Meta, mais nous sommes ravis de travailler ensemble à un niveau d’ingénierie plus approfondi, ce qui est une première pour les deux sociétés. C’est ce type de collaboration qui est fondamental pour le métaverse et nous avons hâte de vous montrer ce que nous allons construire ensemble.”

Bien que Meta travaille sur ses propres futures lunettes AR, Qualcomm n’a confirmé aucune implication dans cette partie de la feuille de route du métaverse de Meta : “Pour le moment, nous ne parlons strictement que de VR.”