Les futures puces Google Tensor pourraient être entièrement conçues en interne et ne pas dépendre de Samsung

Dans l’état actuel des choses, Google effectue de nombreuses personnalisations sur sa propre gamme de chipsets Tensor pour la famille d’appareils Pixel. Cependant, à la base, les conceptions sont encore largement basées sur une base Samsung Exynos. Google utilise également les fonderies Samsung pour fabriquer ces puces. Selon des sources de l’industrie, Google travaille à restructurer cette configuration afin qu’il ait plus de contrôle sur ses conceptions de puces personnalisées.

On sait déjà que le Tensor G3 est également développé aux côtés de Samsung. Il est destiné à alimenter les téléphones Pixel 8. Il est probablement déjà trop tard pour apporter des modifications sur ce front. Apparemment, Google avait prévu de passer à une conception entièrement interne pour les puces Tensor G4 destinées à la famille Pixel 10. Apparemment, ces plans ont également échoué, et la conception de la puce personnalisée G4, nom de code « Redondo », pourrait ne pas se produire du tout en raison des problèmes de coordination entre les équipes américaines et indiennes de Google et du roulement élevé du personnel.

Cela signifie qu’il est probable que Google reste avec Samsung pour la génération Tensor G4 et la famille Pixel 10 également. Cependant, des sources affirment qu’un chipset Tensor G5, nommé « Laguna », pourrait être le premier développé entièrement en interne par Google. Il est destiné à une sortie potentielle en 2025, et si les rumeurs sont vraies, Google pourrait se tourner vers TSMC pour fabriquer la puce « Laguna » sur un processus de 3 nm.

Bien sûr, ce ne sont que des spéculations pour le moment, et nous regardons assez loin dans le futur. Quoi qu’il en soit, la conception de puces entièrement en interne pourrait potentiellement ouvrir un tout nouveau monde de possibilités à Google pour créer du matériel afin d’accélérer sa myriade de fonctionnalités avancées de smartphone et d’innover encore plus.

