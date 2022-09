Le pouvoir d’achat de l’armée américaine devrait être réduit de 110 milliards de dollars dans un proche avenir dans le cadre d’une confrontation avec la Chine, selon un groupe industriel

Le département américain de la Défense aura besoin de 42 milliards de dollars supplémentaires au cours du prochain exercice pour tenir compte de la flambée de l’inflation et de la hausse des prix d’approvisionnement, selon la National Defense Industrial Association.

Dans un rapport publié mardi, il est estimé que le Pentagone subira une perte de pouvoir d’achat de 110 milliards de dollars en raison d’une inflation record.

Il prévient également que ce développement «arrive à un moment dangereux» alors que les États-Unis sont confrontés aux défis de la Chine et souffrent toujours des retombées de Covid-19, ainsi que des problèmes de chaîne d’approvisionnement et de main-d’œuvre. La crise chevauche également la campagne militaire russe en cours en Ukraine, un pays que Washington fournit en armes et autres aides.

“L’inflation perturbe particulièrement notre défense nationale car les longs processus budgétaires et d’acquisition [the Pentagon] l’utilisation empêche les ajustements opportuns pour l’inflation“, indique le rapport.

Si ce déficit n’est pas comblé, cela entraînera «retards de maintenance, taux de préparation inférieurs et retards dans les efforts de modernisation» et divers autres programmes, sapant l’état de préparation général des forces américaines.

Pour sauver la situation, le rapport recommande que le Congrès ajoute au moins 42 milliards de dollars au budget de la défense de l’exercice 2023 pour éviter de perdre du pouvoir d’achat, offre un soulagement inflationniste aux entreprises qui détiennent des contrats à prix fixe à long terme avec le Pentagone tout en ajustant tous les contrats futurs pour hausse des prix.

En attendant, tous ces chiffres et recommandations partent du principe que «l’inflation a déjà culminé» et reviendra à un «Ordinaire” niveau dans quelques années.

Cependant, de nombreux représentants de l’industrie de la défense ne pensent pas recevoir l’aide nécessaire, du moins à court terme. “Je suis sceptique quant à l’adoption cette année d’une solution axée sur le secteur qui compense entièrement les chiffres de l’inflation dus aux intérêts concurrents et à la saison électorale“, a déclaré à Reuters Pawel Chudzicki, responsable de la pratique de l’aérospatiale et de la défense au sein du cabinet d’avocats Miller Canfield.

L’appel du groupe de l’industrie de la défense à combler le déficit budgétaire intervient après que le Pentagone a conseillé à ses militaires les plus vulnérables qui ont été touchés par l’inflation et la flambée des prix de l’essence de demander des coupons alimentaires dans le cadre d’un programme d’aide nutritionnelle supplémentaire.

L’idée derrière cette décision est de fournir aux militaires à faible revenu et à leurs familles une carte de transfert pouvant être utilisée pour acheter des produits alimentaires désignés dans des magasins de détail autorisés.