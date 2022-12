Les fusillades policières au Canada en hausse de 25 % en 2022

James Hanna était gentil avec les animaux et les enfants. Il adorait les câlins et adorait voyager.

Sa famille dit qu’il était enthousiasmé par son avenir, mais qu’il a été volé par une balle perdue tirée par l’arme d’un policier d’Edmonton. L’homme de 59 ans était dans sa suite au sous-sol en train de regarder la télévision lorsqu’il a été tué en février.

La police a déclaré que les policiers poursuivaient à pied un suspect de vol lorsqu’ils ont tiré. Cet homme, un homme de 36 ans avec une fausse arme à feu, a également été tué.

Les proches d’Hanna ont déclaré qu’ils voulaient des réponses sur la façon dont il avait été tué dans sa propre maison et ont appelé à un examen plus approfondi de la formation de la police, en particulier en ce qui concerne les armes à feu. Le chien de garde de la police de l’Alberta enquête sur l’affaire.

“C’est insensé”, a déclaré Susan Bandola, sa soeur.

Un décompte compilé par La Presse canadienne a révélé que la police avait abattu 87 personnes au Canada entre le 1er janvier et le 30 novembre – 46 mortellement. Il était basé sur les informations disponibles de la police, des unités d’enquête indépendantes et des reportages de La Presse canadienne.

Cela représente une augmentation de près de 25% par rapport à 2021, lorsque des officiers ont tiré sur 70 personnes et 37 ont été tuées. Soixante personnes ont été abattues en 2020 et 36 d’entre elles ont été tuées.

Temitope Oriola, professeur de criminologie et doyen associé à l’Université de l’Alberta, a déclaré qu’il était préoccupant de voir le nombre de rencontres mortelles avec la police augmenter. Plusieurs variables contribuent à l’augmentation, a-t-il dit, notamment une formation inadéquate, une dépendance excessive à la force et un manque de responsabilité.

“Nous avons essentiellement la tempête parfaite, un terrain fertile pour ce genre d’incidents.”

L’instantané qui en résulte montre des augmentations annuelles du nombre d’officiers tirant avec leurs armes chaque année depuis 2020, lorsque les mouvements mondiaux ont appelé à plus de responsabilité et de transparence de la police.

Il y a eu au moins cinq fusillades ce mois-ci qui n’ont pas été incluses dans le décompte, y compris celle de l’homme qui, selon la police, a abattu six personnes dans un condo de la région de Toronto et une dans une station-service à l’est de Calgary le matin de Noël.

Les jeunes hommes continuent de constituer la grande majorité des personnes abattues par la police.

La race a été identifiée dans 23 cas. Parmi ceux-ci, plus de 40 % impliquaient des Autochtones, tandis qu’environ un quart étaient d’autres personnes de couleur.

Les premiers appels de la police concernaient principalement la possession d’armes, des voies de fait ou des mandats en cours. Dans près de 80 % des fusillades, la personne avait une arme. Dans 62 % de ces cas, il s’agissait d’une arme à feu.

Beaucoup de ces personnes abattues ne sont pas des criminels endurcis et violents, mais des personnes en proie à une crise de santé mentale ou de toxicomanie, a déclaré Akwasi Owusu-Bempah, professeur adjoint à l’Université de Toronto qui étudie la police.

Allan Andkilde était « aliéné » et avait envisagé de se suicider en août lorsqu’il a été tué par balle par la police, selon un rapport de l’Unité des enquêtes spéciales, le chien de garde de la police civile de l’Ontario. L’homme de 70 ans a lui-même appelé le 911 avant de marcher dans une rue pour brandir une machette qu’il venait d’acheter.

Les agents qui ont répondu ont utilisé un pistolet paralysant pour essayer d’arrêter Andkilde et lui ont dit de laisser tomber son arme, mais il a continué à se diriger vers eux et a été abattu. Le chien de garde de la police a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il n’y avait aucun motif raisonnable de porter des accusations criminelles contre l’officier dans cette affaire.

Trois fusillades ont également commencé comme contrôles de bien-être.

Le service de police régional de Waterloo a reçu un appel de vérification de bien-être en avril qui a fait qu’un homme de 22 ans a été blessé par balle. Un rapport de l’Unité des enquêtes spéciales a indiqué que les agents avaient parlé à la sœur de l’homme, qui avait expliqué qu’il vivait un épisode psychotique. Elle a noté que son frère n’était pas violent et n’avait pas d’armes.

Les policiers ont tenté d’amener l’homme à l’hôpital, mais le rapport indiquait qu’il était en crise.

À un moment donné, la police a cru voir une arme à feu dans la poche de l’homme. La situation s’est aggravée et les policiers ont tiré avec leurs armes, le touchant à la poitrine et à la main. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un faux pistolet. Le chien de garde de la police de l’Ontario a déclaré dans un rapport qu’il n’y avait aucune raison de porter des accusations criminelles contre l’agent impliqué.

Owusu-Bempah a déclaré que le public a besoin de mieux comprendre comment la police interagit avec les civils et utilise la force. Cela ne peut être réalisé qu’avec de bonnes données, a-t-il déclaré.

« Pourquoi n’avons-nous toujours pas de base de données nationale ? » demanda Owusu-Bempah.

“Ce sont des agents de l’État agissant au nom de l’État qui appliquent les lois de l’État. Ils sont habilités par l’État à prendre des vies et à utiliser la force.”

En 2022, la GRC a été impliquée dans 35 fusillades, contre 26 en 2021 et 15 l’année précédente.

La Colombie-Britannique a enregistré le plus de fusillades avec 23, une augmentation par rapport à 13 en 2021 et cinq en 2020. Le service de police de Vancouver a été impliqué dans six des fusillades de cette année.

L’Ontario a suivi avec 22 fusillades et l’Alberta avec 15, deux légères baisses par rapport à l’année précédente.

Le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et le Yukon ont tous connu une augmentation du nombre de personnes abattues par la police cette année.

Les fusillades policières demeurent rares au Canada par rapport à d’autres pays, y compris les États-Unis. Mais les experts en criminologie disent que l’augmentation du nombre est une source de préoccupation.

“L’usage excessif de la force rend le maintien de l’ordre plus dangereux”, a déclaré Oriola.

Quatre agents ont été tués cette année alors qu’ils intervenaient dans des situations qui ont entraîné une fusillade policière. Const. Shaelyn Yang a été tuée en Colombie-Britannique, Const. Andrew Hong a été tué à Toronto, ainsi que le const. Morgan Russell et Const. Devon Northrup, qui ont été tués à Innisfil, en Ontario.

Oriola a déclaré que dans certains cas, les agents doivent recourir à la force.

“Je crois fermement que les agents ont le droit de retourner en toute sécurité dans leur famille à la fin de leur quart de travail”, a déclaré Oriola.

“De même, les civils ont le droit de ne pas se voir appliquer une force excessive.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 décembre 2022