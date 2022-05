Les fusillades de masse sont la plus grande honte de l’Amérique

Je veux blâmer un pays qui permet à un jeune de 18 ans d’entrer dans un magasin d’armes et d’acheter légalement un fusil semi-automatique Bushmaster pour 960 $ – une arme qui peut tirer aussi vite que le tireur peut appuyer sur la gâchette.

Je veux blâmer une nation où un père peut donner à son fils alors âgé de 16 ans un fusil à verrou Savage Axis XP pour Noël.

Je veux blâmer une société qui a normalisé les fusillades de masse.

Je veux blâmer un système d’application de la loi pour son apparente dénigrement d’un adolescent qui a révélé dans un projet scolaire il y a un an à propos de plans post-diplôme que son ambition était de commettre un meurtre-suicide – qui a abouti à un jour et – une demi-évaluation de la santé mentale, mais aucune autre surveillance d’un jeune manifestement en difficulté, malgré l’existence d’une «loi du drapeau rouge» de l’État qui permet à un juge d’émettre une «ordonnance de protection contre les risques extrêmes», empêchant un individu d’acheter ou de posséder une arme à feu .

Je veux blâmer les parents qui permettraient – s’ils le savaient, et ils auraient dû le savoir – à leur fils de quitter la maison pour aller à l’école avec un équipement complet de protection contre les matières dangereuses.

Je veux blâmer un environnement politique toxique qui a enhardi le pire de la nature humaine et élevé la malveillance d’extrême droite à une rhétorique répulsive. Comme ça, de la sénatrice de l’État d’Arizona Wendy Rogers, postée sur Twitter l’été dernier : « Nous sommes remplacés et envahis. » Par immigrants, elle entendait, par réfugiés, par un vaste afflux de personnes non blanches. Samedi, après le massacre de Buffalo, elle a tweeté: “L’été des garçons de la Fed a commencé à Buffalo”, laissant entendre que le tireur était un agent fédéral, faisant écho aux théories fanatiques du complot de droite affirmant que les fusillades de masse sont des complots gouvernementaux sous faux drapeau, visant à justifier le retrait de libertés aux citoyens. Rogers a ouvertement fait l’éloge du nationalisme blanc.

Je veux blâmer un ancien président menteur en disgrâce qui a légitimé la suprématie blanche.

Je veux blâmer la rivière de vomi qu’est les médias sociaux, qui ne sont même plus le côté obscur du Web, où n’importe qui peut accéder à du contenu radicalisant et raciste sur des plateformes telles que Twitch, 4chan, Telegram et Discord, des forums en roue libre clairement incapables – ou non – de réglementer les idéologies pernicieuses et les intrigues désordonnées.

Je veux blâmer Tucker Carlson et Fox News.

Répandez largement le filet de la faute pour l’atrocité de samedi dans un supermarché de Buffalo, Tops Friendly Market, dans un quartier principalement noir qui a tué 10 personnes et en a blessé trois autres.

L’Amérique tue les Noirs. L’Amérique tue des Juifs. L’Amérique tue les musulmans. L’Amérique tue les gays. L’Amérique tue les Hispaniques. L’Amérique tue des écoliers. L’Amérique tue des étudiants universitaires. L’Amérique tue des présidents. L’Amérique tue parce que… eh bien… parce que c’est lundi. Reliez les points du carnage sanguin d’un océan à l’autre – l’horrible et douloureuse litanie des fusillades de masse dans les églises, les synagogues, les mosquées, les campus universitaires, les restaurants fast-food, les concerts, les cinémas, le Strip de Vegas, les discothèques, les bases militaires…

C’est, à la honte éternelle de l’Amérique, un paroxysme de rage et de dégénérescence.

Ce n’est pas que le Canada ait de bonnes raisons de se sentir supérieur : nous avons eu notre propre boucherie, d’un déchaînement dans une mosquée de Québec à l’École polytechnique de Montréal, en passant par un officier imitateur lors d’une tuerie dans la campagne de la Nouvelle-Écosse, en passant par le chauffeur d’une camionnette de location déchaînant des ravages mortels le long de la rue North Yonge, ciblant principalement les femmes. Mais le massacre n’est pas notre disposition par défaut.

Payton Gendron est l’assassin présumé – bouillonnant de haine raciale – qui, vêtu d’un équipement tactique, a méthodiquement exterminé 10 vies à Buffalo et, selon les enquêteurs, avait comploté pour élargir son orgie homicide. “Il y avait des preuves qui ont été découvertes qu’il avait des plans, s’il était sorti d’ici, pour continuer son saccage et continuer à tirer sur des gens”, a déclaré lundi à CNN le commissaire de police de Buffalo, Joseph Gramaglia.

Au lieu de cela, après avoir pointé l’arme vers son propre cou, il s’est rendu à la police. Parce que sa vie, même condamnée et emprisonnée pour le reste, avait plus de valeur que les vies qu’il avait si aveuglément (sauf que c’était totalement discriminatoire) prises.

Onze des victimes étaient noires. “Un crime haineux à motivation raciste commis par quelqu’un en dehors de notre communauté”, a déclaré le shérif du comté d’Erie, John Garcia. “C’était du pur mal.”

Le tireur a commencé par diffuser en direct son attaque sur Twitch, car c’est comme ça que ça se passe maintenant, pour une exposition maximale. Twitch a affirmé que le flux en direct avait été supprimé en deux minutes. Des parties de la vidéo circulant en ligne montrent le tireur, après être sorti de sa voiture, tirant volée après volée en moins d’une minute alors qu’il court à travers le parking et dans le magasin, s’arrêtant un instant pour recharger. Associated Press rapporte qu’à un moment donné, il a pointé son arme sur une personne blanche recroquevillée derrière un comptoir de caisse mais a dit “Désolé!” et n’a pas tiré.

Le maraudeur, qui a parcouru plus de 300 km depuis son domicile dans un quartier huppé de Conklin, New York (89% de blancs, selon le dernier recensement), a été décrit – bien sûr – par ceux qui le connaissent comme un “calme” camarade, bien que bizarre, antisocial, avec une énorme fascination pour les armes à feu.

Ennuyé stupide au milieu de l’isolement imposé par une pandémie mondiale, disent les enquêteurs, il a été entraîné de plus en plus profondément dans le trou de ver enivrant d’Internet, visitant à plusieurs reprises des sites qui permettent un échange complet de doctrines virulentes, développant une admiration pour – a été inspiré par – des tueurs de masse notoires comme Brenton Tarrant, qui a attaqué deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande en 2019 (et diffusé en direct une partie de son assaut), qui a fait 51 morts, et Anders Behring Breivik, le fanatique de droite qui a tué 77 personnes en Norvège à Oslo en 2011, principalement des jeunes participant à un camp d’été.

Gendron se serait immergé dans des théories du complot marginales alarmistes qui ont de plus en plus dérivé dans le courant dominant, prospérant grâce au ressentiment et aux mouvements militants approuvés par des politiciens qui auraient autrefois été considérés comme des valeurs aberrantes mais qui sont maintenant des voix résonnantes dans le GOP. Sans franges, c’est là que la «théorie du remplacement» demeure désormais, aux côtés du racisme et de l’antisémitisme, des armes liées aux néonazis et aux insurgés. La conviction, à laquelle Gendron aurait prétendument accéléré, que les Américains blancs risquent d’être remplacés par des personnes de couleur, et les États-Unis se dirigent vers un changement de forme massif qui va bouleverser le pays, démographiquement, socialement et politiquement.

Personne n’a vanté le grand récit de remplacement avec plus de ferveur et sans vergogne que Tucker Carlson depuis sa chaire Fox, en tant qu’animateur de télévision le plus regardé du réseau câblé. Avec un commentaire comme celui-ci, d’il y a un an : « Je sais que la gauche et tous les petits gardiens de Twitter deviennent littéralement hystériques si vous utilisez le terme « remplacement », si vous suggérez que le Parti démocrate essaie de remplacer l’électorat actuel, les électeurs votant maintenant, avec de nouvelles personnes, des électeurs plus obéissants du tiers monde. Mais ils deviennent hystériques parce que c’est ce qui se passe, en fait.

Dans le manifeste de 181 pages que la police pense que Gendron a écrit avant l’agression, il se décrit comme un fasciste, un suprématiste blanc et un raciste.

Un fils d’Amérique.

PARTAGER: