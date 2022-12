Les fusillades de masse aggravent les pertes ressenties par les groupes marginalisés

ATLANTA (AP) – Pulse était plus qu’un espace sûr pour Brandon Wolf et ses amis. La boîte de nuit était un refuge pour les membres de la communauté LGBTQ d’Orlando, en Floride – un endroit où être soi-même sans crainte.

“C’est probablement le premier endroit où j’ai tenu la main de quelqu’un pour qui j’avais le béguin”, a déclaré Wolf. “Sans regarder d’abord par-dessus mon épaule, c’est l’un des premiers endroits où j’ai porté mon jean le plus étroit sans avoir peur de comment quelqu’un pourrait m’appeler.”

Le 12 juin 2016, un homme armé ciblant les clients du club y a tué 49 personnes, dont deux des meilleurs amis de Wolf, et en a blessé 53. “Cela a laissé un tel trou dans nos cœurs”, a déclaré Wolf.

Après les fusillades de masse, la perte ressentie par les groupes marginalisés déjà confrontés à la discrimination est aggravée. Certains experts en santé publique affirment que le risque de problèmes de santé mentale est plus élevé pour ces groupes – les communautés de couleur et la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre parmi eux.

Le traumatisme est particulièrement aigu lorsque les fusillades se produisent dans des écoles, des églises, des clubs ou d’autres lieux qui servaient auparavant de piliers à ces communautés – accueillant et acceptant des espaces difficiles à remplacer en raison d’un manque de ressources ou de l’impact sociologique et historique qu’ils ont eu.

«Les gens des communautés marginalisées sont déjà aux prises avec le fardeau de… la discrimination et le racisme… et le bilan émotionnel qu’ils subissent», a déclaré le Dr Sarah Lowe, professeur à la Yale School of Public Health et psychologue clinicienne qui a étudié le long Conséquences à long terme sur la santé mentale des fusillades de masse et d’autres événements traumatisants. “Tous ces autres facteurs de stress peuvent non seulement augmenter le risque de problèmes de santé mentale à la suite d’une fusillade de masse, mais ils augmentent également le risque de perte supplémentaire de ressources.”

En conséquence, il est possible que des membres de ces communautés marginalisées partent ou que la communauté elle-même se ferme, a déclaré Alan Wolfelt, conseiller en deuil et éducateur au Center for Loss and Life Transition à Fort Collins, Colorado.

“C’est pourquoi il est vital de soutenir ces communautés, de reconnaître leur chagrin ouvertement et honnêtement, puis de les aider à reconstruire leur communauté en termes de sens et de but tout en réalisant qu’elles ont été totalement transformées”, a déclaré Wofelt, qui fournit des services de santé mentale et l’éducation des personnes et des communautés qui ont subi une perte.

Le Club Q, une discothèque gay du Colorado, annonce qu’il rouvrira éventuellement au même endroit, mais avec un nouveau design et un mémorial permanent, pour honorer cinq personnes tuées le mois dernier lors d’une fusillade ciblée. Le Club Q était un sanctuaire pour la communauté LGBTQ dans la ville majoritairement conservatrice de Colorado Springs, ont déclaré les clients.

Pulse ne rouvrira pas. Le site où il fonctionnait est maintenant un mémorial et les partisans prévoient de le convertir en musée permanent. La fermeture du club a profondément marqué la communauté LGBTQ, qui a tenté de “recréer le sentiment d’appartenance” qu’avait Pulse, a déclaré Wolf.

“Je vis à côté de quelques autres établissements LGBTQ et ceux-ci sont vraiment importants, mais il y avait quelque chose de vraiment spécial à propos de Pulse et de la communauté que nous avons pu créer ici”, a-t-il déclaré. « Pour des communautés comme la nôtre, les espaces sûrs sont des bouées de sauvetage. Ce sont les refuges que nous créons dans un monde qui nous menace de violence chaque fois que nous franchissons la porte.

Dans certains cas, des événements traumatisants menacent les nécessités de base des groupes marginalisés, augmentant le risque de problèmes de santé mentale, a déclaré Lowe, psychologue clinicien.

Tops Friendly Market à Buffalo, New York, a été fermé pendant deux mois après que 10 acheteurs et travailleurs noirs ont été tués par balle lors d’un saccage raciste. À cette époque, il n’y avait pas d’épicerie dans l’East Side.

L’église Mother Emanuel AME de Charleston, en Caroline du Sud, a été fondée en 1816 et est devenue un pilier de la communauté afro-américaine dans la région du Lowcountry de l’État.

Le 17 juin 2015, un suprématiste blanc autoproclamé qui visait une étude biblique à l’église a tué neuf fidèles noirs. L’une des victimes était la ministre Myra Thompson, sœur du représentant de l’État de Caroline du Sud, JA Moore.

“Ma sœur était une servante des autres paroissiens de l’église, et elle a consacré une grande partie de sa vie et de son amour au service des autres à travers l’église”, a déclaré Moore.

L’église a rouvert pour les offices du dimanche quatre jours après le massacre. Il était important d’envoyer un message, a-t-il dit.

“Même sept ans plus tard, l’église est toujours résiliente et continue de reconstruire et de servir”, a déclaré Moore. «Je pense que le message que la réouverture après un événement aussi horrible est l’histoire des Afro-Américains dans ce pays, l’histoire de ce pays, où peu importe notre traumatisme, notre douleur et les horreurs que nous devons endurer, nous reconnaissons que c’est une obligation en tant qu’Américains de continuer à aller de l’avant.

Wolf, maintenant âgé de 34 ans, a également poussé vers l’avant. Après la fusillade à Pulse, il est devenu un défenseur et un activiste de la communauté LGBTQ et travaille maintenant comme attaché de presse pour Equality Florida.

Il a déclaré que les organisations à but non lucratif d’Orlando qui soutiennent la communauté LGBTQ ont élargi leurs services et que d’autres bars et restaurants appartenant à des LGBTQ ont élargi leur clientèle. Wolf pense que la ville est devenue plus inclusive depuis la fusillade.

“Bien que je pense qu’il y a un trou et qu’il manquera toujours quelque chose là où se trouvait Pulse, je pense aussi que c’est beau que nous ayons choisi de prendre les composants importants de ce qui a fait Pulse, Pulse, et de les infuser dans tous les sens. vivons nos vies dans cette ville », a-t-il déclaré.

___

Les journalistes d’Associated Press Cody Jackson à Miami et Lekan Oyekanmi à Houston ont contribué à ce rapport.

Sharon Johnson, l’Associated Press