Les personnes en deuil laissent des fleurs sur le site de l’une des trois entreprises ciblées lors de la fusillade de mardi soir à Atlanta, en Géorgie. | Megan Varner / Getty Images

Le suspect a affirmé que ces attaques n’étaient pas motivées par la race même si elles visaient principalement des femmes d’origine asiatique.

Après que huit personnes – dont six femmes d’origine asiatique – aient été tuées mardi dans trois spas d’Atlanta, la police a fait écho à une déclaration surprenante: selon le suspect, les attaques n’étaient pas «racistes», ont-ils déclaré.

Au lieu de cela, ils ont noté que le tireur présumé, Robert Long, 21 ans, avait «des problèmes, potentiellement une dépendance sexuelle», annulant apparemment le rôle de la race. (Plus tard dans la journée, il est apparu que l’un des agents qui avaient fait ces déclarations, le capitaine Jay Baker du bureau du shérif du comté de Cherokee, avait publié sur Facebook un t-shirt qui épousait une théorie du complot selon laquelle le coronavirus avait été «Importé» de Chine.)

D’une part, la police semblait tenter d’apporter des éclaircissements: étant donné que les incidents anti-asiatiques ont augmenté au cours de la dernière année alors que les gens ont bouc émissaire des Américains d’origine asiatique pour la pandémie de coronavirus, les responsables ont probablement voulu préciser que cette attaque avait été provoquée. par quelque chose de différent. Leurs déclarations, cependant, ont fini par obscurcir à quel point le racisme et la misogynie étaient manifestement liés aux fusillades, que Long a présentées comme un moyen de réduire la «tentation» à laquelle il était confronté dans ces spas.

Cette perception à elle seule repose sur des tropes de longue date sur ces entreprises et sur les femmes américaines d’origine asiatique qui ont été exotisées et fétichisées en tant que partenaires sexuels dès les années 1800. En d’autres termes, le choix des victimes par le suspect et la justification qu’il a donnée sont révélateurs: il peut explicitement affirmer que la race n’était pas un facteur, mais ses actions et son raisonnement suggèrent clairement une interprétation très différente.

C’est * une * affaire de race parce qu’il a hypersexualisé, dévalorisé, déshumanisé et ciblé les femmes asiatiques, pas les femmes blanches. Les médias invoquent trop d’excuses pour la suprématie et la misogynie des Blancs. https://t.co/v8Qy5q9LRp – Olivia Chan (@gcolivia_) 17 mars 2021

Pour le moment, les autorités n’ont pas encore révélé plus d’informations sur les victimes: comme l’a rapporté Rachel Ramirez de Vox, les personnes identifiées sont Delaina Ashley Yaun, Paul Andre Michels, Xiaojie Tan et Daoyou Feng, tandis que quatre autres femmes d’origine coréenne n’ont pas encore été nommés. Elcias R. Hernandez-Ortiz a également été blessé mais a subi des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger. On ne sait toujours pas si les femmes travaillaient dans ces spas et quelle relation, le cas échéant, elles avaient avec le tireur.

Ces attaques font écho à une dynamique effrayante qui a été observée dans les données sur les incidents anti-asiatiques en général, qui ont révélé que les femmes sont deux fois plus susceptibles de déclarer avoir subi de telles attaques et harcèlement que les hommes, et que les personnes âgées et les enfants représentaient près de 20% des Les rapports. Ces données semblent indiquer que les attaquants dans tous les domaines ont recherché ceux qu’ils considèrent comme plus vulnérables, une perception inextricablement liée au sexe et à la race.

Les attaques contre les Américains d’origine asiatique ne peuvent être dissociées de la race et du sexe

Dans le cas de la fusillade de mardi, les attaques visaient des personnes que le suspect aurait considérées comme une cause de «tentation» parce qu’elles étaient simplement présentes dans ces spas. Selon les déclarations de la police, Long avait pour objectif d’éliminer cette tentation de sa vie en recourant à la violence.

Cette impression, à la fois de ces établissements en tant que lieux de «tentation» et des personnes qui étaient sur place, découle de tropes enracinés sur les spas et les femmes américaines d’origine asiatique, qui ont été présentées comme des êtres hypersexualisés.

De tels stéréotypes sur les femmes américaines d’origine asiatique sont apparus dans les années 1800 et ont depuis été renforcés à maintes reprises pendant les guerres de Corée et du Vietnam, dans le traitement des femmes asiatiques par les soldats américains et dans les représentations de la culture populaire, comme celle de la geisha dans Madame Butterfly. Au fil du temps, les femmes américaines d’origine asiatique ont été décrites comme soumises, dociles et au centre de l’objectivation et de la colonisation, plutôt que comme des personnes méritant une compréhension et un engagement authentiques. Comme l’écrit Patricia Park pour Bitch Media:

La perception des femmes asiatiques sexualisées a été informée par une longue tradition d’écriture masculine occidentale et de contrôle de cette perception, laissant les femmes sans agence et sans contrôle sur leur propre représentation. Les femmes asiatiques dans les médias ont été rares et espacées; ceux qui étaient rares n’avaient souvent d’autre choix que d’assumer les rôles archétypaux des femmes asiatiques.

Le problème avec le stéréotype est qu’il déshumanise les femmes américaines d’origine asiatique et les réduit uniquement à des objets sexuels. Cette déshumanisation, à son tour, perpétue la violence envers ces groupes et la tolère.

Cette dynamique, associée à l’omniprésence du «mythe de la minorité modèle», qui cherche à creuser un fossé entre les groupes minoritaires et traite l’expérience des Américano-asiatiques comme une expérience exceptionnelle et homogène, rend invisibles la douleur et la violence endurées par les femmes d’origine asiatique.

«La déshumanisation crée un climat qui rend la violence excusable», déclare Morgan Dewey, coordinatrice du développement du Réseau national pour mettre fin à la violence domestique. «De 41 à 61 pour cent des femmes asiatiques déclarent avoir subi des violences physiques et / ou sexuelles de la part d’un partenaire intime au cours de leur vie. C’est nettement plus élevé que tout autre groupe ethnique. »

La conversation entourant la fusillade de mardi présente certaines similitudes avec celle entourant la violence envers les aînés américains d’origine asiatique. Bien que les récentes attaques contre des personnes âgées qui ont été poussées au sol ou volées puissent ne pas être liées au coronavirus, la décision de les attaquer spécifiquement pourrait toujours être racialisée.

«Lorsqu’une personne asiatique, âgée ou non, est attaquée parce qu’elle est considérée comme« une cible facile ou lucrative », cela en soi ne fait pas abstraction de« l’animosité raciale »», avait précédemment écrit l’Asian American Justice and Innovation Lab sur Instagram. «Sans aucun doute, on peut être considéré comme une« cible facile ou lucrative »précisément en raison de la façon dont ils sont racialisés en tant qu’Asiatiques.»

Les Américains d’origine asiatique sont souvent considérés comme des marques faciles pour des crimes comme l’agression, par exemple, parce qu’ils sont moins susceptibles de signaler de tels incidents et parce que certains membres de la communauté ne parlent pas couramment l’anglais. Plusieurs des attaques récentes se sont également concentrées dans les quartiers chinois à travers le pays, qui incluent de nombreux résidents immigrants qui sont probablement à faible revenu et moins visibles. En d’autres termes, ils sont profilés et attaqués spécifiquement en raison de leur appartenance ethnique et de leur vulnérabilité.

En ce qui concerne la fusillade d’Atlanta, les affirmations du suspect sur ses actions soulignent en fin de compte à quel point elles sont liées à la race et au sexe, des problèmes qui ne peuvent être dissociés de ces crimes et des efforts pour comprendre les motivations qui les sous-tendent.