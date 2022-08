Les fusillades dans les écoles incitent le district 155 de Crystal Lake à déployer de nouvelles mesures de sécurité et de sécurité – Shaw Local

Plusieurs fusillades très médiatisées dans des écoles au printemps dernier et un examen des plans de sécurité ont conduit le district 155 du lycée communautaire basé à Crystal Lake à adopter de nouvelles mesures de sécurité, en particulier lors d’événements scolaires, ont déclaré des responsables du district.

Le district – qui comprend les lycées Crystal Lake Central, Crystal Lake South, Cary-Grove et Prairie Ridge – ajoutera des gardes de sécurité supplémentaires sur le parking pour les matchs de football à domicile, et les participants aux événements pourront « signaler un problème » en utilisant un QR. code sur la signalisation du district placée autour du campus de l’école, selon un récent communiqué de presse.

“Le district encourage les étudiants, le personnel et les spectateurs à être vigilants et à signaler des informations s’ils voient ou entendent quelque chose”, a déclaré la porte-parole du district, Shannon Podzimek, dans le communiqué.

Les policiers de Crystal Lake et de Cary seront présents aux matchs de football à domicile du district 155, a déclaré Podzimek dans le communiqué.

“Après avoir examiné nos plans, nous avons identifié une variété de solutions innovantes pour aider à améliorer nos opérations de sûreté et de sécurité”, a déclaré Kevin Werner, directeur des finances et des opérations du district. “La sécurité continue d’être une conversation continue avec notre administration, notre personnel et nos étudiants.”

Pendant la journée scolaire, chaque école a également un agent de ressources scolaires désigné en service, et chaque école secondaire emploie également deux agents de sécurité. Pendant les événements, le district 155 continuera également d’interdire la rentrée pendant les événements, les sacs et la nourriture et les boissons à l’extérieur, selon le communiqué.