Les fusillades dans les écoles d’Oxford et de Géorgie sont-elles si similaires ? Pas vraiment. Voici pourquoi.

Bien qu’elles aient eu lieu à trois ans d’intervalle, les fusillades de masse dans les lycées d’Oxford et de Géorgie sont terriblement et tragiquement similaires sur de nombreux fronts, notamment sur la question de la responsabilité parentale.

Dans les deux massacres, les parents du tireur ont été inculpés, et de nombreux experts estiment que cette affaire inédite du Michigan a ouvert la voie à ces dernières poursuites en Géorgie, où le père du présumé adolescent tireur est accusé au pénal de la mort de quatre personnes tuées par son fils lors d’une fusillade cette semaine au lycée Apalachee à Winder, en Géorgie.

Des drapeaux flottent à l’entrée arrière du lycée d’Oxford le 2 décembre 2021, après une situation de tir actif au lycée d’Oxford qui a fait quatre morts et sept blessés parmi les étudiants.

Quatre personnes sont mortes dans le massacre du lycée d’Apalachee : deux élèves et deux membres du personnel. Neuf autres personnes ont été blessées.

Quatre personnes sont également mortes lors de la fusillade survenue au lycée d’Oxford en 2021, tous des étudiants. Six autres étudiants ont été blessés, ainsi qu’un enseignant.

Bien que les faits et les allégations soient similaires dans les deux fusillades de masse, il existe des différences essentielles qui pourraient produire un résultat différent en Géorgie que dans le Michigan, où deux jurys distincts ont condamné les parents James et Jennifer Crumbley pour homicide involontaire plus tôt cette année pour la mort de quatre élèves – Tate Myre, 16 ans ; Hana St. Juliana, 14 ans ; Madisyn Baldwin, 17 ans, et Justin Shilling, 17 ans – tués par leur fils, Ethan Crumbley. Les Crumbley, qui purgent tous deux des peines de 10 ans de prison après avoir été reconnus coupables lors de procès séparés, ont fait appel, affirmant qu’ils n’avaient aucune idée que leur fils prévoyait de tirer sur son école ; qu’ils n’ont vu aucun signe de maladie mentale chez lui et que l’arme en question était rangée dans une armoire, déchargée, les balles dans un tiroir séparé.

Les raisons pour lesquelles ils ont fait appel pourraient très bien être les mêmes que celles invoquées par le père du suspect de la fusillade en Géorgie, Colin Gray, qui est accusé de quatre chefs d’homicide involontaire, de deux chefs de meurtre au deuxième degré et de huit chefs de cruauté envers les enfants.

Voici en quoi les cas d’Oxford et de Géorgie sont les mêmes :

Les deux tireurs sont de jeunes adolescents qui se sont rendus à la police : le tireur d’Oxford avait 15 ans au moment des meurtres, le suspect de Géorgie 14.

Les armes utilisées dans les deux massacres étaient des cadeaux de Noël, offerts aux adolescents par leurs parents.

Les parents impliqués dans les deux fusillades sont accusés d’avoir « sciemment permis » à leurs fils mineurs d’avoir accès à une arme, bien que les deux couples de parents maintiennent que leurs fils n’avaient pas un accès illimité aux armes.

Les deux adolescents armés auraient montré des signes de problèmes de santé mentale et présenté des signes avant-coureurs qui auraient été ignorés par leurs parents.

Des accusations criminelles ont été rapidement portées contre les parents des deux enfants. Les Crumbley ont été inculpés trois jours après la fusillade de masse du 30 novembre 2021. Gray a été inculpé un jour après la fusillade en Géorgie.

Étant donné la récente affaire de Géorgie, de nouvelles similitudes – et différences – avec l’affaire d’Oxford pourraient émerger à mesure que la police en apprendra davantage sur le suspect et sa vie de famille. Quelques jours après la fusillade d’Oxford, les procureurs ont publié de nombreux détails personnels sur les Crumbley, les décrivant comme des individus égoïstes qui avaient des aventures, buvaient excessivement et passaient plus de temps à leur passe-temps équestre qu’à leur fils.

Aucun détail aussi salace n’a été révélé dans l’affaire géorgienne.

Voici en quoi les cas de Géorgie et d’Oxford sont différents :

Dans l’affaire de Géorgie, un seul parent a été inculpé. Dans l’affaire d’Oxford, les deux parents ont été inculpés.

Le tireur d’Oxford a utilisé un pistolet Sig Sauer de 9 mm dans son attaque ; le suspect de Géorgie a utilisé un fusil semi-automatique de type AR-15.

Les Crumbley ont été inculpés à la suite d’une chasse à l’homme qui s’est terminée par l’arrestation du couple au milieu de la nuit dans la galerie d’art d’un ami à Détroit. Il n’y a pas eu de chasse à l’homme pour le père de famille originaire de Géorgie.

Les Crumbley ont été convoqués à l’école le matin précédant la fusillade à cause d’un dessin troublant que leur fils avait fait sur une feuille de calcul mathématique représentant une arme à feu et les mots : « Les pensées ne s’arrêteront pas. Aidez-moi. » Les Crumbley sont retournés à leur travail après avoir vu ce dessin. Leur fils est retourné en classe et deux heures plus tard, a tiré son premier coup de feu. Il n’y a pas eu de signal d’alarme aussi immédiat dans l’affaire de Géorgie.

Le tireur d’Oxford n’avait eu aucun contact avec la police avant la fusillade, et il n’a jamais été soupçonné ou interrogé à ce sujet. Cependant, le suspect de Géorgie a fait l’objet d’une enquête et d’un interrogatoire l’année dernière par le FBI sur son lien éventuel avec des menaces en ligne de perpétrer une fusillade dans une école. Le garçon a nié avoir proféré ces menaces. Son père a également été interrogé et a déclaré aux enquêteurs qu’il y avait des armes de chasse chez lui, mais que son fils n’y avait pas accès sans surveillance.

Dans les jours qui ont précédé la fusillade d’Oxford, le tireur a soulevé de nombreux signaux d’alarme dans son école, que les enseignants ont signalés au bureau, notamment le fait qu’il a été vu en train de faire des recherches sur les balles en ligne et de regarder une vidéo de quelqu’un en train d’abattre des gens. Jusqu’à présent, aucun détail de ce type n’a été rapporté dans le cas de la fusillade en Géorgie.

Dans le cas de la Géorgie, le père a déclaré avoir acheté l’arme comme cadeau de Noël pour son fils en décembre 2023, soit neuf mois avant la fusillade. Dans l’affaire d’Oxford, le père a acheté l’arme pour son fils lors d’une virée shopping le Black Friday, quatre jours seulement avant la fusillade.

Dans l’affaire Oxford, les Crumbley ont soutenu que l’arme en question n’était pas vraiment un cadeau, un peu comme lorsqu’un parent achète une voiture à son enfant : le véhicule appartient en réalité aux parents et est assorti de restrictions. Les Crumbley ont déclaré que l’arme ne devait être utilisée que dans un champ de tir, sous la surveillance d’un adulte. Les Crumbley ont également affirmé qu’ils n’avaient aucune idée que leur fils préparait une fusillade dans une école.

Le père géorgien pourrait peut-être soutenir la même chose.

Dans les deux cas, on ne sait pas comment les adolescents ont eu accès aux armes qui ont été utilisées lors des fusillades à l’école.

Le suspect originaire de Géorgie, Colt Gray, est actuellement incarcéré pour quatre chefs d’accusation de meurtre. Son père est également en détention.

Ethan Crumbley, l’auteur de la fusillade dans une école d’Oxford, qui a été inculpé en tant qu’adulte, purge une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle après avoir plaidé coupable du meurtre de quatre élèves et des blessures infligées à sept autres, dont un enseignant. Il a fait appel de sa condamnation.

Contacter Tresa Baldas : [email protected].

Cet article a été publié à l’origine sur le Detroit Free Press : La fusillade dans une école de Géorgie n’est pas si similaire à celle d’Oxford : voici pourquoi