Les fusillades dans les écoles américaines ont doublé l’année dernière — RT World News

Les fusillades dans les écoles aux États-Unis ont atteint un nouveau sommet en 2021-2022, doublant le précédent record enregistré l’année précédente, selon des données fédérales récemment publiées.

Les résultats surprenants ont été présentés dans le dernier rapport annuel sur la criminalité et la sécurité du Centre national des statistiques de l’éducation (NCES), publié cette semaine, qui dénombre 188 fusillades dans des écoles avec des victimes au cours de l’année scolaire 2021-2022.

Le rapport indiquait que le chiffre était « plus de deux fois supérieur au deuxième plus grand nombre de fusillades documentées (93), qui avait été documenté l’année précédente », notant que 57 des 188 incidents ont entraîné au moins un décès.

Les fusillades dans les écoles ont connu une forte augmentation aux États-Unis au cours de la dernière décennie, avec seulement 17 recensées par le NCES entre 2010 et 2011. Depuis 2015, le nombre de fusillades a augmenté régulièrement chaque année, même si le gouvernement a déclaré que les derniers chiffres représentent un « cas aberrant » dans les données. L’agence de statistiques a ensuite averti les lecteurs d’interpréter les résultats « Avec précaution » compte tenu de la grande variation par rapport aux années précédentes.

Une série d’incidents impliquant des tireurs actifs ont été signalés dans des écoles américaines ces derniers mois, notamment un professeur de l’Université de Caroline du Nord assassiné par un homme armé sur le campus fin août. Une autre fusillade de masse dans une école primaire de Nashville, dans le Tennessee, a fait six morts et une blessée en mars, tandis qu’un garçon de 16 ans a perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés lors d’une attaque lors d’un match de football dans un lycée en Oklahoma le mois dernier. .