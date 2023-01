Les fusillades au Nouveau-Mexique font suite à deux années d’assauts électoraux

Deux ans après l’attaque contre le Capitole des États-Unis, une série de fusillades au volant visant des démocrates au Nouveau-Mexique rappelle violemment que les fausses déclarations concernant une élection volée persistent à représenter un danger pour les fonctionnaires et les institutions démocratiques du pays.

Bien que personne n’ait été blessé lors des attentats d’Albuquerque, cette dernière explosion de violence politique souligne à quel point le déni électoral s’est profondément ancré dans une grande partie du pays et comment il suscite une colère remplie de griefs contre la politique et les dirigeants du pays.

Au cours de l’année écoulée, le mari de l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi a été grièvement blessé lors d’une attaque à son domicile par un agresseur qui a déclaré qu’il en avait assez des «mensonges en provenance de Washington DC», les travailleurs électoraux ont été intimidés et harcelés, et les procureurs a remporté des condamnations dans un complot visant à kidnapper le gouverneur du Michigan.

Un autre signe de la menace incessante est venu cette semaine lorsque les autorités ont arrêté un candidat républicain à la Chambre du Nouveau-Mexique qui avait refusé d’accepter sa perte lors des élections de l’automne dernier. La police a déclaré que Solomon Peña avait engagé quatre personnes pour tirer sur les maisons de quatre législateurs démocrates.

“Je pense que nous entrons vraiment dans une nouvelle ère où la rhétorique politique est devenue si passionnée et les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou des points de vue conspirateurs extrêmes sur le monde ont eu recours à la violence politique”, a déclaré le procureur général du Nouveau-Mexique, Raúl Torrez, qui a pris ses fonctions le 1er janvier. , a déclaré dans une récente interview avec l’Associated Press.

Il souhaite que l’Assemblée législative s’attaque à la violence politique et a déclaré qu’il prévoyait de discuter avec le bureau du secrétaire d’État des moyens de protéger certaines informations sur les élus ou les candidats de la divulgation publique.

Torrez a noté que d’autres pays sont devenus déstabilisés lorsque les extrémistes utilisent les menaces et l’intimidation plutôt que de travailler par l’intermédiaire des institutions gouvernementales. Il a déclaré qu’une telle violence est déstabilisante et doit être combattue avec force.

“C’est une menace pour le tissu même et le fondement d’une république démocratique”, a-t-il déclaré.

Les mensonges de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés au sujet de l’élection présidentielle de 2020 ont conduit à l’émeute au Capitole américain le 6 janvier 2021, ainsi qu’aux menaces et au harcèlement contre les responsables électoraux des États et locaux. L’insurrection à Washington a également contribué à une baisse de la confiance dans les résultats des élections chez les républicains.

Certains négationnistes se sont présentés l’année dernière pour les bureaux qui supervisent les élections, ainsi que pour le gouverneur et le procureur général – tous perdant dans les États du champ de bataille. Le tournant vers la violence au Nouveau-Mexique suggère l’impact durable de la campagne de Trump et de ses alliés pour discréditer la course de 2020 qu’il a perdue et semer le doute sur le déroulement des élections.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a qualifié les allégations de “horribles et choquantes”, ajoutant que l’administration Biden a “souligné les manières dangereuses dont les théories du complot et la désinformation peuvent conduire certaines personnes à la violence”.

Un large segment de républicains, 58%, pense toujours que la victoire du démocrate Joe Biden en 2020 n’était pas légitime, selon un sondage d’octobre réalisé par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Peña, un criminel de 39 ans et autoproclamé «roi MAGA», fait face à de multiples accusations dans les attaques de la région d’Albuquerque contre les domiciles de deux législateurs de l’État et de deux responsables du comté, dont une maison où une fille de 10 ans était endormi. Peña avait refusé d’accepter sa défaite écrasante en novembre lorsqu’il n’avait remporté que 26% des voix lors d’une course à la State House à Albuquerque contre le président démocrate de longue date, le représentant Miguel P. Garcia.

Peña a répété la rhétorique de Trump, affirmant sans preuve que la course à la Chambre avait été « truquée » contre lui. Il n’y a eu aucune preuve de fraude ou de problèmes généralisés lors des élections au Nouveau-Mexique.

Peña, qui est détenu sans caution, a comparu brièvement devant le tribunal mercredi pour plusieurs chefs d’accusation de tir dans une maison, coups et blessures aggravés avec une arme mortelle, complot et être un criminel en possession d’une arme à feu. Il a passé neuf ans derrière les barreaux après son arrestation en avril 2007 pour avoir volé des appareils électroniques et d’autres biens dans plusieurs magasins de détail dans le cadre de ce que les autorités ont décrit comme une équipe de cambrioleurs. Il a été libéré de prison en 2016 et a retrouvé son droit de vote après avoir terminé cinq ans de probation en avril 2021, ont déclaré des responsables des services correctionnels.

Peña n’a pas parlé à l’audience et un message à son avocat n’a pas été immédiatement renvoyé.

Le Parti républicain du Nouveau-Mexique a déclaré dans un communiqué que Peña devrait être poursuivi « dans toute la mesure de la loi » s’il est reconnu coupable.

Il n’y avait également aucune preuve de fraude ou de manipulation généralisée des machines à voter lors des élections de 2020, et la victoire de Biden a été confirmée après des examens exhaustifs dans les États où Trump a contesté sa perte. Des dizaines de juges – dont certains nommés par Trump – ont rejeté les poursuites de Trump et de ses alliés contestant le résultat, et le propre procureur général de Trump, William Barr, a déclaré que les allégations de fraude étaient fausses.

Malgré cela, les théories du complot entourant l’élection présidentielle ont provoqué une recrudescence des menaces et du harcèlement des responsables électoraux nationaux et locaux.

Des cas comme celui du Nouveau-Mexique peuvent sembler aléatoires, mais ils ne le sont pas, a déclaré John Farmer Jr., directeur de l’Eagleton Institute of Politics de l’Université Rutgers et ancien procureur général du New Jersey.

“Ils sont l’aboutissement logique de cette culture de contestation de la légitimité de nos processus démocratiques”, a-t-il déclaré.

Farmer a déclaré que la lutte contre ce type de violence politique dépend en partie du dépôt des accusations les plus graves possibles et de la poursuite agressive des affaires.

David Levine, membre de l’Alliance pour la sécurisation de la démocratie et ancien responsable des élections dans l’Idaho, a déclaré que l’extrémisme alimenté par des personnalités antidémocratiques et des théories du complot constituait une menace aiguë. Il a plaidé pour un meilleur partage d’informations entre les agences de renseignement et d’application de la loi ainsi que pour des modifications des lois des États afin de supprimer les dispositions qui pourraient être exploitées par ceux qui cherchent à répandre la désinformation électorale.

Les propositions du Congrès visant à augmenter les sanctions pour avoir menacé les responsables électoraux n’ont pas avancé l’année dernière, laissant les responsables de l’État se tourner vers leurs législatures pour obtenir un soutien. Sept projets de loi ont été déposés jusqu’à présent dans cinq États pour protéger les travailleurs électoraux et leur personnel, selon le Voting Rights Lab, qui suit la législation relative au vote dans les États.

Dans le Michigan, la secrétaire d’État Jocelyn Benson et les dirigeants législatifs démocrates ont annoncé cette semaine des plans pour plusieurs projets de loi liés aux élections, notamment ceux visant à augmenter les peines pour menacer, harceler ou révéler des informations privées sur les travailleurs électoraux et pour faire pression sur les fonctionnaires électoraux pour qu’ils agissent illégalement.

“Nous devons faire plus pour protéger les personnes qui protègent la démocratie”, a déclaré Benson, un démocrate, dans un communiqué.

Les inquiétudes concernant la violence politique ont augmenté ces dernières années.

Le mois dernier, le co-chef du complot visant à kidnapper la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer avant les élections de 2020 a été condamné à 16 ans de prison. Whitmer, un démocrate, n’a pas été blessé. Les procureurs ont déclaré que les accusés étaient mécontents des restrictions liées à la pandémie de COVD-19 et des menaces perçues à la possession d’armes à feu.

En Californie, les procureurs ont déclaré que l’agression de Paul Pelosi faisait partie d’un complot visant à kidnapper la députée démocrate et que le suspect prévoyait également de cibler d’autres politiciens.

Les membres du Congrès ont vu une forte augmentation des menaces au cours des deux années qui ont suivi l’insurrection. Au Kansas, un procès a commencé cette semaine pour un homme qui, selon les procureurs, a menacé de tuer un membre du Congrès républicain.

Le président de la Chambre du Nouveau-Mexique, Javier Martínez d’Albuquerque, dont la maison faisait partie des personnes visées par les récentes fusillades, s’est dit soulagé par l’arrestation.

“Ce sont les choses qui peuvent arriver lorsque la rhétorique devient incontrôlable”, a-t-il déclaré aux journalistes le jour de l’ouverture de la législature. “Quiconque franchit le pas pour participer à notre démocratie, pour entrer dans le processus, ne devrait jamais avoir à faire face à ce type de violence et à avoir ce genre de peur.”

Les écrivains d'Associated Press Susan Montoya Bryan et Morgan Lee à Albuquerque, Nouveau-Mexique; Colleen Long à Washington, DC; et Alanna Durkin Richer à Boston ont contribué à ce rapport.

