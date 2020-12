La ville de New York a connu des niveaux de violence armée « jamais vus depuis des années » avec des fusillades en novembre en hausse de plus de 112% par rapport à la même période l’année dernière, selon les derniers chiffres du département de police de New York.

Le NYPD a publié les dernières statistiques sur la criminalité, montrant qu’en novembre seulement, le NYPD a signalé 115 fusillades dans toute la ville, contre seulement 51 au cours du même mois en 2019.

Les chiffres montrent également qu’il y a eu jusqu’à présent une augmentation de 22,2% du nombre de personnes arrêtées pour crimes avec arme à feu en 2020, par rapport à la même période l’année dernière.

Au cours des 11 premiers mois de cette année, le NYPD a arrêté 3 793 personnes pour des crimes liés aux armes à feu – une augmentation par rapport à 3 104 personnes par rapport à l’année précédente.

La montée de la violence armée à New York depuis juin semble coïncider avec la décision du NYPD de dissoudre son unité anti-crime en civil.

Cette décision est intervenue au milieu d’un examen minutieux des tactiques utilisées contre les manifestants après la mort de George Floyd le 25 mai à Minneapolis.

En tout de 2020, le NYPD a enregistré plus de 1400 fusillades dans toute la ville – presque le double du montant de la même période en 2019

La dernière fois que le NYPD a enregistré autant de fusillades en un an, c’était en 2006, alors qu’il y avait eu 1427 incidents.

Au cours de l’année 2020, il y a eu 1412 fusillades dans les cinq arrondissements, soit près du double de l’année dernière (721), a déclaré le NYPD.

Le plus inquiétant est l’augmentation du nombre d’homicides à la fois au mois de novembre et tout au long de 2020.

Au cours du mois dernier, 28 personnes ont été assassinées dans la ville – cinq de plus que le nombre total de personnes tuées en novembre 2019, selon le NYPD.

Au cours des 11 premiers mois de 2020, il y a eu 422 victimes de meurtre dans la ville, une augmentation de 38,4% par rapport à l’année dernière, où il y avait 305 victimes.

Les statistiques du NYPD indiquent également que novembre a vu une augmentation du nombre d’incidents de viol signalés (122 cette année contre 118 en novembre 2019) et de cambriolage (1303 en 2020 contre 922 en novembre 2019).

La bonne nouvelle est qu’il y a eu une légère baisse du nombre d’incidents signalés de vol qualifié, d’agression et de vol qualifié.

Jusqu’à présent, en 2020, 1315 viols ont été signalés dans toute la ville – une baisse par rapport à 1660 à la même période l’année dernière.

La ville a également vu une augmentation du nombre de vols de voitures. Selon le NYPD, il y a eu 8217 incidents de grand larcin d’automobile, une forte augmentation par rapport à plus de 4900 en 2019.

Le commissaire du NYPD, Dermot Shea, a annoncé en juin que le département dissoudrait son unité anti-criminalité en civil – qui se concentrait sur le retrait des armes illégales des rues.

Ses 600 agents devaient être réaffectés à des tâches telles que le travail de détective et la police de quartier.

Les officiers de l’unité avaient été accusés d’avoir utilisé une force excessive et l’unité était impliquée dans certaines des fusillades les plus notoires de la ville.

Le plus grand pic d’homicides a eu lieu au cours des mois qui ont immédiatement suivi le meurtre de George Floyd par la police le 25 mai à Minneapolis. L’incident a déclenché des troubles à l’échelle nationale dans les plus grandes villes du pays, y compris New York

Le NYPD rapporte que cette année a vu une légère augmentation du nombre de cambriolages par rapport à l’année dernière

Du côté positif, il n’y a pas eu d’augmentation marquée du nombre de vols qualifiés dans toute la ville, selon le NYPD

Le chef de l’un des plus grands syndicats de police de la ville a critiqué cette décision, affirmant que cela rendrait New York moins sûr.

« La mission d’Anti-Crime était de protéger les New-Yorkais en prévenant de manière proactive le crime, en particulier la violence armée », a déclaré Pat Lynch de la Police Benevolent Association dans un communiqué à l’époque.

« Les tirs et les meurtres augmentent régulièrement, mais les dirigeants de nos villes ont clairement décidé que le maintien de l’ordre proactif n’était plus une priorité. Ils ont choisi cette stratégie.

«Ils devront compter avec les conséquences.

Également en juin, le conseil municipal de New York a voté la réduction d’un milliard de dollars du budget de 6 milliards de dollars du département de police de New York pour le prochain exercice.

Les réductions comprendraient les heures supplémentaires, le nombre d’employés par attrition et le transfert des responsabilités du ministère, selon une déclaration conjointe du conseil.

Des officiers du département de police de New York sont vus ci-dessus enquêtant sur une fusillade dans le South Bronx le 22 novembre. Selon les dernières statistiques du NYPD, il y a eu un total de 115 fusillades dans toute la ville en novembre – un bond de 112% par rapport à la même période l’année dernière.

Alors que la criminalité est à la hausse en 2020, les niveaux de crimes violents sont encore bien inférieurs à ce qu’ils étaient au début des années 1990.

Selon CompStat du NYPD, la dernière fois que la ville a vu autant de meurtres, c’était en 2011, lorsque le NYPD a signalé 474 homicides. L’année précédente, il y avait eu 495 homicides.

Les chiffres de CompStat montrent que le taux de meurtres devrait quadrupler pour atteindre les niveaux de 1993, alors que 1 543 homicides ont été enregistrés dans les cinq arrondissements.

Il en va de même pour le nombre d’incidents de tir. Il y a eu plus de 1400 fusillades dans la ville cette année, une forte augmentation par rapport à l’année dernière, alors qu’il n’y en avait que 720.

La dernière fois que le NYPD a enregistré ces nombreuses fusillades en un an, c’était en 2006, avec 1 427 incidents.

Cependant, le chiffre sombre de cette année est encore nettement inférieur aux 4903 fusillades enregistrées en 1993.

La combinaison d’un pic de crimes violents et de l’incertitude entourant la pandémie de coronavirus en cours a conduit à un exode des habitants de New York. L’image ci-dessus montre une camionnette de déménagement à New York le 12 septembre

«Quel que soit le défi, nos officiers du NYPD ont fait preuve d’innovation et de détermination pour faire le travail cette année», a déclaré le commissaire de police Dermot Shea.

«Notre travail pour réinventer le type de maintien de l’ordre que les New-Yorkais méritent évolue constamment, conformément aux meilleures traditions de notre agence pour refléter les besoins de chacun dans notre ville.

Cette année, la pandémie de coronavirus a posé un défi sans précédent à la ville.

Les restaurants, musées, théâtres, sports et autres attractions ont dû fermer leurs portes tandis que le tourisme, un autre moteur économique clé pour la ville, est pratiquement paralysé.

Beaucoup de ceux qui ont vu leur emploi disparaître ont complètement quitté la ville tandis que ceux qui ont des moyens qui ont continué à travailler à domicile ont déménagé dans les banlieues où ils pourraient profiter de plus d’espace tout en évitant les coûts de logement exorbitants de New York.

Les données obtenues par le New York Post auprès du US Postal Service ont révélé que les New-Yorkais ont en effet quitté la ville dans un exode massif continu stimulé par la pandémie en cours et la montée de la criminalité.

Le Post rapporte que les habitants de New York ont ​​déposé 295 103 demandes de changement d’adresse du 1er mars au 31 octobre – mais le nombre total de personnes partant est probablement beaucoup plus élevé.

Lorsque la ville était l’épicentre de la pandémie de mars à juillet, il y a eu 244 895 changements d’adresse, rapporte The Post.

C’est 143 553 – ou plus du double – que les 101 342 demandes déposées à la même période l’an dernier.

Selon des experts qui surveillent l’évolution démographique de la ville, le stress économique, la confusion à propos des écoles et le taux de criminalité ont contribué à la pandémie.

« La principale raison pour laquelle les gens quittent la ville est l’incertitude quant à la fin de la pandémie et à la rapidité avec laquelle l’économie de New York se rétablira », a déclaré Kathryn Wylde, responsable du partenariat pour la ville de New York, au Post.

«Plus d’un demi-million d’habitants de la ville qui étaient employés dans les secteurs de la vente au détail, de la restauration et des services ont perdu leur emploi et n’ont pas les moyens de payer les loyers de la ville.

«La décision tardive de rouvrir les écoles publiques et privées a contraint de nombreuses familles à déménager afin de pouvoir respecter les délais d’inscription dans les districts où elles vivaient pendant la pandémie.

Les données postales obtenues par The Post ont montré qu’une grande partie des New-Yorkais ont simplement déménagé de l’autre côté du chemin vers le New Jersey, Long Island et le comté de Westchester.

La ville de New York a enregistré plus de 302 000 cas et 24 300 décès.