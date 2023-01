Les fusillades à Albuquerque partagent la cible: les démocrates élus

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Des balles ont traversé la porte d’entrée et le garage d’une maison. Dans une autre maison, trois balles sont entrées dans la chambre d’une fillette de 10 ans dans une série de fusillades qui avaient au moins une chose en commun : elles visaient les maisons ou les bureaux d’élus démocrates au Nouveau-Mexique.

Personne n’a été blessé dans la fusillade qui fait l’objet d’une enquête par les autorités locales et fédérales. Le chef de la police d’Albuquerque, Harold Medina, a déclaré qu’ils s’efforçaient de déterminer si les attaques qui ont commencé début décembre et se sont dispersées dans la plus grande ville de l’État sont liées.

Les attaques surviennent au milieu d’une forte augmentation des menaces contre les membres du Congrès et deux ans après que les partisans du président de l’époque, Donald Trump, ont attaqué le Capitole américain. Les membres des conseils scolaires locaux et les travailleurs électoraux à travers le pays ont également subi du harcèlement, de l’intimidation et des menaces de violence.

Les responsables d’Albuquerque ont reconnu qu’ils ne savaient pas ce qui avait motivé les tirs, mais ont néanmoins estimé qu’il était important d’informer le public. Aucun suspect n’a été identifié.

“Nous restons déterminés à trouver l’individu ou les individus responsables”, a déclaré Medina sur les réseaux sociaux vendredi soir.

Le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs analysera les douilles récupérées sur les lieux pour tenter de déterminer si la même arme a été utilisée ou si l’arme a été utilisée dans d’autres crimes, a déclaré l’agent spécial responsable de l’ATF basé à Phoenix, Brendan Iber.

La fusillade a commencé le 4 décembre lorsque huit balles ont été tirées au domicile du commissaire du comté de Bernalillo, Adriann Barboa, a indiqué la police. Sept jours plus tard, quelqu’un a tiré plus d’une douzaine de coups de feu sur la maison de l’ancienne commissaire du comté de Bernalillo, Debbie O’Malley.

La police d’Albuquerque a déclaré que la technologie capable de détecter le bruit des coups de feu indiquait que des coups de feu avaient été tirés à proximité de l’ancien bureau de campagne du procureur général du Nouveau-Mexique Raul Torrez le 10 décembre. Personne ne se trouvait dans le bâtiment à ce moment-là et la police n’a constaté aucun dommage.

Pas plus tard que cette semaine, plusieurs coups de feu ont été tirés sur le domicile de la sénatrice d’État Linda Lopez – l’un des principaux parrains d’un projet de loi de 2021 qui annulait l’interdiction du Nouveau-Mexique sur la plupart des procédures d’avortement – ​​et le bureau du sénateur d’État Moe Maestas. Maestas, un avocat qui a coparrainé un projet de loi l’année dernière visant à établir de nouvelles sanctions pénales pour avoir menacé les juges d’État et locaux. Ça n’a pas marché.

Maestas a déclaré que les employés de son cabinet d’avocats ont entendu des coups de feu rapides juste à l’extérieur jeudi et ont appelé le 911.

“Je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous ayons fait ou dit, mais juste le fait que nous soyons des élus”, a déclaré Maestas. “J’espère qu’ils (les forces de l’ordre) pourront obtenir un semblant de motif.”

O’Malley et son mari dormaient lorsque les coups de feu ont frappé le mur d’adobe entourant leur maison, a-t-elle déclaré dans un e-mail.

“Dire que je suis en colère contre cette attaque contre ma maison – contre ma famille, c’est la moindre des choses”, a-t-elle déclaré. “Je me souviens avoir pensé à quel point j’étais reconnaissant que mes petits-enfants ne passent pas la nuit et que ces balles n’aient pas traversé ma maison.”

Lopez a déclaré dans un communiqué que trois des balles tirées sur sa maison avaient traversé la chambre de sa fille de 10 ans. D’autres balles ont pénétré une porte de garage et endommagé un mur.

Elle a appelé le public à fournir toute information qui conduirait à une arrestation, comme l’ont fait les dirigeants républicains du Sénat du Nouveau-Mexique.

Barboa a déclaré à la chaîne de télévision d’Albuquerque, KRQE, qu’avoir des balles tirées directement à travers sa porte d’entrée est traumatisant, d’autant plus que les familles se préparent à se rassembler pour les vacances.

“Personne ne mérite des attaques menaçantes et dangereuses comme celle-ci”, a-t-elle déclaré.

Les fusillades surviennent alors qu’Albuquerque lutte pour freiner les crimes violents et faire face à des années consécutives d’homicides record.

Les responsables fédéraux ont également mis en garde à l’échelle nationale contre le potentiel de violence et d’attaques contre des responsables gouvernementaux et des bâtiments, et le Département de la sécurité intérieure a déclaré que l’extrémisme domestique reste une menace terroriste majeure aux États-Unis.

En octobre, un agresseur à la recherche de la présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, est entré par effraction dans sa maison de San Francisco et a utilisé un marteau pour attaquer son mari. Les émeutiers qui ont envahi le Capitole le 6 janvier 2021 et ont interrompu la certification de la victoire électorale du président Joe Biden ont parcouru les couloirs et crié de manière menaçante, exigeant “Où est Nancy?”

Des membres d’un groupe paramilitaire ont été reconnus coupables d’avoir comploté pour kidnapper le gouverneur du Michigan. Et en août, un homme armé a ouvert le feu sur un bureau du FBI dans l’Ohio après avoir publié en ligne que des agents fédéraux devraient être tués “à vue” après que le FBI ait fouillé la maison de Trump à Mar-a-Lago.

Partout aux États-Unis, des travailleurs électoraux, des juges, des responsables de commissions scolaires et d’autres politiciens ont été harcelés et traqués, en envoyant certains dans la clandestinité.

En juin, un homme qui a été arrêté devant le domicile du juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh dans le Maryland a déclaré qu’il était là pour tuer le juge après qu’une opinion judiciaire divulguée ait suggéré que le tribunal était susceptible d’annuler Roe v.Wade, la décision historique de 1973 établissant un droit national. à l’avortement.

La secrétaire d’État du Nouveau-Mexique, Maggie Toulouse Oliver, une démocrate, s’est cachée pendant plusieurs semaines en décembre 2020 et janvier 2021 en réponse à des menaces en ligne.

En 2020, le sénateur Jacob Candelaria, alors démocrate de l’État du Nouveau-Mexique, s’est enfui de chez lui après avoir reçu des messages téléphoniques anonymes et menaçants à la suite de sa critique d’une manifestation devant le Capitole de l’État contre les restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

Le projet de loi de Maestas visant à protéger les juges a documenté 15 menaces contre des juges et des palais de justice en 2021, ainsi qu’un déluge de menaces qui ont fermé un palais de justice dans le nord du Nouveau-Mexique en 2018. Le juge qui supervisait une affaire impliquant la mort mystérieuse d’un enfant à un complexe familial isolé, a pris sa retraite à la suite de ces menaces.

___

Lee a rapporté de Santa Fe. Les journalistes de l’Associated Press Terry Tang à Phoenix et Alanna Durkin Richer à Boston ont contribué à ce rapport.

Morgan Lee, l’Associated Press