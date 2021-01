HOUSTON: James Harden a forcé son chemin hors de Houston sans apporter aux Rockets un titre NBA.

Maintenant qu’il est à Brooklyn, les Rockets espèrent que l’énorme nombre de choix au repêchage qu’ils ont reçus dans le commerce leur permettra de chasser les championnats à l’avenir.

Notre objectif reste inchangé, a déclaré dimanche le directeur général Rafael Stone, abordant le commerce pour la première fois. Je pense que nous étions bien placés pour développer quelque chose de vraiment spécial.

Houston a traité Harden aux Nets la semaine dernière, un jour après avoir déclaré que les Rockets n’étaient pas assez bons, dans un échange à quatre équipes qui impliquait également Cleveland et Indiana. Les Rockets n’ont pas reçu de pierre angulaire de la franchise dans l’accord, mais ont obtenu de nombreux choix au repêchage qui devraient les positionner pour construire une liste talentueuse.

Les Rockets ont reçu des choix de première ronde non protégés de Brooklyns en 2022, 2024 et 2026 et le droit d’échanger des sélections de première ronde avec les Nets en 2021, 2023, 2025 et 2027. Houston a également obtenu le choix de première ronde de Milwaukees 2022 de Cleveland.

Houston a acquis trois joueurs dans l’accord, obtenant Victor Oladipo des Pacers, Dante Exum des Cavaliers et Rodions Kurucs des Nets.

Ce qui est super excitant à propos de cet accord, c’est qu’il nous donne de la flexibilité, a déclaré Stone. En NBA, les choix particulièrement élevés sont la meilleure devise. Tout le monde les aime. Tout le monde les apprécie. C’était donc génial. Sur le plan organisationnel, cela nous donne la flexibilité de conclure différents types de transactions à mesure qu’elles surviennent cette année, l’année prochaine ou à tout moment.

Bien que l’échange devrait profiter aux Rockets à long terme, cela ne les laisse pas dans une excellente position cette saison. En huit saisons complètes avec Harden, les Rockets n’ont jamais manqué les séries éliminatoires et ont atteint la finale de la Conférence Ouest à deux reprises. Houston n’a pas remporté de championnat depuis qu’il a remporté des titres consécutifs en 1994 et 95 avec le Hall of Famer Hakeem Olajuwon.

Cette saison, les Rockets n’ont aucune chance réaliste de se battre pour un titre et il pourrait être difficile pour eux de poursuivre leur séquence d’après-saison. Houston est entré dimanche à égalité avec la Nouvelle-Orléans pour le deuxième pire record de l’Ouest à 4-7.

Avec Harden parti, les Rockets sont dirigés par le meneur de jeu cinq fois All-Star John Wall, qui a été acquis de Washington pour Russell Westbrook juste avant la saison. Houston compte également les vétérans PJ Tucker, Eric Gordon et DeMarcus Cousins ​​et l’équipe est enthousiasmée par le potentiel de Christian Wood, JaeSean Tate et Sterling Brown.

Nous avons un équipage vraiment intéressant, a déclaré Stone. Et notre objectif est de concourir et de vraiment mettre sur le terrain une équipe amusante qui la suit vraiment.

L’entraîneur de première année Stephen Silas a été particulièrement impressionné par la performance de Wood. Le centre de 25 ans a joué pour six équipes en cinq saisons mais semble avoir trouvé son rythme avec les Rockets.

Wood mène l’équipe avec une moyenne de 23,2 points et 10,9 rebonds, un sommet en carrière. Il est également premier sur les Rockets et quatrième de la NBA en blocs par match à 1,9.

Le désir de Harden de sortir de Houston avait été un nuage sombre suspendu au-dessus de l’équipe. Maintenant que la situation est résolue, les Rockets espèrent que les choses s’amélioreront sur et en dehors du terrain.

Je pense que cela nous donne juste une chance pour une vraie direction… afin que nous puissions simplement avancer avec ce que chaque joueur doit faire, a déclaré Gordon.

Silas, qui a été assistant de la NBA pendant deux décennies avant d’être embauché à Houston, a connu un début de mandat tumultueux tout en faisant face à la situation Harden et aux protocoles COVID-19 de la ligue.

On lui a demandé de noter sa performance jusqu’à présent.

Si je devais me donner une note, je dirais peut-être incomplète simplement parce que nous n’avons pas eu une liste complète et un temps d’entraînement complet et tout ce dont vous avez besoin pour donner votre empreinte à une équipe, a-t-il déclaré. Mais je fais de mon mieux et je pense que ça a été plutôt bien.

Oladipo a pratiqué dimanche pour la première fois depuis l’échange et devrait faire ses débuts lundi lorsque les Rockets se rendront à Chicago. Au cours de la dernière année d’un contrat de quatre ans de 85 millions de dollars, Oladipo se concentre sur le présent.

Mon objectif pour cette saison est de gagner et de gagner et de gagner et de gagner encore », a-t-il déclaré. Épuisez mon potentiel ici et allez là-bas et soyez moi… au plus haut niveau et aidez cette équipe à gagner.

