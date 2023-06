Les fusées chassent pour rivaliser avec le Falcon 9 de SpaceX

Une fusée Falcon 9 lance des satellites Starlink depuis la Floride le 4 juin 2023. EspaceX

La newsletter Investir dans l'espace de CNBC propose une vDécouvrez le secteur de l'exploration et de la privatisation de l'espace, directement dans votre boîte de réception. Michael Sheetz de CNBC rapporte et organise les dernières nouvelles, les mises à jour des investisseurs et des interviews exclusives sur les entreprises les plus importantes atteignant de nouveaux sommets.

Aperçu : À la poursuite du faucon

Aucune fusée n’a été mieux décrite comme un « cheval de bataille » que le Falcon 9 de SpaceX. Historiquement, un terme réservé aux goûts du Delta II de l’ULA (maintenant à la retraite) ou du Soyouz russe (maintenant indisponible) ou de la Longue Marche chinoise (également indisponible), le cloquage Le rythme des missions Falcon 9 a vu la société dépasser les 200 lancements à ce jour et devenir la référence du marché occidental. Même en prenant en charge les missions Starlink, qui représentent environ la moitié des 36 lancements de Falcon 9 de cette année, la fusée s’est imposée comme un trajet régulier et fiable en orbite pour quiconque ne vole pas – ou ne peut pas – voler avec la Chine ou la Russie. Et, alors que la flotte Falcon 9 poursuit sa série d’atterrissages de rappel, approchant bientôt les 200, la cadence de lancement de SpaceX est rendue possible par sa capacité à réutiliser les fusées en moins d’un mois. « Falcon monte tellement que vous oubliez qu’il monte – c’est presque ennuyeux, ce qui est un peu ce que vous voulez, ironiquement », m’a dit Phil Smith, analyste spatial principal de BryceTech. Préoccupations de SpaceX monopolisant le marché du lancement via Falcon 9 a fait des bulles à plusieurs reprises dans l’industrie au cours de la dernière année. Pour un certain contexte, BryceTech a un graphique utile qui décompose le marché des fusées en classes, de Micro (par exemple, Astra’s Rocket 3.3) à Super Heavy (par exemple, SpaceX’s Starship).

Le marché de lancement « sweet spot » pour les principales fusées des nouveaux entrants – Vulcan d’ULA, Rocket Lab’s Neutron, Terran R de Relativity, MLV de Firefly – est dans cette classe lourde. Mis à part le New Glenn de Blue Origin, le premier thème est celui des fusées proches des capacités du Falcon 9 et moins chères. Nous avons récemment appris que Rocket Lab visait un prix d’environ 50 millions de dollars par lancement pour Neutron, tandis que Relativity vendait Terran R pour environ 45 millions de dollars. Falcon 9 est annoncé pour 67 millions de dollars par lancement.

Notamment, ce « sweet spot » du marché s’est déplacé ces dernières années. Smith et moi avons discuté de la façon dont plusieurs de ces entreprises visaient le côté petit à moyen du marché, avant de décider de parier plutôt sur la classe lourde. « Ce qui a été sous-estimé, c’est l’enthousiasme des investisseurs et des startups à mettre en place des constellations [of satellites] qui étaient énormes », a déclaré Smith. « Il y avait cette pensée – et je pense toujours dans une certaine mesure, c’est vrai – que vous avez besoin de petits véhicules pour obtenir votre [spacecraft] là-haut pour faire des démonstrations techniques, et vous êtes prêt à payer une prime pour y parvenir. Et puis vous obtenez les plus gros véhicules pour lancer vos trucs en vrac », a déclaré Smith. « Mais ensuite, le problème était que SpaceX a sapé cela avec le covoiturage [missions] et tu l’as tué. » Alors que Smith voit qu’il y a beaucoup de place pour jouer sur le marché lourd des nouvelles fusées, le danger est « la part du gâteau que tout le monde va obtenir » dans cette classe. Mais il est convaincu que le type « cheval de bataille – pas sexy – qui transporte le courrier » les fusées continueront d’être demandées par les clients. Et même avec Starship qui se profile, Smith ne s’attend pas à ce que la classe lourde devienne obsolète. « Il y aura toujours un besoin pour une certaine famille de véhicules parmi lesquels choisir. Je ne pense pas que Starship sera la panacée ou la solution miracle pour tous les besoins de lancement, et je pense que Falcon 9 sera très difficile à arrêter pour SpaceX car la clientèle le voudra vraiment », a déclaré Smith.

Quoi de neuf

Boeing retarde indéfiniment le lancement de l’équipage du Starliner : La société a annoncé aux côtés de la NASA qu’elle se retirait du lancement prévu le 21 juillet du test en vol de l’équipage de la capsule, après avoir découvert des problèmes supplémentaires avec le vaisseau spatial. Deux problèmes récemment identifiés étaient la sécurité du système de parachute et un type spécifique de ruban inflammable qui doit être remplacé. – CNBC

La société a annoncé aux côtés de la NASA qu’elle se retirait du lancement prévu le 21 juillet du test en vol de l’équipage de la capsule, après avoir découvert des problèmes supplémentaires avec le vaisseau spatial. Deux problèmes récemment identifiés étaient la sécurité du système de parachute et un type spécifique de ruban inflammable qui doit être remplacé. – CNBC Le ministère de la Défense attribue à SpaceX un contrat avec l’Ukraine pour Starlink , car l’armée américaine travaille avec diverses sociétés de communication par satellite pour fournir des services dans le pays. Le Pentagone a refusé de préciser les détails du contrat, y compris le prix, la portée et le calendrier. – CNBC

, car l’armée américaine travaille avec diverses sociétés de communication par satellite pour fournir des services dans le pays. Le Pentagone a refusé de préciser les détails du contrat, y compris le prix, la portée et le calendrier. – CNBC Le test ULA déclenche Vulcan dans une étape importante vers le premier lancement : La société a effectué un test de tir de la fusée complète, avec sa paire de moteurs Blue Origin BE-4. Le PDG, Tory Bruno, a déclaré que tout s’était déroulé comme prévu. Le fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos, a félicité ULA pour le test. – Montre

La société a effectué un test de tir de la fusée complète, avec sa paire de moteurs Blue Origin BE-4. Le PDG, Tory Bruno, a déclaré que tout s’était déroulé comme prévu. Le fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos, a félicité ULA pour le test. – Montre Boeing poursuivi par une petite entreprise du Colorado pour vol présumé de propriété intellectuelle et outils contrefaits , qui, selon le procès, ont été utilisés pour des projets de la NASA, notamment la Station spatiale internationale et la fusée Space Launch Systems. Bien que Boeing ait déclaré que le procès « regorge d’inexactitudes et d’omissions », il a refusé de partager les détails. – CNBC

, qui, selon le procès, ont été utilisés pour des projets de la NASA, notamment la Station spatiale internationale et la fusée Space Launch Systems. Bien que Boeing ait déclaré que le procès « regorge d’inexactitudes et d’omissions », il a refusé de partager les détails. – CNBC SpaceX lance la 28e mission cargo pour la NASA, avec son 39e lancement jusqu’à présent cette année. Le booster Falcon 9 de la société a atterri pour la cinquième fois, la capsule Cargo Dragon effectuant sa quatrième mission à ce jour. SpaceX a maintenant envoyé 280 000 livres d’équipage et de fret sur des missions vers et depuis la Station spatiale internationale. – En savoir plus

avec son 39e lancement jusqu’à présent cette année. Le booster Falcon 9 de la société a atterri pour la cinquième fois, la capsule Cargo Dragon effectuant sa quatrième mission à ce jour. SpaceX a maintenant envoyé 280 000 livres d’équipage et de fret sur des missions vers et depuis la Station spatiale internationale. – En savoir plus Blue Origin à « quelques semaines » de la reprise des vols New Shepard , avec le PDG Bob Smith disant que la société termine le processus de préparation de la fusée pour reprendre son vol après l’échec de la cargaison de l’année dernière. Blue Origin continue de travailler avec la FAA pour obtenir l’approbation réglementaire pour lancer à nouveau New Shepard. – SpaceNews

, avec le PDG Bob Smith disant que la société termine le processus de préparation de la fusée pour reprendre son vol après l’échec de la cargaison de l’année dernière. Blue Origin continue de travailler avec la FAA pour obtenir l’approbation réglementaire pour lancer à nouveau New Shepard. – SpaceNews La direction de la NASA exprime ses inquiétudes concernant le calendrier de développement de Starship , avec l’administrateur associé de l’agence, Jim Free, disant qu’il n’est pas certain que la variante lunaire de la fusée soit prête à temps pour la mission Artemis 3, prévue pour la fin de 2025. Free a noté que SpaceX a « beaucoup de lancements » à faire pour démontrer la capacité de la fusée. – SpaceNews

, avec l’administrateur associé de l’agence, Jim Free, disant qu’il n’est pas certain que la variante lunaire de la fusée soit prête à temps pour la mission Artemis 3, prévue pour la fin de 2025. Free a noté que SpaceX a « beaucoup de lancements » à faire pour démontrer la capacité de la fusée. – SpaceNews Intelsat améliore la connectivité en vol de Japan Airlines, installation du système 2Ku d’Intelsat sur 50 avions Boeing, ainsi que sur l’avion Embraer E190 de la compagnie aérienne filiale de JAL. – Intelsat

installation du système 2Ku d’Intelsat sur 50 avions Boeing, ainsi que sur l’avion Embraer E190 de la compagnie aérienne filiale de JAL. – Intelsat Le septième lot de satellites à radiofréquence de HawkEye 360 ​​commence ses opérations, dans ce que la société dit être un « temps record » après le lancement. Ses satellites Cluster 7 ont été lancés le 15 avril et étendent la constellation de la société à 21 satellites. – Oeil de faucon 360

dans ce que la société dit être un « temps record » après le lancement. Ses satellites Cluster 7 ont été lancés le 15 avril et étendent la constellation de la société à 21 satellites. – Oeil de faucon 360 Le fournisseur de services de lancement Rocket Factory Augsburg AG teste l’étage supérieur de la fusée , dans une étape importante, selon la société, a duré un tir de durée complète de 280 secondes. La société européenne se rapproche du premier lancement de sa fusée RFA ONE. – RFA

, dans une étape importante, selon la société, a duré un tir de durée complète de 280 secondes. La société européenne se rapproche du premier lancement de sa fusée RFA ONE. – RFA Planète des images satellite capturent les dommages causés au barrage ukrainien, avec son SkySat montrant de l’eau qui déborde. – Planète

avec son SkySat montrant de l’eau qui déborde. – Planète La start-up d’imagerie satellite Albedo agrandit son personnel et ses installations au Coloradola société prévoyant de lancer son premier satellite en 2025. – SpaceNews

Manœuvres de l’industrie

Firefly acquiert Spaceflight basé à Washington pour un montant non divulgué : Le constructeur de fusées affirme que l’accord renforcera ses activités de lancement, d’engins spatiaux et d’atterrisseurs lunaires. Spaceflight possède des installations de fabrication et de traitement à Bellevue, Washington pour la production et le traitement des engins spatiaux. – Firefly Aérospatiale

: Le constructeur de fusées affirme que l’accord renforcera ses activités de lancement, d’engins spatiaux et d’atterrisseurs lunaires. Spaceflight possède des installations de fabrication et de traitement à Bellevue, Washington pour la production et le traitement des engins spatiaux. – Firefly Aérospatiale Le constructeur de vaisseaux spatiaux York acquiert l’entreprise aérospatiale Emergent pour un montant non communiqué. York affirme que le travail d’Emergent dans le développement, l’intégration et les tests de logiciels renforcera son offre de produits. – Espace York

pour un montant non communiqué. York affirme que le travail d’Emergent dans le développement, l’intégration et les tests de logiciels renforcera son offre de produits. – Espace York Hydrosat, basé à DC, acquiert la société néerlandaise d’informations agricoles IrriWatch , pour un montant non communiqué. Hydrosat prévoit d’utiliser des satellites pour recueillir des données infrarouges thermiques et multispectrales. La société affirme que ses données seront intégrées dans la plateforme d’IrriWatch, qui fournit des mises à jour quotidiennes aux agriculteurs de 62 pays. – Hydrosat

, pour un montant non communiqué. Hydrosat prévoit d’utiliser des satellites pour recueillir des données infrarouges thermiques et multispectrales. La société affirme que ses données seront intégrées dans la plateforme d’IrriWatch, qui fournit des mises à jour quotidiennes aux agriculteurs de 62 pays. – Hydrosat La startup du satellite Lidar Nuview lève 15 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont l’acteur Leonardo DiCaprio : Le cycle a été mené par MaC Venture Capital et rejoint par Broom Ventures, Cortado, Florida Funders, Industrious, Liquid2 et Veto Capital. – Tech Crunch

Le cycle a été mené par MaC Venture Capital et rejoint par Broom Ventures, Cortado, Florida Funders, Industrious, Liquid2 et Veto Capital. – Tech Crunch Viasat remporte le contrat de l’armée de l’air pour fournir des communications par relais satellite dans le cadre du programme ARBALEST de l’AFRL, pour démontrer que l’armée peut se connecter à des satellites sur plusieurs orbites. – Viasat

dans le cadre du programme ARBALEST de l’AFRL, pour démontrer que l’armée peut se connecter à des satellites sur plusieurs orbites. – Viasat Ciel noir remporte un contrat de deux ans auprès d’un client international de la défense, qui, selon la société d’imagerie par satellite, représente un accord de mise à niveau de la station au sol de plusieurs millions de dollars. – Ciel noir

qui, selon la société d’imagerie par satellite, représente un accord de mise à niveau de la station au sol de plusieurs millions de dollars. – Ciel noir Élan signe un accord avec la société d’Internet des objets Apogeo pour mettre neuf satellites en orbite après un lancement en janvier 2024. – Élan

pour mettre neuf satellites en orbite après un lancement en janvier 2024. – Élan Astrobotic s’associe à Westinghouse pour développer la technologie nucléaire spatiale , comme l’utilisation d’une version du microréacteur eVinci de 5 MW pour les engins spatiaux. – Westinghouse

, comme l’utilisation d’une version du microréacteur eVinci de 5 MW pour les engins spatiaux. – Westinghouse d’EchoStar Hughes et OneWeb déploient un partenariat sans fil en vol, car les entreprises proposent la distribution aux compagnies aériennes pour le Wi-Fi. – ÉchoStar

Audacieusement

Iris Lan nommée conseillère générale de la NASA, succédant à Sumara Thompson-King, qui a pris sa retraite en décembre. Avant de rejoindre la NASA, Lan était sous-procureur général adjoint au ministère américain de la Justice. – Nasa

succédant à Sumara Thompson-King, qui a pris sa retraite en décembre. Avant de rejoindre la NASA, Lan était sous-procureur général adjoint au ministère américain de la Justice. – Nasa Celeste Ford rejoint le conseil consultatif de SpiderOak axé sur la cybersécurité : Ford est le fondateur de la société d’ingénierie aérospatiale Stellar Solutions. – AraignéeChêne

: Ford est le fondateur de la société d’ingénierie aérospatiale Stellar Solutions. – AraignéeChêne Melissa Quinn embauchée par Slingshot Aerospace en tant que directeur général de la filiale Seradata. Quinn était auparavant à la tête de Spaceport Cornwall au Royaume-Uni – Fronde Aérospatiale

Sur l’horizon