David Beckham a une fois de plus été ignoré par la liste des honneurs du Nouvel An, bien qu’il ait été chaudement averti en raison de son service au sport et à plusieurs organismes de bienfaisance.

Et cela survient sept ans après qu’un camouflet similaire aurait déclenché une série de courriels furieux entre Beckham, 45 ans, et son homme de relations publiques de longue date Simon Oliveira.

Après avoir aidé à faire face aux Jeux olympiques de Londres et consacré une grande partie de son temps à des organisations caritatives telles que l’UNICEF, beaucoup s’attendaient à ce que l’ancien footballeur devienne Sir en 2014.

Mais il a été affirmé que son implication dans un programme de financement de films que HMRC considérait comme une évasion fiscale avait soulevé un « drapeau rouge » et réduit ses chances.







(Image: PA)



Il n’y avait aucune suggestion d’actes répréhensibles de la part de ceux qui ont investi dans le programme Ingenious Media, et dans les courriels divulgués en 2017, Beckham a apparemment déclaré à Oliveira, « tout est au-dessus du tableau ».

Et l’année suivante, il a payé 12,7 millions de livres d’impôts selon le Sunday Times Tax List, le plaçant ainsi que sa femme Victoria au 49e rang des 50 plus gros contribuables du pays.

Mais après que son nom ait été notoirement absent de la liste de 2014, les e-mails prétendant provenir de Beckham ont été publiés par le site Web Football Leaks – l’équivalent sportif de Wikileaks.

En eux, David se serait lancé dans une diatribe de colère à propos du camouflet perçu, qualifiant le comité de «tas de c ****» et le système des honneurs de «f ** king blague».

Il a apparemment écrit: « Je n’attendais rien de moins. C’est une honte pour être honnête et si j’étais américain, j’aurais eu quelque chose comme ça il y a 10 ans. »

David aurait également demandé pourquoi la chanteuse classique Katherine Jenkins avait reçu un OBE pour «chanter au rugby et aller voir les troupes en plus de prendre de la coke. F ** king blague».







(Image: Getty)



En réponse, le porte-parole de Katherine a déclaré que la chanteuse avait reçu l’honneur pour ses services à la charité et à la musique et qu’elle avait «courageusement admis publiquement» avoir expérimenté la cocaïne en tant qu’étudiante au début de la vingtaine.

Son directeur, le professeur Jonathan Shalit, a déclaré au Sun: «Je dis que Katherine a reçu un OBE pour ses services à la musique et à la charité.

« En ce qui concerne la prise de coca que Katherine a courageusement admise publiquement avec une grande honnêteté – c’était alors qu’elle était au début de la vingtaine et étudiait encore, plus d’une décennie avant qu’elle ne reçoive son OBE et ne commence sa carrière d’enregistrement. »

David a également semblé refuser la suggestion d’Oliveira de donner 1 million de dollars à un événement de l’UNICEF, se plaignant: « L’argent f *** ing est à moi. »

David est ambassadeur de bonne volonté de l’organisme de bienfaisance depuis 2003 et a lancé son 7 fonds pour l’UNICEF en 2015.

Répondant aux courriels, un porte-parole de l’organisme de bienfaisance a déclaré: «David a personnellement donné des fonds importants».

À l’époque, le représentant de Beckham a déclaré que les e-mails avaient été « trafiqués », déclarant au Daily Mail: « Cette histoire est basée sur du matériel obsolète sorti de son contexte d’e-mails privés piratés et trafiqués d’un serveur tiers et donne une image délibérément inexacte. . «

Et face à la fuite, un ami de la star a confié au Mirror Beckham qu’il regrettait d’avoir envoyé les messages mais l’avait fait « dans le feu de l’action ».

« Vraiment, il n’était pas aussi vitriolique que ça, mais vous dites certaines choses en privé et dans le feu de l’action », a déclaré la source.

«Pour être honnête, il a le sentiment d’avoir tellement donné à son pays. Et parfois, vous dites des choses en privé que n’importe qui dirait et vous ne le pensez pas vraiment.

«Bien qu’il ait été frustré par ces courriels, il en était trop au moment où il les a envoyés.

«Obtenir la chevalerie n’est pas le but de son travail. Il se fiche de savoir s’il obtient la chevalerie ou non.