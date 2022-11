Les funérailles prévues pour la semaine prochaine pour les frères et sœurs tués dans un accident de voiture à Halloween dans le canton de Campton – Shaw Local

Une célébration de la vie et un service commémoratif pour les frères et sœurs tués dans un accident de voiture à Halloween auront lieu la semaine prochaine.

Selon une nécrologie envoyée au Kane County Chronicle par la mère de Grace et Emil Diewald, Wendy Diewald, la célébration de la vie de ses enfants aura lieu de 16 h à 19 h le vendredi 11 novembre à l’église Lord of Life, 40W605 Route 38 , Elburn, avec un service commémoratif pour les deux à 11 h le samedi 12 novembre au même endroit.

Grace, 20 ans, et Emil, 19 ans, étaient passagers d’un SUV qui a heurté un autobus scolaire arrêté occupé sur Empire Road près de Kingswood Drive juste après 15 h 30 le 31 octobre. Ils ont tous deux été déclarés morts sur les lieux, tandis que le 18 ans -le vieux conducteur et un autre passager, une jeune fille de 17 ans, ont été transportés à l’hôpital pour leurs blessures. Aucun des enfants ni le conducteur du bus scolaire du district 301 de l’école primaire de Lily Lake n’ont été blessés.

Grace et Emil Diewald étaient tous deux de récents diplômés de la Central High School de Burlington et des résidents de St. Charles non constituée en société.

Selon la nécrologie, Emil était “un casse-cou espiègle et adorait faire des tours sur son skateboard et son scooter”.

Emil Diewald avec son amie Lauren Head avant d’aller au retour à la maison 2019 du Central High School, prétendant être son rendez-vous pour la photo. Emil et sa sœur Grace ont tous deux été tués dans un accident de voiture le 31 octobre 2022. (Photo fournie par Lauren Head)

« C’était un grand ami, frère, fils, oncle et cousin ; et a donné les meilleurs câlins et câlins. C’était un gentleman et il faisait toujours passer les gens qu’il aimait en premier », indique la nécrologie.

La nécrologie indiquait également que Grace était une pom-pom girl du lycée et avait été acceptée dans l’équipe d’encouragement et à l’Université du Wisconsin-Milwaukee.

“Grace était si gentille avec tous ceux qu’elle rencontrait. Elle était une grande amie, fille, sœur, tante et cousine. Elle écrivait toujours de longues lettres significatives à toute sa famille pour Noël. Elle a toujours su vous faire sentir bien dans votre peau. Elle s’est fait des amis partout où elle allait et était si géniale avec les enfants », a déclaré la nécrologie.