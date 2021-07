Les funérailles nationales de l’acteur légendaire commencent, des photos font surface sur les réseaux sociaux

L’acteur légendaire Dilip Kumar n’est plus. Le roi de la tragédie de Bollywood a rendu son dernier soupir aujourd’hui à 98 ans. La nouvelle de sa disparition a été partagée par son ami de la famille Faizal Farooqui. Plus tard, les photos ont fusionné d’une Saira Banu accablée de chagrin accompagnant son mari, le dernier acteur Kumar de Dilip reste mortel chez eux.

La nouvelle de la mort de Dilip Kumar a profondément attristé toute la fraternité cinématographique qui s’est adressée aux médias sociaux pour présenter ses condoléances. Des célébrités telles que Shah Rukh Khan, Karan Johar, Ranbir Kapoor et Ajay Devgn sont arrivées à la résidence de Kumar pour lui rendre un dernier hommage.

Il a été annoncé que le regretté acteur Dilip Kumar aurait des funérailles nationales, dont les procédures ont déjà commencé. Dans une vidéo partagée par Faizal Farooqui, on peut voir Kumar drapé dans le drapeau tricolore indien. La vidéo montre également Saira Banu debout près de la dépouille mortelle de l’acteur légendaire.

Protocoles funéraires d’État – #DilipKumar saab se drapant du beau tricolore. pic.twitter.com/fmYMdJLOBD – faisal farooqui (@FAISALmouthshut) 7 juillet 2021

Les funérailles nationales auront lieu à 17 heures aujourd’hui (7 juillet) à Santacruz à Mumbai.

La famille et les amis de l’acteur vétéran Dilip Kumar se réunissent à sa résidence avant ses funérailles nationales, qui auront lieu aujourd’hui à 17 heures à Santacruz, Mumbai. L’acteur est décédé ce matin à l’âge de 98 ans. pic.twitter.com/eY9wh2XQZn – ANI (@ANI) 7 juillet 2021

En parlant de la contribution de Dilip Kumar au cinéma indien, sa carrière s’est étendue sur plus de six décennies. Il a joué dans plus de 65 films au cours de sa carrière et est connu pour ses rôles emblématiques dans des films comme ‘Devdas’ (1955), ‘Naya Daur’ ( 1957), ‘Mughal-e-Azam’ (1960), ‘Ganga Jamuna’ (1961), ‘Kranti’ (1981) et ‘Karma’ (1986). Son dernier film était ‘Qila’, sorti en 1998. Il laisse maintenant dans le deuil sa femme et acteur vétéran Saira Banu.