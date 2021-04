Les funérailles du PRINCE Philip seront diffusées dans le pays à la télévision samedi prochain, avec Charles menant une procession à la chapelle du château de Windsor, a révélé le palais de Buckingham aujourd’hui.

Le prince Harry assistera aux funérailles de 15 heures – qui commenceront par une minute de silence nationale – mais il a été conseillé à Meghan Markle de ne pas survoler en raison de sa grossesse.

Les détails de l’opération Forth Bridge – ce qui se passe après la mort du duc d’Édimbourg – ont été publiés aujourd’hui Crédit: Getty – Piscine

L’Iron Duke est décédé hier à Windsor – après des décennies de service aux côtés de la reine Crédit: PA: Press Association

Les Britanniques ont laissé des fleurs et des messages de soutien à la famille à l’extérieur du palais de Buckingham Crédit: Reuters

Les responsables disent qu’il y aura une minute de silence nationale à 15 heures avant le début du service à la chapelle St George.

Et, conformément aux souhaits du duc, il sera inhumé lors d’un cérémonial – plutôt que d’un enterrement d’État.

Il n’y aura pas de procession publique en raison des restrictions de Covid, et l’ensemble du service aura lieu dans l’enceinte du château. Le corps de Philip repose actuellement dans la chapelle privée de Windsor.

Son cercueil sera déplacé à l’entrée officielle du château samedi prochain par un groupe de porteurs des Grenadier Guards – le régiment d’élite de la Queen’s Company à Windsor.

Le cercueil sera ensuite transporté à la chapelle par un Land Rover spécialement modifié.

HARRY POUR VOLER À LA MAISON POUR LE SERVICE SEUL

Fait touchant – et peut-être pas de façon inattendue – le duc lui-même a participé à la conception du véhicule qui le transportera à la chapelle.

Le service funèbre commencera lorsque le cercueil sera introduit, et seules 30 personnes seront autorisées à y assister en vertu des lois Covid.

Les personnes exerçant des fonctions lors des funérailles ne sont pas incluses dans ce nombre.

Pendant ce temps, la reine a approuvé la recommandation de Boris Johnson d’instaurer une période de deuil national, qui a commencé hier et se poursuivra jusqu’au 17 avril.

La famille royale observera deux semaines de deuil.

Il vient comme:

Les détails sur les jours à venir, ainsi que les arrangements funéraires du duc, ont été révélés après que la reine a confirmé hier avec « une profonde tristesse » la mort de son « mari bien-aimé ».

Philip est décédé au château de Windsor à l’âge de 99 ans après avoir déclaré qu’il «n’avait pas hâte d’avoir 100 ans».

Il a passé ses derniers jours à profiter du soleil – et, fidèle à son habitude, à insister pour prendre soin de lui plutôt que de compter sur des aides.

Il a refusé de porter son appareil auditif et aurait réprimandé le personnel qui avait mis un fauteuil roulant dans ses chambres privées.

Il est entendu qu’il est tombé gravement malade jeudi soir. Mais toute discussion sur le retour à l’hôpital aurait été rejetée par la reine.

Le prince Philip avait récemment été démis de ses fonctions après son plus long séjour. Il avait subi une intervention chirurgicale pour une maladie cardiaque.

L’Iron Duke a spécifiquement demandé un minimum de tracas en ce qui concerne ses arrangements funéraires – et il n’avait aucun désir de funérailles d’État.

Le comte et la comtesse de Wessex ont parlé de la force de la reine en quittant le château de Windsor Crédit: PA

Il y aura de la place pour seulement 30 personnes en deuil au service en raison des règles de Covid Crédit: Alamy

Harry, qui est connu pour avoir énormément aimé son grand-père, reviendra – bien que Meghan Markle enceinte ait été informée de rester aux États-Unis. Crédit: News Group Newspapers Ltd

Si Philip était mort à un moment où la bataille du Royaume-Uni contre le coronavirus était terminée, des milliers de personnes se seraient rendues à Londres et à Windsor pour une procession militaire avec son cercueil.

Selon ces plans, son cercueil aurait été déplacé de Windsor au St James’s Palace à Londres, avant d’être transporté dans les rues sur un chariot de fusil.

Il y avait également des instructions pour une procession de cortège de 26 milles de retour à Windsor ce jour-là, permettant aux personnes en deuil de aligner les rues et de présenter leurs derniers respects.

Mais dans le cadre de la deuxième étape de la feuille de route du Premier ministre hors du verrouillage, les services funéraires ne peuvent être suivis que par un maximum de 30 personnes.

Au lieu de cela, Philip sera inhumé à la fin d’un service privé.

La cérémonie poignante se terminera par le transport de son corps dans le caveau royal de la chapelle Saint-Georges, où il attendra de retrouver sa femme bien-aimée.

La chapelle est l’endroit où Meghan et Harry se sont mariés en 2018.

Les membres du public seront invités à rester à la maison pour pleurer à la suite de la pandémie, bien que l’ensemble du service soit diffusé à la télévision.

Les funérailles réduites signifient que la reine a dû faire face à des décisions difficiles quant à savoir qui peut y assister – comme il était initialement prévu pour 800 invités.

Il y a eu des spéculations sur qui composera les 30 derniers.

Dans ses derniers jours, le duc aurait profité du soleil après sa sortie de l’hôpital Crédits: Getty – Contributeur

Sa mort a provoqué une vague d’hommages de personnalités publiques, dont Barack Obama Crédit: AFP

Et la reine a partagé son chagrin à la mort de sa « force et de rester » au cours des 73 dernières années Crédits: Getty – Contributeur

Les funérailles télévisées auront lieu samedi prochain

Les quatre enfants de la reine et leurs conjoints – le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, la princesse royale et le vice-amiral Sir Timothy Laurence, le duc d’York et le comte et la comtesse de Wessex – seront sans aucun doute présents.

La reine et Philip ont également eu huit petits-enfants: Peter Phillips, Zara Tindall, le duc de Cambridge, le duc de Sussex, la princesse Béatrice, la princesse Eugénie, Lady Louise Windsor et le vicomte Severn.

La duchesse de Cambridge, en tant que future reine, devrait également y assister.

Les autres conjoints des petits-enfants – Mike Tindall, Jack Brooksbank et Edoardo Mapelli Mozzi – peuvent venir soutenir leurs femmes, mais la reine pourrait, étant donné qu’ils ne sont pas des membres de la famille royale aînés, décider d’inclure à la place d’autres parents ou membres de la famille.

Et il a été confirmé que Meghan enceinte a été informée de rester à Los Angeles, bien qu’elle veuille soutenir le prince Harry pour le service.

Plus tôt dans la journée, la reine a partagé un hommage photo touchant à son mari de 73 ans.

Sa Majesté a qualifié le prince Philip de «ma force et de rester toutes ces années» dans un discours qu’elle a prononcé pour célébrer leur anniversaire de mariage en or en 1997.

Au cours du toast, Sa Majesté a déclaré: « Il a tout simplement été ma force et je suis resté toutes ces années, et moi, ainsi que toute sa famille, et ce pays et bien d’autres, lui devons une dette plus grande qu’il ne le prétendrait jamais ou nous le saurons jamais. «

Philip était le soutien de la reine en public lors des moments nationaux les plus importants – et au fil des ans, il a effectué 22 219 engagements en solo et des milliers d’autres aux côtés du monarque.

Mais c’était aussi la personne qui la connaissait le mieux.

Un secrétaire privé a dit un jour: «Le prince Philip est le seul homme au monde qui traite la reine simplement comme un autre être humain.

L’ADIEU DE LA REINE À SA ‘FORCE ET SÉJOUR’

« C’est le seul homme qui le peut. »

Lui et Elizabeth se sont mariés en 1947 à l’abbaye de Westminster – et le leur était un mariage durable basé sur l’amour.

Au fil des ans, d’innombrables photos ont été prises montrant le couple en train de rire ensemble, même lors des occasions les plus formelles.

Et – défiant son image publique difficile – ses surnoms pour elle incluaient «Lilibet», «Darling» et «Sausage».

Le couple royal a eu quatre enfants ensemble – Charles, prince de Galles, né en 1948; Anne, princesse royale, née en 1950; Andrew, duc d’York, né en 1960; et Edward, comte de Wessex, né en 1964.

Ils ont huit petits-enfants: le prince William, le prince Harry, Peter Phillips, Zara Phillips, la princesse Beatrice, la princesse Eugénie, Lady Louse Windsor et James, le vicomte Severn.

Ils ont huit autres arrière-petits-enfants, dont Savannah Phillips, Isla Phillips, Prince George, Mia Tindall, la princesse Charlotte, le prince Louis, Lena Tindall, Archie Mountbatten-Windsor et August Philip Brooksbank.

Leur dernier arrière-petit-fils August, le fils de la princesse Eugénie et de son mari Jack, a reçu le deuxième prénom Philip en l’honneur du duc d’Édimbourg.

Le 11 à se coucher dans la voûte Par James Somper DIX monarques ont été enterrés à la chapelle St George où se reposera le prince Philip – y compris le roi Tudor Henry VIII. Il a été fondé par Édouard III en 1348 et sa construction, réalisée par Édouard IV, a commencé en 1475. Henry VIII l’a achevé en 1528 et il est enterré dans le cahier de la chapelle avec Jane Seymour, sa troisième épouse. Charles I y repose également. Le Royal Vault en dessous est le lieu de repos du roi George III et du roi George IV. Le père de la reine, le roi George VI, est enterré avec son épouse, la reine Elizabeth la reine mère, dans la chapelle commémorative du roi George VI. Les cendres de la fille de la princesse Margaret sont également présentes. La chapelle St George a également accueilli la bénédiction de l’union du prince Charles avec Camilla.