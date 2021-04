Les funérailles du PRINCE Philip pourraient être l’occasion pour le prince Harry de réparer les « dommages profonds » de son entretien révélateur avec Meghan Markle avec Oprah Winfrey, selon des experts royaux.

Le duc de Sussex – qui est «uni dans le chagrin» avec sa famille – envisage de retourner au Royaume-Uni pour le service après des entretiens avec le prince Charles.

🔵 Lisez notre blog en direct pour les toutes dernières nouvelles sur La mort du prince Philip…

Le prince Harry doit rentrer au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip, mais on ne sait pas si Meghan Markle – qui est enceinte – pourra Crédit: News Group Newspapers Ltd

Les funérailles du duc d’Édimbourg pourraient offrir à Harry une chance de guérir les « dommages profonds » de son entretien avec Meghan à Oprah, selon des experts royaux Crédit: Reuters

Ce serait la première fois que le prince Harry se retrouve face à face avec sa famille depuis que lui et Meghan se sont assis pour leur entretien explosif le mois dernier – et son premier voyage à la maison depuis qu’il a quitté la vie royale et déménagé en Californie.

Cependant, alors qu’Harry est sur le point de revenir, on ne sait actuellement pas si Meghan – qui est enceinte du deuxième enfant du couple – pourra le rejoindre, même si elle voudrait être à ses côtés.

Deux experts royaux pensent que les funérailles à venir du duc d’Édimbourg pourraient offrir à Harry une chance de guérir toute faille que l’interview aurait pu causer.

L’auteur Penny Junor dit qu’elle pense que la famille «se rassemblera» pour le bien de la reine.

« J’espère que si quelque chose de bon peut sortir de la mort du duc, ce sera que cela rapproche la famille », a-t-elle déclaré à MailOnline.

« Mais clairement, il y a beaucoup de blessures de tous les côtés, et j’imagine qu’ils auront tous peur de se revoir.

« Avec de la chance, leur désir de soutenir la reine et de se rassembler pour elle, ce que le duc aurait voulu, j’en suis sûr, gagnera la journée. »

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré qu’une « démonstration d’unité » est vitale pour rétablir les relations après les remarques « très dommageables » faites dans l’interview d’Oprah.

Il a déclaré à la sortie: «Harry voudra sans aucun doute être là et cela pourrait lancer un processus qui a aidé à guérir la fracture royale actuelle.

« Son grand-père l’accueillirait sans aucun doute si la monarchie, l’institution qu’il a passé sa vie à soutenir, était renforcée par le début d’une réconciliation qui a commencé après sa mort. »

Le prince Philip est décédé au château de Windsor vendredi à l’âge de 99 ans Crédit: PA

La famille royale dans la chapelle St George, au château de Windsor, pour le mariage de Harry et Meghan en 2018

Le duc de Sussex ferait des plans immédiats pour rentrer en Grande-Bretagne.

Des sources ont déclaré au Daily Mirror que le duc de Sussex s’était entretenu avec plusieurs membres de sa famille après la mort du prince Philip vendredi, dont le prince Charles.

Une autre source a déclaré au journal qu’Harry avait parlé à ses cousins ​​Béatrice et Eugénie – et avait déclaré qu’il retournerait en Grande-Bretagne.

L’initié a déclaré au Mirror: « Il a dit qu’il voulait être avec tout le monde et qu’il prenait déjà des dispositions pour rentrer à la maison. »

L’Association de la presse très respectée a également rapporté qu’il est « probable qu’Harry fera partie du petit nombre de personnes en deuil » au service privé.

Meghan, 39 ans, est actuellement enceinte et doit sans aucun doute se faire conseiller par des médecins avant de se lancer dans le vol de 12 heures au départ de la Californie.

Le couple a rendu un hommage poignant au grand-père de Harry vendredi après-midi, laissant un message sur leur site Web Archewell.

Une source proche de la famille a déclaré vendredi à DailyMail.com: «Harry fera absolument tout son possible pour retourner au Royaume-Uni et être avec sa famille.

«Il ne voudra rien de plus que d’être là pour sa famille, et en particulier sa grand-mère, pendant cette période horrible.

« Meghan est manifestement enceinte, elle devra donc demander conseil à ses médecins pour savoir si elle peut voyager en toute sécurité, mais je pense qu’Harry ira certainement. »

La reine et le prince Philip étaient mariés depuis 73 ans Crédit: AP

Le duc d’Édimbourg est décédé «paisiblement» au château de Windsor vendredi à l’âge de 99 ans après avoir été aux côtés de la reine pendant plus de 70 ans – avec la famille royale maintenant en deuil.

Et, selon des initiés, Harry se prépare maintenant à rentrer pour être avec eux pour la première fois depuis qu’il a quitté le Royaume-Uni en mars 2020.

Une source royale a déclaré au New York Post: «Harry était extrêmement proche de son grand-père.

« Il sera, bien sûr, là, peu importe la difficulté des relations entre les Sussex et la famille. »

Le corps du duc d’Édimbourg reposera au château de Windsor avant les funérailles dans la chapelle St George – où Harry et Meghan se sont mariés en 2018.

En tant qu’époux de la reine, le royal dévoué a droit à des funérailles nationales mais n’en recevra pas – une décision que le duc a prise avant sa mort.

Au lieu de cela, il recevra des funérailles militaires, avec un service privé tenu à la chapelle St George à Windsor et un enterrement à Frogmore Gardens.

Le public a été exhorté à rester à l’écart en raison de la menace de coronavirus.

Le duc d’Édimbourg est décédé quelques semaines à peine après que Meghan et Harry aient accordé une interview choquante à Oprah Winfrey, alléguant le racisme au sein de la famille royale.

Le couple a tristement quitté le Royaume-Uni et ses fonctions royales en mars 2020 pour poursuivre une «vie privée» de l’autre côté de l’Atlantique.

Meghan Markle et le prince Harry ont quitté la vie royale et ont déménagé en Californie Crédits: Getty Images – Getty

Il est rapporté qu’Harry s’est récemment auto-isolé dans son manoir de LA juste pour pouvoir revenir en arrière si la santé de son grand-père se détériorait.

Au cours de leur entretien à Oprah, le couple a raconté comment ils s’étaient rapprochés de la reine malgré les informations faisant état de tensions après avoir quitté le cabinet.

Et ils ont dit qu’ils avaient été en contact étroit avec le monarque lorsque Philip a été admis à l’hôpital plus tôt cette année.

Meghan a déclaré à la reine du chat: « Ce matin, je me suis réveillée plus tôt que H et j’ai vu une note d’un membre de notre équipe au Royaume-Uni disant que le duc d’Édimbourg était allé à l’hôpital.

« Mais je viens de décrocher le téléphone et j’ai appelé la reine juste pour m’enregistrer. »

Philip a passé un mois à l’hôpital et a subi une chirurgie cardiaque après avoir souffert d’une infection plus tôt cette année.

Il a ensuite été libéré le mois dernier, ramené au château de Windsor où il est décédé tragiquement vendredi matin.

Le palais de Buckingham a déclaré qu’il « se joindrait désormais aux gens du monde entier pour pleurer sa perte ».

Un communiqué du palais a déclaré: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg.

«Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.

« D’autres annonces seront faites en temps voulu. La famille royale se joindra aux gens du monde entier pour pleurer sa perte. »

OPRAH TELL-ALL

Au cours de l’interview d’Oprah, Meghan a également affirmé que leur fils Archie n’avait pas été fait prince après « des inquiétudes et des conversations » sur « la noirceur » de sa peau à sa naissance.

La duchesse de Sussex a déclaré qu’il y avait eu des conversations avec Harry et un membre de la « famille » au sujet de leur fils à naître et de la couleur de sa peau – et « ce que cela signifierait ou ressemblerait ».

Mais l’homme de 39 ans a refusé de dire qui avait lancé ces conversations, affirmant que ce serait « dommageable » pour eux.

Le prince Harry a déclaré qu’il « ne partagerait jamais » tous les détails de la discussion, mais qu’on lui a demandé au début de sa relation avec Meghan, à quel point la peau de leurs enfants pourrait être sombre.

problèmes de caillot

Mais Oprah Winfrey a révélé plus tard que ce n’était PAS la reine ou le duc d’Édimbourg qui avait fait le commentaire sur la peau d’Archie.

Elle a déclaré à CBS This Morning: «Il ne partageait pas l’identité avec moi mais il voulait être sûr que je savais, et si j’avais l’occasion de la partager, que ce n’était pas sa grand-mère ou son grand-père qui faisaient partie de ces conversations.

« Il ne m’a pas dit qui faisait partie de ces conversations. »