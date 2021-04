La confiance du prince

Les funérailles du PRINCE Philip ont été l’occasion idéale d’établir une trêve.

Après un an de guerre civile royale, culminant avec la catastrophe d’Oprah, ce fut une journée de réflexion sobre et peut-être la naissance d’un avenir plus pacifique.

Les funérailles du prince Philip ont été l’occasion idéale d’établir une trêve royale Crédits: pixel8000

On ne peut que ressentir pour William, ne plus pouvoir faire confiance à son frère Harry Crédit: AP

Ca ne va pas arriver.

C’était toujours un risque pour William, Kate et les autres Royals que tout ce qu’ils disaient soit divulgué.

L’interview d’Oprah a révélé à quel point les conversations privées relayées par Harry à Meghan se retrouvent facilement à la télévision, que ce soit d’elle personnellement ou via des amis préférés.

Après tout, le seul argument de vente des Sussex est ce qu’ils peuvent dire à l’Amérique sur les Royals.

Même leurs fans américains ne se soucient pas beaucoup de ce qu’ils pensent de quoi que ce soit d’autre – comme nous soupçonnons que les podcasteurs réveillés sont sur le point de le découvrir.

Nous ne pouvons que ressentir pour William, ne plus pouvoir faire confiance à son frère.

Quel désastre Harry a provoqué.

Eco vs ego

Qui fait le plus pour l’environnement?

Boris Johnson et Joe Biden, propulsant leurs nations vers un avenir plus vert à une vitesse considérable (et peut-être irréalisable)?

Boris Johnson prend la parole lors d’un sommet sur le changement climatique depuis Downing Street Crédit: AFP

Ou Extinction Rebellion, brisant à nouveau les fenêtres des banques comme des tout-petits dérangés et en quête d’attention?

Le Sun doute que Boris et Biden puissent réaliser les réductions de carbone qu’ils ont promis hier sans difficultés économiques ni désastre politique. Mais au moins, le Premier ministre le vend de la bonne manière.

Si la révolution écologique peut être une mine d’or économique créatrice d’emplois n’impliquant pas d’impôts dissuasifs, de coûts paralysants ou de décrets alimentaires, le public la soutiendra.

Mais à quoi la foule XR, de plus en plus insignifiante, s’imagine-t-elle contribuer lorsque chaque «protestation» infantile repousse davantage les gens ordinaires?

Ces hippies de la classe moyenne se sont livrés trop longtemps.

La Chine vacille

L’énorme réduction de 95% de notre aide à la Chine se fait attendre depuis des années.

Quel dommage La position admirablement dure du ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, et celle du Parlement hier, ne sont pas égalées par tous nos alliés.

La Grande-Bretagne a réduit son aide à la Chine de 95% à moins d’un million de livres Crédit: PA

La Nouvelle-Zélande refuse de condamner Pékin via l’alliance de sécurité Five Eyes à laquelle nous appartenons tous les deux. Il veut respecter les «traditions» de la Chine.

Celles-ci semblent maintenant inclure l’asservissement des musulmans, l’écrasement de la démocratie, le piratage mondial et l’imposition de sanctions aux députés britanniques critiquant le régime.

Les Kiwis protègent leurs exportations chinoises. Pas une position héroïque, n’est-ce pas?

Course aux armements

Le conseil Covid de l’UE a été dingue.

Mais quand il dit que les gens piqués devraient maintenant être autorisés à serrer leurs rellies dans leurs bras, qui discuterait? Les risques sont minimes.

Les conseils de Covid de l’UE ont été dingues Crédit: AP

Et ça, PM? Embrassez la liberté!