Le prince Philip, pionnier de l’ECO, devrait recevoir des funérailles vertes – avec un Land Rover électrique portant un cercueil en laine.

Les responsables du palais ont envisagé d’utiliser le cercueil de 900 £ pour le duc, qui a été parmi les premiers à mettre en évidence le changement climatique dans les années 1950.

Le duc effectuera son dernier voyage à l'arrière d'un Land Rover spécialement adapté pour l'envoi de 15 heures samedi

Dans un autre clin d’œil aux références écologiques du duc d’Édimbourg, le Land Rover Defender 130 Gun Bus modifié qu’il a aidé à concevoir devrait être un hybride.

Et les pompes funèbres choisies – Leverton and Sons – étaient des membres fondateurs de l’Association of Green Funeral Directors et utilisaient le premier corbillard entièrement électrique de Grande-Bretagne.

La société basée à Londres avait auparavant organisé les funérailles de la princesse Diana en 1997.

AW Hainsworth, basé à Leeds, qui fabrique des cercueils en laine, entretient une relation de longue date avec la famille royale et a confectionné les uniformes militaires portés par le prince William et Harry lors de leurs mariages.

Hier soir, le réalisateur Thomas Hainsworth a déclaré: «J’ai rencontré le duc d’Édimbourg à plusieurs reprises.

«Une fois, c’était au Queen’s Award for Innovation où je me suis présenté et expliqué que j’étais dans le textile. Il a répondu en disant: «Oh oui, une industrie en voie de disparition, n’est-ce pas?». »

Le Land Rover Defender 130 Gun Bus modifié que le prince Philip a aidé à concevoir devrait être un hybride

Le prince Charles a invité Hainsworth’s à exposer à sa Garden Party pour faire une différence en 2010 pour encourager la durabilité.

Dans un discours, il a plaisanté: «J’ai découvert une entreprise qui fabrique un cercueil en laine – des cercueils, mesdames et messieurs, à tomber par terre.»

La directrice des ventes Rachel Hainsworth a déclaré: «Il a aimé le fait que les cercueils soient respectueux de l’environnement, mais aussi le fait qu’en utilisant de la laine britannique, nous soutenons les agriculteurs britanniques.»

Fabriqué à partir de trois toisons, chaque cercueil est doté d’une doublure en coton et est 100% biodégradable.

Les cercueils en laine ont été utilisés dès le 17ème siècle, mais Hainsworth a décidé de réinventer l’idée et a depuis déposé un brevet dessus.

Le duc effectuera son dernier voyage à l'arrière d'un Land Rover spécialement adapté pour l'envoi de 15 heures samedi.

Son cercueil sera drapé de son étendard personnel. Une couronne et sa casquette navale et son épée seront sur le dessus.

Les responsables du palais ont envisagé d'utiliser le cercueil de 900 £ pour le duc, qui a été parmi les premiers à mettre en évidence le changement climatique dans les années 1950.

Les Royals seniors, y compris le prince Charles, marcheront derrière lors d’une procession de huit minutes jusqu’à la chapelle St George du château de Windsor.

Les princes William et Harry devraient le rejoindre, ainsi que la princesse Anne et les princes Edward et Andrew.

Les canons seront tirés par la Royal Horse Artillery de la King’s Troop à chaque minute de la procession.

En plus des funérailles de la princesse Diana, les pompes funèbres Leverton and Sons ont également participé à des arrangements pour la reine mère, la princesse Margaret, Lady Thatcher et George Michael.

Le directeur de la société Clive Leverton, la septième génération d’une entreprise familiale de huit générations, a déclaré: «Vous voyez quelqu’un qui a toujours été dans les journaux, puis vous voyez son cadavre devant vous. Mais nous ne sommes pas là pour pleurer.

«C’était la même chose avec Diana, même si c’était assez traumatisant à cause des circonstances.

«J’ai dû aller à Paris et récupérer le corps. Et c’était une jeune femme dynamique, une mère avec une jeune famille qui avait été dans un terrible accident de voiture. Nous avons dû agir sous instruction très rapidement.

Harry et William assisteront aux funérailles, bien que Meghan Markle, enceinte, ait été conseillée par les médecins de rester chez elle à Los Angeles.

Pendant les funérailles, la reine pourra se tenir près de ceux qui sont dans sa bulle personnelle et être réconfortée par ceux-ci

Levertons a été fondée à St Pancras, au centre de Londres, en 1763. En 1888, l’entreprise a déménagé à Camden, à proximité.

Ses bureaux sont tapissés de portraits de famille, tandis que les étagères sont remplies de registres en cuir rouge craquelé contenant les noms de ceux qu’ils ont enterrés depuis 1896.

Les initiés disent que les plans pour les funérailles du duc – baptisé Operation Forth Bridge – sont en place depuis «quelques années».

Mais l’année dernière, ils ont été redessinés à la hâte au milieu de la pandémie de Covid.

Cela signifie qu’une grande partie de la pompe et de la cérémonie sera réduite avec seulement 30 invités autorisés à la chapelle St George. Les plans révisés ont été approuvés par la reine et seront exécutés avec une précision militaire, y compris une minute de silence dans tout le pays à 15 heures.

Les personnes en deuil devront porter des masques faciaux et une distance sociale partout.

La reine, cependant, pourra se tenir près de ceux qui sont dans sa bulle personnelle et être réconfortée par ceux-ci.

Le duc d'Édimbourg est décédé vendredi – après des décennies de service au Royaume-Uni

Le public est invité à rester à l’écart de l’événement et à regarder à la télé à la maison.

Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré: «La pandémie de Covid-19 nous a bien sûr obligé à apporter des adaptations significatives aux arrangements originaux pour les funérailles de Son Altesse Royale.

«Cependant, nous sommes certains que cette occasion ne sera pas moins un adieu à Son Altesse Royale, marquant son devoir et son service importants envers la nation et le Commonwealth.

« Malgré ces changements nécessaires, ils reflètent toujours très bien les souhaits personnels du duc. »

Une période de deuil national a commencé vendredi et se terminera après les funérailles.

Cela signifie que les Union Jacks resteront en berne.

Les membres de la famille royale et leurs ménages observeront une période de deuil de deux semaines et porteront des «bandes de deuil» tout en entreprenant des engagements.

La reine et le prince Philip se sont mariés pendant plus de sept décennies