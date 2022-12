Les funérailles du pape émérite Benoît XVI se tiendront jeudi sur la place Saint-Pierre, sous la présidence du pape François

Le pape François célébrera les funérailles du défunt pape émérite Benoît XVI la semaine prochaine après le décès samedi du pape à la retraite.

Le Vatican a annoncé le décès du pape émérite Benoît XVI samedi à 9h34. Il avait 95 ans.

Le corps de Benoît XVI est actuellement détenu au monastère Mater Ecclesiae de la Cité du Vatican, où il a passé la majeure partie de sa vie après la papauté.

Le 2 janvier, son corps sera déplacé pour être vu par les fidèles à la basilique Saint-Pierre. Conformément à la tradition, le corps du pape décédé sera exposé au public pour permettre aux personnes en deuil de prier pour le pontife mardi et mercredi.

Le 5 janvier, le pape François présidera les funérailles du défunt pontife sur la place Saint-Pierre, a déclaré le Vatican.

Le service sera ouvert au public et le Vatican a fourni des contacts aux catholiques du monde entier souhaitant concélébrer la messe à distance.

Benoît a été élu à la papauté en 2005. Il a affirmé plus tard qu’il avait prié pour ne pas être choisi tout au long du conclave, mais a été forcé d’accepter ce qu’il croyait être Dieu l’appelant à un plus grand service.

En février 2013, à 85 ans, Benoît XVI est devenu le premier pape depuis des siècles à démissionner de son poste.

“J’ai acquis la certitude que mes forces, dues à un âge avancé, ne sont plus adaptées à un exercice adéquat [of the pontificate]”, a-t-il dit à ce moment-là.

Depuis l’ascension du pape François, l’ancien pontife portait le titre de “pape émérite Benoît XVI”, mais selon le droit canonique, il n’exerçait aucune autorité sur l’église.

Le 29 juin 2021, Benoît a célébré le jubilé de platine – 70e anniversaire – de son ordination sacerdotale.