Les funérailles du pape Benoît XVI entreront demain dans l’histoire | Nouvelles du monde

Il a fait l’histoire au cours de sa vie et maintenant le pape Benoît XVI le fera dans la mort.

Pour la première fois depuis des centaines d’années, le Vatican organisera un service funèbre pour un ancien pape, présidé par le pape actuel.

Le service commencera le matin, après trois jours au cours desquels le corps de Benoît, vêtu de robes et serrant le chapelet, a été exposépermettant à des dizaines de milliers de personnes en deuil de défiler.

Dirigé par Pape Françoisle service comprendra des éléments traditionnels ainsi que certains qui seront propres à ces funérailles.

Un document, écrit en latin et détaillant certaines des occurrences les plus notables de la papauté de Benoît, sera enterré avec lui, aux côtés de pièces de monnaie et d’autres insignes papaux.

Le service commencera par les rites d’introduction, souhaitant “le repos éternel et… la lumière perpétuelle”.

Il comprendra des lectures d’Isaïe et de la première lettre de saint Pierre.

Il se référera à lui comme “Pape émérite Benoît” et le décrira comme “le successeur de Pierre et pasteur de l’Église, un prédicateur intrépide de ta parole et un fidèle ministre des mystères divins”.

Benoît sera enterré dans le triple cercueil traditionnel, avec un cercueil en bois de cyprès puis fermé par d’abord du zinc, puis par un autre cercueil en bois.

Il sera enterré dans la crypte sous la basilique Saint-Pierre, dans une zone qui était autrefois occupée par le cercueil de son prédécesseur, le pape Jean-Paul II.

Les funérailles du pape émérite seront différentes de celles qui auraient lieu après la mort d’un pape sortant.

Seules deux délégations internationales ont été officiellement invitées – d’Italie, où se trouve le Vatican, et d’Allemagne, pays d’origine de Benoît, qui était autrefois connu sous le nom de Cardinal Joseph Ratzinger.

Il est probable que l’Allemagne enverra son président, Frank-Walter Steinmeier.

De nombreux pays continueront d’envoyer des personnalités de haut niveau à l’événement. Le Royaume-Uni sera représenté par Gillian Keegan, secrétaire à l’éducation. Le roi de Belgique et la reine d’Espagne seront présents.

Et les funérailles seront regardées par un vaste public à travers le monde.

Pour certains observateurs, ce sera une occasion qui reflète une vision plus moderne de la papauté, comme un rôle qui peut être à juste titre abandonné en faveur d’un successeur plus jeune et plus en forme.

Pour d’autres, cependant, cela réveillera deux questions fondamentales – premièrement, si un précédent a été créé par Benoît pour que le travail soit un rôle à plus court terme plutôt qu’un rôle mené à mort ; et deuxièmement, comment l’attitude du pape François va changer, maintenant qu’il est devenu la seule personne vivante à avoir été nommée pape.

D’une part, cela peut l’encourager davantage à poursuivre sa propre initiative et sa propre façon de penser, maintenant que le spectre de son prédécesseur (qui a vécu dans un monastère converti au sein du Vatican tout au long de sa retraite) est passé.

Pourtant, de l’autre, il y a ceux qui croient que François, lui-même troublé par une mauvaise santé, pourrait bientôt commencer à se demander s’il aimerait, lui aussi, se retirer de la direction de l’Église catholique et suivre le précédent de retraite de Benoît.

Francis dirigera le service à partir d’un fauteuil roulant.

Telles sont les questions qui suivront les funérailles d’aujourd’hui. Mais pour le moment, l’accent est mis sur une chose : le sombre processus qui permet à plus d’un milliard de catholiques dans le monde de faire leurs adieux à l’homme qui les a dirigés pendant près d’une décennie.